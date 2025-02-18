Круиз
Морской круиз в Оман-Мусандам
Отправляйтесь на увлекательную морскую экскурсию из Фуджейры в Мусандам. Вас ждут скалистые фьорды, плавание с маской и ластами, а также вкусный обед на борту
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Понедельник, Среда и Пятница (09.00 - 19.00)
11 апр в 09:00
14 апр в 09:00
$75 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Аквапарк Атлантис Aquaventure с трансфером
Погрузитесь в мир приключений Атлантис Aquaventure, где вас ждут волнующие горки, экзотические рыбы и собственный пляж
Начало: Любой отель в Фуджейре
Расписание: Чт и Вс
10 апр в 08:00
13 апр в 08:00
$150 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Марокканские бани из Фуджейры
Погрузитесь в мир восточной красоты и релакса с экскурсией в марокканские бани. Откройте для себя традиционные спа-процедуры и уход за собой
Начало: Любой отель в Фуджейры
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
$200 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Аквапарк для детей и взрослых
Проведите незабываемый день в Аквапарке Леголенд: аттракционы, игры и водные приключения ждут вас и ваших детей
Расписание: Воскресенье и пятница в 08:00
Сегодня в 10:00
10 апр в 08:00
$80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса18 февраля 2025Всё было шикарно организовано. Спасибо. Впечатления самые позитивные. Правда, хотелось бы,немного больше времени уделить рыбалке!
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Пляж Дибба»
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