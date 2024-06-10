Найдено 4 экскурсии в категории « LegoLand » в Фуджейре на русском языке, цены от $85. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚌 На автобусе Групповая 8 часов 1 отзыв Групповая экскурсия в Тематический парк Legoland из Фуджейры Приглашаем на веселое семейное приключение в Legoland! Идеальное место для отдыха с детьми, где каждый найдет занятие по душе «Парк «Леголенд» — это идеальное место для отдыха в кругу семьи» Расписание: Воскресенье и пятница в 08:00 от $ 85 за человека Групповая 5 часов Экскурсия в LEGOLAND® Dubai: волшебный мир LEGO для всей семьи Проведите незабываемый день в LEGOLAND® Dubai! Более 40 аттракционов и 15 000 фигур из LEGO ждут вас и вашу семью «LEGOLAND® Dubai — уникальный тематический парк LEGO, подходящий для семейного отдыха с детьми» Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30 $ 115 за человека 🚌 На автобусе Групповая 7 часов Аквапарк Леголенд с трансфером из Фуджейры: радость и веселье для всей семьи Проведите незабываемый день в Аквапарке Леголенд: аттракционы, игры и водные приключения ждут вас и ваших детей «Аквапарк Legoland идеально подходит для отдыха с детьми в возрасте от 2 до 12 лет» Расписание: Воскресенье и пятница в 08:00 от $ 85 за человека 🚌 На автобусе Групповая 8 часов Групповая экскурсия в тематические парки MotionGate и Legoland в Фуджейре Ваш шанс погрузиться в мир кино и сказок вместе с детьми! Приключения в стиле Голливуда и море развлечений ждут вас «Gate, тематическом парке Legoland и аквапарке Legoland» Расписание: Пятница и воскресенье в 08:00 от $ 99 за человека Другие экскурсии Фуджейры

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «LegoLand»

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