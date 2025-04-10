Мини-группа
до 1 чел.
Аквапарк Атлантис Aquaventure с трансфером
Погрузитесь в мир приключений Атлантис Aquaventure, где вас ждут волнующие горки, экзотические рыбы и собственный пляж
Начало: Любой отель в Фуджейре
Расписание: Чт и Вс
10 апр в 08:00
13 апр в 08:00
$150 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Марокканские бани из Фуджейры
Погрузитесь в мир восточной красоты и релакса с экскурсией в марокканские бани. Откройте для себя традиционные спа-процедуры и уход за собой
Начало: Любой отель в Фуджейры
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
$200 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Аквапарк для детей и взрослых
Проведите незабываемый день в Аквапарке Леголенд: аттракционы, игры и водные приключения ждут вас и ваших детей
Расписание: Воскресенье и пятница в 08:00
Сегодня в 10:00
10 апр в 08:00
$80 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Пляж Аль-Акка»
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