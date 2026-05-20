Фуджейра - другая сторона ОАЭ

Древние крепости, старейшая мечеть страны и панорамы восточного побережья
Фуджейра — самый аутентичный эмират ОАЭ, где горы Хаджар встречаются с водами Индийского океана, а история ощущается не в небоскрёбах, а в камне, фортах и старинных мечетях.

Этот маршрут познакомит вас с культурным наследием восточного побережья и покажет страну с неожиданной стороны.
Описание экскурсии

10:00–11:00 — осмотр второй по величине мечети ОАЭ, рассказ об архитектуре, символике и религиозной жизни страны

11:15–12:00 — музей Фуджейры: археология, быт, традиции и ключевые этапы развития эмирата

12:30–13:15 — форт 17 века: история крепости и оборонительной системы региона, панорамные виды на город и горы Хаджар

13:35–14:15 — Аль-Бидия — старейшая мечеть ОАЭ (более 500 лет истории)

15:15–16:15 — набережная Фуджейры: прогулка у Индийского океана, фото пауза и отдых. При благоприятной погоде и по вашему желанию возможна короткая остановка для купания в океане или заливе

14:30–15:00 — обед в ресторане (по желанию), где готовят свежие морепродукты по местным рецептам

16:00–16:30 — завершение экскурсии

Вы узнаете:

  • как жили местные племена задолго до появления нефти
  • как море и горы Хаджар сформировали особый характер региона
  • какую роль играл форт Фуджейры в защите региона
  • в чём уникальность мечети Аль-Бидия и почему её архитектура до сих пор вызывает споры у историков

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне
  • Для посещения мечетей необходима закрытая одежда
  • Обед оплачивается отдельно по желанию
  • С вами буду я или другой русскоговорящий гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бекзод
Бекзод — ваша команда гидов в Фуджейре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Уже много лет я с гордостью живу в Объединённых Арабских Эмиратах — одной из самых удивительных стран в мире. Благодаря стремительному развитию туризма здесь, я нашёл своё призвание и с
энтузиазмом делюсь с гостями богатой культурой и историей этой страны. За каждым уголком Эмиратов скрываются уникальные истории, и я с радостью помогу вам открыть их — живо, интересно и с глубоким уважением к вашему времени и интересам. Мы предлагаем индивидуальные экскурсии, где каждая деталь имеет значение. Такой подход позволяет учитывать ваши предпочтения, ритм и желания. Это делает путешествие не только познавательным, но и максимально удобным и комфортным. Без спешки, толпы и шаблонных маршрутов — только вы и настоящее знакомство с этой удивительной страной. С удовольствием организуем для вас незабываемые поездки по всем семи эмиратам.

