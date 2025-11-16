читать дальше

до вопроса дресс-кода, на этапе сбора чемоданов.



Сама экскурсия очень понравилась. Была только наша семья, поэтому мы смогли подкорректировать маршрут под наши интересы, убрали шоппинг на рынке, но заехали на фуд-трак по мотивам Безумного Макса. Сыну (и не только ему) там было интересно.

По дороге Мохаммад рассказал, помимо истории, о привычках и образе жизни арабов, понравилось, что не грузил нас датами и именами архитекторов, которые обычно в одно ухо влетают, в другое вылетают, рассказ получился очень живой. На все возникающие вопросы отвечал, в том числе и про названия деревьев, и про даты))))

Маршрут был составлен таким образом, чтобы избежать очередей, действительно, мы практически нигде не стояли. Все билеты для нас были заказаны заранее.

Для мечети мне были предложены на выбор три наряда в разных цветах!

В резиденцию и в мечеть Мохаммад с нами не заходил, но не могу сказать, что это как-то нас огорчило. Всю историю он нам рассказал по дороге, и потом нам оставалось просто ходить, рассматривать и наслаждаться.

В ОАЭ мы не в первый раз, но только Мохаммад смог доходчиво рассказать, что тут было до нефти, и как жило местное население ДО. Очень понравилась Деревня Наследия, наглядно показана разница в образе жизни до и после обнаружения нефти. Контраст очень впечатляющий.



Экскурсия получилась насыщенная и одновременно комфортная.

Мохаммада однозначно рекомендую.