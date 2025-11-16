Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборДубай - город роскоши (из Фуджейры)
Почувствуйте пульс Дубая, его небоскрёбы и уникальные достопримечательности. Откройте для себя город, который сочетает будущее и прошлое
Начало: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$321 за всё до 4 чел.
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
В Абу-Даби из Фуджейры: главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, где небоскрёбы соседствуют с культурными памятниками. Узнайте, как город стал оазисом среди пустыни
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$176
$185 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборГрандиозный Дубай - из Фуджейры
Увидеть все чудеса города будущего и познакомиться с их историей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
$338
$355 за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 5 чел.
Магия вечернего Дубая - из Фуджейры
С комфортом прокатиться по светящемуся городу, побывать в главных местах и познакомиться с историей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$352
$440 за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Фуджейре и релакс на пляже Индийского океана
Путешествие по Фуджейре с посещением форта, мечетей, водопадов и этнографической деревни. Завершите день отдыхом на пляже Индийского океана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$380
$400 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения16 ноября 2025Дубай - город роскоши (из Фуджейры)Дата посещения: 16 ноября 2025Нашла данную экскурсию в интернете, на все вопросы отвечал Шахзод оперативно и по существу. Обсудили перед экскурсией куда хотим поехать
- ААнастасия21 апреля 2025Дубай - город роскоши (из Фуджейры)Дата посещения: 14 апреля 2025Вся семья осталась в восторге от экскурсии. Время в дороге из Фуджейры в Дубай прошло комфортно и незаметно, так как
- ССоколова8 декабря 2025Экскурсия хорошая. Смутило, что машина была грязная (орехи, скорлупа, детская игрушка в ногах). Когда едешь не стандартной автобусной экскурсией, а на автомобиле с гидом, хочется чистоты.
- ГГеннадий30 ноября 2025Всем привет!
Долго, старательно и подробно писал отзыв, но страница сайта к сожалению слетела(((((
Теперь уже коротко и по существу:
В целом экскурсия
- ТТатьяна30 ноября 2025Экскурсия в Дубай состоялась 29 ноября. Предварительно, накануне экскурсии, с гидом Мохаммадом был согласован последовательность посещения достопримечательностей города и выбраны
- ДДарья28 ноября 2025Отличная индивидуальная экскурсия! Очень информативно, комфортно и интересно. Гид Шахзод — профессионал, показал лучшие места и ответил на все вопросы. Корректировали с ним маршрут, исходя из наших пожеланий. Остались в полном восторге!
- ИИрина26 ноября 2025Ездили на экскурсию в ноябре 2025. Забрали из отеля вовремя, как договорились. Предварительно по местам посещения не договаривались Наши пожелания
- ЕЕвгения20 ноября 2025Не пытайтесь объять необъятное! Весь Дубай за один день посмотреть очень сложно. Но Шахзод сделал наше путешествие максимально комфортным и
- ССветлана19 ноября 2025Ездили с Амиром в Абу-Даби. Очень понравилось. Увлекательно рассказывал и отвечал на все вопросы. Посетили Лувр,мечеть Шейха Зайде, Эмирейт Пэлас,
- ДДмитрий11 ноября 2025Поездка с гидом Мохаммедом из Фуджейры в Дубай превзошла все ожидания. Чтобы осуществить все наши пожелания по объектам экскурсии Мохаммед
- ssvetig10 ноября 2025Ездили на экскурсию в Дубай из Фуджейры 09.11.25 в сопровождении экскурсовода Мохаммад. Маршрут немного скорректировали по своим пожеланиям. Мохаммад везде
- ДДарья10 ноября 2025Экскурсию в Абу-Даби я бронировала заранее, сразу же понравилось то, что Мохаммад был всегда на связи, отвечал все вопросы, вплоть
- ВВалерия9 ноября 2025Мохаммад отличный организатор! Накануне экскурсии списались, договорились о времени встречи. При встрече обговорили маршрут. Мохаммад выслушал наши пожелания, составил маршрут.
- ТТатьяна7 ноября 2025Спасибо огромное Мохаммаду за организацию нашего отдыха! Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать! ♥️ Прекрасно было все: интересно
- ИИрина6 ноября 2025Экскурсию проводил Мохаммед-отличный гид и доброжелательный, отзывчивый, внимательный человек. Прислушивался ко всем нашим пожеланиям, посетили даже больше, чем планировалось по программе. День прошёл насыщенно и интересно. Спасибо за экскурсию. Рекомендую экскурсию и гида.
- ИИрина3 ноября 2025Экскурсию проводила Анна- отличный гид и позитивный доброжелательный человек. Посетили гораздо больше мест, чем было заявлено в программе. Экскурсия длилась 8 часов. День прошёл весело и незаметно. Экскурсия совершенно не утомительная. Однозначно рекомендую.
- ЯЯна2 ноября 2025День с нами провела гид Анна. Прекраснейший гид и человек. Мы посмотрели весь эмират. Программа точно вышла из заявленной на сайте, мы отлично погуляли и посмотрели эмират. Вкусно поели и душевно провели время. Спасибо большое ❤️
- ААнастасия31 октября 2025Спасибо Мохаммаду за прекрасную экскурсию!
За день мы посмотрели множество локаций, узнали много новых интересных фактов.
Отдельное спасибо за чудесные фото!
- ВВиктория31 октября 2025Выражаю огромную благодарность Мохаммаду за проведенную экскурсию! Это был насыщенный день, полный эмоций и впечатлений!! Посмотрели основные локации, всё спокойно, без спешки. Узнали много нового о стране и о городе. Дубай в себя влюбил! Мы сюда ещё точно вернёмся!
- ННаталия28 октября 2025Добрый день!
Отличная экскурсия, очень обьемная и содержательная. Нас сопровождал Амир, который всю дорогу рассказывал интересные факты про город, страну, народ.
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Музей Фуджейры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фуджейре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Фуджейре
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в декабре 2025
Сейчас в Фуджейре в категории "Музей Фуджейры" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 176 до 380 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Фуджейре (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Музей Фуджейры», 75 ⭐ отзывов, цены от $176. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль