4 дня
Дубай: волшебство четырёхдневного путешествия
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости.
19 сен в 17:00
20 сен в 09:00
$250 за человека
8 дней
Дубай, встречай: тур-девичник в ОАЭ
Отдохнуть на живописных пляжах и прокатиться по завораживающей пустыне
Начало: Аэропорт Дубая/Шарджи, время зависит от времени ва...
12 окт в 08:00
16 ноя в 08:00
$860 за человека
12 дней
Большое путешествие по ОАЭ с выбором экскурсий и отдыхом на море (перелёты включены)
Побывать в 3 эмиратах, рассмотреть современные и традиционные здания и посетить мечеть шейха Зайда
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт, перелёт в ОАЭ с пересад...
20 окт в 10:00
4 ноя в 10:00
€1 266 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Летние»
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