Фуджейра — самый аутентичный эмират ОАЭ, где горы Хаджар встречаются с водами Индийского океана, а история ощущается не в небоскрёбах, а в камне, фортах и старинных мечетях.
Этот маршрут познакомит вас с культурным наследием восточного побережья и покажет страну с неожиданной стороны.
Этот маршрут познакомит вас с культурным наследием восточного побережья и покажет страну с неожиданной стороны.
Описание экскурсии
10:00–11:00 — осмотр второй по величине мечети ОАЭ, рассказ об архитектуре, символике и религиозной жизни страны
11:15–12:00 — музей Фуджейры: археология, быт, традиции и ключевые этапы развития эмирата
12:30–13:15 — форт 17 века: история крепости и оборонительной системы региона, панорамные виды на город и горы Хаджар
13:35–14:15 — Аль-Бидия — старейшая мечеть ОАЭ (более 500 лет истории)
15:15–16:15 — набережная Фуджейры: прогулка у Индийского океана, фото пауза и отдых. При благоприятной погоде и по вашему желанию возможна короткая остановка для купания в океане или заливе
14:30–15:00 — обед в ресторане (по желанию), где готовят свежие морепродукты по местным рецептам
16:00–16:30 — завершение экскурсии
Вы узнаете:
- как жили местные племена задолго до появления нефти
- как море и горы Хаджар сформировали особый характер региона
- какую роль играл форт Фуджейры в защите региона
- в чём уникальность мечети Аль-Бидия и почему её архитектура до сих пор вызывает споры у историков
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне
- Для посещения мечетей необходима закрытая одежда
- Обед оплачивается отдельно по желанию
- С вами буду я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бекзод — ваша команда гидов в Фуджейре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Уже много лет я с гордостью живу в Объединённых Арабских Эмиратах — одной из самых удивительных стран в мире. Благодаря стремительному развитию туризма здесь, я нашёл своё призвание и с
Входит в следующие категории Фуджейры
Похожие экскурсии на «Фуджейра - другая сторона ОАЭ»
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальный трансфер по ОАЭ из Фуджейры: Дубай, Абу-Даби и другие эмираты
Русскоговорящие водители, встреча в аэропорту и поездка в нужное вам место
Завтра в 00:00
22 мая в 00:00
$80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На экскурсию по Абу-Даби - из Фуджейры
Увидеть чудеса восточной роскоши, а также посетить развлекательные и культурные заведения города
Начало: У вашего места проживания
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$565 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Дубай - из Фуджейры! Обзорная экскурсия
Изучить восточные традиции и ультрасовременную архитектуру со всех сторон
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$449 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фуджейры - к сокровищам Абу-Даби
Увидеть главные архитектурные символы столицы ОАЭ и узнать о её истории
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$490 за всё до 4 чел.
от $255 за экскурсию