Приглашаем погрузиться в атмосферу восточной роскоши и мира будущего. Абу-Даби — город, где традиции бедуинов вплетены в футуристическую архитектуру. Здесь вы увидите белоснежную мечеть шейха Зайда, посетите Лувр Абу-Даби и новейший цифровой музей. А ещё заглянете в роскошные дворцы и резиденцию шейха. И при желании выпьете кофе с золотом.

Ваш гид в Фуджейре

Описание экскурсии

Мечеть шейха Зайда — одно из самых красивых сооружений исламского мира. Белоснежный мрамор, инкрустации из золота и гигантский ковёр ручной работы создают ощущение божественного покоя.

Лувр Абу-Даби — музей с плавающим куполом, где под одной крышей встречаются античность и современность. Вы увидите работы Леонардо да Винчи, Моне, Ван Гога и другие шедевры.

Президентский дворец Qasr Al Watan и Отель Emirates Palace — символы богатства и власти. В Emirates Palace вы при желании выпьете кофе с золотом.

Музей будущего (TeamLab Phenomena Abu Dhabi) — новейшее цифровое пространство, где свет и звук откликаются на ваши движения.

Резиденция шейха — действующий дворец, где принимают почётных гостей Абу-Даби. Вы увидите, как современная архитектура сочетается с традиционными арабскими мотивами

Вы узнаете

Как из рыбацкой деревни вырос блистательный мегаполис

Почему для жителей Абу-Даби традиции важнее роскоши

Как архитектура города отражает философию семьи шейха Зайда

Какие культурные символы делают Абу-Даби столицей искусства и толерантности

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Traverse

Продолжительность дороги в одну сторону — 2,5–3 ч, посещение каждой из локаций занимает в среднем 1,5 ч

Дополнительно оплачиваются билеты (в дирхамах):

— в резиденцию шейха: 70 взрослый, 30 детский

— Лувр: 65 взрослый, до 18 лет — бесплатно

— музей будущего: 150 взрослый, до 13 и после 65 — бесплатно

Билеты для гида оплачивать не нужно

