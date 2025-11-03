Мои заказы

Мечеть Аль-Бидия – экскурсии в Фуджейре

Найдено 5 экскурсий в категории «Мечеть Аль-Бидия» в Фуджейре на русском языке
Дубай - город роскоши (из Фуджейры)
На машине
10 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай - город роскоши (из Фуджейры)
Почувствуйте пульс Дубая, его небоскрёбы и уникальные достопримечательности. Откройте для себя город, который сочетает будущее и прошлое
Начало: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$321 за всё до 4 чел.
В Абу-Даби из Фуджейры: главное в городе
На машине
10 часов
-
5%
5 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
В Абу-Даби из Фуджейры: главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, где небоскрёбы соседствуют с культурными памятниками. Узнайте, как город стал оазисом среди пустыни
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$176$185 за человека
Грандиозный Дубай - из Фуджейры
На машине
9 часов
-
5%
40 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Грандиозный Дубай - из Фуджейры
Увидеть все чудеса города будущего и познакомиться с их историей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
$338$355 за всё до 6 чел.
Магия вечернего Дубая - из Фуджейры
На машине
8 часов
-
20%
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Магия вечернего Дубая - из Фуджейры
С комфортом прокатиться по светящемуся городу, побывать в главных местах и познакомиться с историей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$352$440 за всё до 5 чел.
Обзорная поездка по Фуджейре и отдых на пляже Индийского океана
На машине
6 часов
-
5%
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Фуджейре и релакс на пляже Индийского океана
Путешествие по Фуджейре с посещением форта, мечетей, водопадов и этнографической деревни. Завершите день отдыхом на пляже Индийского океана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$380$400 за всё до 4 чел.

  • И
    Ирина
    3 ноября 2025
    Обзорная поездка по Фуджейре и отдых на пляже Индийского океана
    Экскурсию проводила Анна- отличный гид и позитивный доброжелательный человек. Посетили гораздо больше мест, чем было заявлено в программе. Экскурсия длилась 8 часов. День прошёл весело и незаметно. Экскурсия совершенно не утомительная. Однозначно рекомендую.
  • Я
    Яна
    2 ноября 2025
    Обзорная поездка по Фуджейре и отдых на пляже Индийского океана
    День с нами провела гид Анна. Прекраснейший гид и человек. Мы посмотрели весь эмират. Программа точно вышла из заявленной на сайте, мы отлично погуляли и посмотрели эмират. Вкусно поели и душевно провели время. Спасибо большое ❤️
  • Е
    Елена
    3 октября 2025
    Обзорная поездка по Фуджейре и отдых на пляже Индийского океана
    Огромное спасибо Эмиру за отличную экскурсию. Ответил на все вопросы, рассказал много интересных нюансов жизни в оаэ.
  • И
    Ирина
    25 сентября 2025
    Обзорная поездка по Фуджейре и отдых на пляже Индийского океана
    Все прекрасно. Машина пришла вовремя. Экскурсия интересная и не утомительная.
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2025
    Обзорная поездка по Фуджейре и отдых на пляже Индийского океана
    19.05 с друзьями были на обзорной экскурсии по Фуджейре с гидом из команды Эмира, Амином. Хочу отметить пунктуальность и отзывчивость
    ребят - экскурсию планировали сильно заранее, организаторы всегда были на связи, отвечали очень быстро на все вопросы.
    За нами в отель приехали вовремя, машина комфортная и удобная. Амин просто душа компании! Рассказывает интересно, с юмором, отвечает на все вопросы о жизни и истории страны. Отдельно хочу отметить, что спрашивает предпочтения по маршруту и без проблем вписали в них наши дополнительные "хотелки". Нигде никто не торопит, проводим везде столько времени, сколько сами хотим.
    Побывали у мечети Аль-Бидия, после отправились в музей Фуджейры. Однозначно советую любителям истории, там можно увидеть аспекты жизни, культуры и обычаев людей, проживающих на территории Эмиратов, а так же монеты, оружие, одежду, украшения и посуду. Следующая остановка - форт Фуджейра. Прекрасно сохранился, потрясающая возможность осмотреть всё, залезть в узкие башни, увидеть город. Рядом есть деревня Наследия. После отправились в Мечеть Шейха Зайда - большая и красивая, впечатляющая масштабом. Бонус - экскурсия от местного гида мечети. Завершают экскурсию водопад Хор-Факкан и смотровая площадка Аль-Сухуб, которые не оставят без впечатлений и шикарных фото!
    + бонусом попросили заехать на рынок, где посмотрели увлекательное шоу от гида о торговле в Эмиратах
    Спасибо за такое большое, насыщенное, увлекательное, познавательное, красивое приключение, которое навсегда останется в наших сердцах! Ждите нас снова.

  • Е
    Елена
    17 апреля 2025
    Обзорная поездка по Фуджейре и отдых на пляже Индийского океана
    Всем добрый день. Ездили в апреле на экскурсию по Фуджейре с Азамом. Были ранее и в Дубае, и в Абу-Даби,
    и по пустыне ездили на багги, поэтому искали неизбитую экскурсию. Экскурсия оправдала ожидания, посетили 2 мечети, рукотворный водопад, дамбу (достаточно красивое уютное место), крепость Фуджейры. Гид приятный, общительный, экскурсия прошла хорошо. Кто едет из Фуджейры - на экскурсию нужно закладывать меньше времени, на сайте указано с учетом выезда из Дубая. Мы уложились в 4 часа.

Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в декабре 2025
Сейчас в Фуджейре в категории "Мечеть Аль-Бидия" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 176 до 380 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Фуджейре (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Мечеть Аль-Бидия», 75 ⭐ отзывов, цены от $176. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль