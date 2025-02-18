Найдено 4 экскурсии в категории « Пляж Дибба » в Фуджейре на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 7 часов 25 отзывов Круиз Морской круиз в Оман-Мусандам Отправляйтесь на увлекательную морскую экскурсию из Фуджейры в Мусандам. Вас ждут скалистые фьорды, плавание с маской и ластами, а также вкусный обед на борту Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры Расписание: Понедельник, Среда и Пятница (09.00 - 19.00) $75 за человека На автобусе 12 часов Мини-группа до 1 чел. Аквапарк Атлантис Aquaventure с трансфером Погрузитесь в мир приключений Атлантис Aquaventure, где вас ждут волнующие горки, экзотические рыбы и собственный пляж Начало: Любой отель в Фуджейре Расписание: Чт и Вс $150 за человека 2 часа Мини-группа до 1 чел. Марокканские бани из Фуджейры Погрузитесь в мир восточной красоты и релакса с экскурсией в марокканские бани. Откройте для себя традиционные спа-процедуры и уход за собой Начало: Любой отель в Фуджейры $200 за человека На автобусе 7 часов Мини-группа до 1 чел. Аквапарк для детей и взрослых Проведите незабываемый день в Аквапарке Леголенд: аттракционы, игры и водные приключения ждут вас и ваших детей Расписание: Воскресенье и пятница в 08:00 $80 за человека Другие экскурсии Фуджейры Последние отзывы на экскурсии Л Лариса Морской круиз в Оман-Мусандам, катание на банане, рыбалка, снорклинг Всё было шикарно организовано. Спасибо. Впечатления самые позитивные. Правда, хотелось бы,немного больше времени уделить рыбалке!

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Пляж Дибба»

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