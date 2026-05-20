Фуджейра — самый аутентичный эмират ОАЭ, где горы Хаджар встречаются с водами Индийского океана, а история ощущается не в небоскрёбах, а в камне, фортах и старинных мечетях. Этот маршрут познакомит вас с культурным наследием восточного побережья и покажет страну с неожиданной стороны.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $255 за экскурсию

Описание экскурсии

10:00–11:00 — осмотр второй по величине мечети ОАЭ, рассказ об архитектуре, символике и религиозной жизни страны

11:15–12:00 — музей Фуджейры: археология, быт, традиции и ключевые этапы развития эмирата

12:30–13:15 — форт 17 века: история крепости и оборонительной системы региона, панорамные виды на город и горы Хаджар

13:35–14:15 — Аль-Бидия — старейшая мечеть ОАЭ (более 500 лет истории)

15:15–16:15 — набережная Фуджейры: прогулка у Индийского океана, фото пауза и отдых. При благоприятной погоде и по вашему желанию возможна короткая остановка для купания в океане или заливе

14:30–15:00 — обед в ресторане (по желанию), где готовят свежие морепродукты по местным рецептам

16:00–16:30 — завершение экскурсии

Вы узнаете:

как жили местные племена задолго до появления нефти

как море и горы Хаджар сформировали особый характер региона

какую роль играл форт Фуджейры в защите региона

в чём уникальность мечети Аль-Бидия и почему её архитектура до сих пор вызывает споры у историков

Организационные детали