В мир сияющих небоскрёбов в окружении бескрайних дюн
Приглашаем погрузиться в атмосферу восточной роскоши и мира будущего. Абу-Даби — город, где традиции бедуинов вплетены в футуристическую архитектуру. Здесь вы увидите белоснежную мечеть шейха Зайда, посетите Лувр Абу-Даби и новейший цифровой музей. А ещё заглянете в роскошные дворцы и резиденцию шейха. И при желании выпьете кофе с золотом.
5
1 отзыв
Описание экскурсии
Мечеть шейха Зайда — одно из самых красивых сооружений исламского мира. Белоснежный мрамор, инкрустации из золота и гигантский ковёр ручной работы создают ощущение божественного покоя.
Лувр Абу-Даби — музей с плавающим куполом, где под одной крышей встречаются античность и современность. Вы увидите работы Леонардо да Винчи, Моне, Ван Гога и другие шедевры.
Президентский дворец Qasr Al Watan и Отель Emirates Palace — символы богатства и власти. В Emirates Palace вы при желании выпьете кофе с золотом.
Музей будущего (TeamLab Phenomena Abu Dhabi) — новейшее цифровое пространство, где свет и звук откликаются на ваши движения.
Резиденция шейха — действующий дворец, где принимают почётных гостей Абу-Даби. Вы увидите, как современная архитектура сочетается с традиционными арабскими мотивами
Вы узнаете
Как из рыбацкой деревни вырос блистательный мегаполис
Почему для жителей Абу-Даби традиции важнее роскоши
Как архитектура города отражает философию семьи шейха Зайда
Какие культурные символы делают Абу-Даби столицей искусства и толерантности
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Traverse
Продолжительность дороги в одну сторону — 2,5–3 ч, посещение каждой из локаций занимает в среднем 1,5 ч
Дополнительно оплачиваются билеты (в дирхамах): — в резиденцию шейха: 70 взрослый, 30 детский — Лувр: 65 взрослый, до 18 лет — бесплатно — музей будущего: 150 взрослый, до 13 и после 65 — бесплатно Билеты для гида оплачивать не нужно
Кофе с золотом и обед — по желанию, не входят в стоимость
Обратите внимание на дресс-код: для мужчин обязательны штаны или брюки, футболка или рубашка, для женщин — одежда, закрывающая ноги до пяток и руки до кистей, голову необходимо покрывать платком или капюшоном
Санжар — ваш гид в Фуджейре
Провёл экскурсии для 129 туристов
Меня зовут Санжар. Провожу экскурсии с 2015 года. В ОАЭ провёл уже огромное количество экскурсий, и все были в восторге. Предоставлю вам самую интересную информацию о городе и эмиратах. Сомневаетесь? Проверьте!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Ю
Юрий
21 ноя 2025
Очень интересная экскурсия: побывали в Луаре, президентском дворце, мечети и TeamLab Phenomena, а так же увидели инсталляцию по фильму «Безумный Макс». Получили много интересной информации по пути. Экскурсию проводил Санжар. Перед началом экскурсии у нас случилась маленькая неприятность, Санжар предложил свою помощь и мы ему очень благодарны. Однозначно рекомендую эту экскурсию.