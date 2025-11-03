Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборДубай - город роскоши (из Фуджейры)
Почувствуйте пульс Дубая, его небоскрёбы и уникальные достопримечательности. Откройте для себя город, который сочетает будущее и прошлое
Начало: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$321 за всё до 4 чел.
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
В Абу-Даби из Фуджейры: главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, где небоскрёбы соседствуют с культурными памятниками. Узнайте, как город стал оазисом среди пустыни
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$176
$185 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборГрандиозный Дубай - из Фуджейры
Увидеть все чудеса города будущего и познакомиться с их историей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
$338
$355 за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 5 чел.
Магия вечернего Дубая - из Фуджейры
С комфортом прокатиться по светящемуся городу, побывать в главных местах и познакомиться с историей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$352
$440 за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Фуджейре и релакс на пляже Индийского океана
Путешествие по Фуджейре с посещением форта, мечетей, водопадов и этнографической деревни. Завершите день отдыхом на пляже Индийского океана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$380
$400 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 ноября 2025Экскурсию проводила Анна- отличный гид и позитивный доброжелательный человек. Посетили гораздо больше мест, чем было заявлено в программе. Экскурсия длилась 8 часов. День прошёл весело и незаметно. Экскурсия совершенно не утомительная. Однозначно рекомендую.
- ЯЯна2 ноября 2025День с нами провела гид Анна. Прекраснейший гид и человек. Мы посмотрели весь эмират. Программа точно вышла из заявленной на сайте, мы отлично погуляли и посмотрели эмират. Вкусно поели и душевно провели время. Спасибо большое ❤️
- ЕЕлена3 октября 2025Огромное спасибо Эмиру за отличную экскурсию. Ответил на все вопросы, рассказал много интересных нюансов жизни в оаэ.
- ИИрина25 сентября 2025Все прекрасно. Машина пришла вовремя. Экскурсия интересная и не утомительная.
- ЮЮлия27 мая 202519.05 с друзьями были на обзорной экскурсии по Фуджейре с гидом из команды Эмира, Амином. Хочу отметить пунктуальность и отзывчивость
- ЕЕлена17 апреля 2025Всем добрый день. Ездили в апреле на экскурсию по Фуджейре с Азамом. Были ранее и в Дубае, и в Абу-Даби,
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в декабре 2025
Сейчас в Фуджейре в категории "Мечеть Аль-Бидия" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 176 до 380 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
