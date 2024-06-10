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Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Тематический парк Legoland из Фуджейры
Приглашаем на веселое семейное приключение в Legoland! Идеальное место для отдыха с детьми, где каждый найдет занятие по душе
«Парк «Леголенд» — это идеальное место для отдыха в кругу семьи»
Расписание: Воскресенье и пятница в 08:00
10 июня в 11:00
11 июня в 08:00
от $85 за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия в LEGOLAND® Dubai: волшебный мир LEGO для всей семьи
Проведите незабываемый день в LEGOLAND® Dubai! Более 40 аттракционов и 15 000 фигур из LEGO ждут вас и вашу семью
«LEGOLAND® Dubai — уникальный тематический парк LEGO, подходящий для семейного отдыха с детьми»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$115 за человека
Групповая
7 часов
Аквапарк Леголенд с трансфером из Фуджейры: радость и веселье для всей семьи
Проведите незабываемый день в Аквапарке Леголенд: аттракционы, игры и водные приключения ждут вас и ваших детей
«Аквапарк Legoland идеально подходит для отдыха с детьми в возрасте от 2 до 12 лет»
Расписание: Воскресенье и пятница в 08:00
10 июня в 10:00
11 июня в 08:00
от $85 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в тематические парки MotionGate и Legoland в Фуджейре
Ваш шанс погрузиться в мир кино и сказок вместе с детьми! Приключения в стиле Голливуда и море развлечений ждут вас
«Gate, тематическом парке Legoland и аквапарке Legoland»
Расписание: Пятница и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 10:00
от $99 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «LegoLand»
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Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в июне 2024
Сейчас в Фуджейре в категории "LegoLand" можно забронировать 4 экскурсии от 85 до 115. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
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