В блистательный Абу-Даби - из Фуджейры

В мир сияющих небоскрёбов в окружении бескрайних дюн
Приглашаем погрузиться в атмосферу восточной роскоши и мира будущего. Абу-Даби — город, где традиции бедуинов вплетены в футуристическую архитектуру. Здесь вы увидите белоснежную мечеть шейха Зайда, посетите Лувр Абу-Даби и новейший цифровой музей. А ещё заглянете в роскошные дворцы и резиденцию шейха. И при желании выпьете кофе с золотом.
В блистательный Абу-Даби - из Фуджейры
В блистательный Абу-Даби - из Фуджейры© Санжар
В блистательный Абу-Даби - из Фуджейры© Санжар

Описание экскурсии

Мечеть шейха Зайда — одно из самых красивых сооружений исламского мира. Белоснежный мрамор, инкрустации из золота и гигантский ковёр ручной работы создают ощущение божественного покоя.

Лувр Абу-Даби — музей с плавающим куполом, где под одной крышей встречаются античность и современность. Вы увидите работы Леонардо да Винчи, Моне, Ван Гога и другие шедевры.

Президентский дворец Qasr Al Watan и Отель Emirates Palace — символы богатства и власти. В Emirates Palace вы при желании выпьете кофе с золотом.

Музей будущего (TeamLab Phenomena Abu Dhabi) — новейшее цифровое пространство, где свет и звук откликаются на ваши движения.

Резиденция шейха — действующий дворец, где принимают почётных гостей Абу-Даби. Вы увидите, как современная архитектура сочетается с традиционными арабскими мотивами

Вы узнаете

  • Как из рыбацкой деревни вырос блистательный мегаполис
  • Почему для жителей Абу-Даби традиции важнее роскоши
  • Как архитектура города отражает философию семьи шейха Зайда
  • Какие культурные символы делают Абу-Даби столицей искусства и толерантности

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Traverse
  • Продолжительность дороги в одну сторону — 2,5–3 ч, посещение каждой из локаций занимает в среднем 1,5 ч
  • Дополнительно оплачиваются билеты (в дирхамах):
    — в резиденцию шейха: 70 взрослый, 30 детский
    — Лувр: 65 взрослый, до 18 лет — бесплатно
    — музей будущего: 150 взрослый, до 13 и после 65 — бесплатно
    Билеты для гида оплачивать не нужно
  • Кофе с золотом и обед — по желанию, не входят в стоимость
  • Обратите внимание на дресс-код: для мужчин обязательны штаны или брюки, футболка или рубашка, для женщин — одежда, закрывающая ноги до пяток и руки до кистей, голову необходимо покрывать платком или капюшоном

Экскурсия длится около 12 часов
Санжар
Санжар — ваш гид в Фуджейре
Провёл экскурсии для 129 туристов
Меня зовут Санжар. Провожу экскурсии с 2015 года. В ОАЭ провёл уже огромное количество экскурсий, и все были в восторге. Предоставлю вам самую интересную информацию о городе и эмиратах. Сомневаетесь? Проверьте!

Отзывы и рейтинг

Ю
Юрий
21 ноя 2025
Очень интересная экскурсия: побывали в Луаре, президентском дворце, мечети и TeamLab Phenomena, а так же увидели инсталляцию по фильму «Безумный Макс». Получили много интересной информации по пути. Экскурсию проводил Санжар. Перед началом экскурсии у нас случилась маленькая неприятность, Санжар предложил свою помощь и мы ему очень благодарны. Однозначно рекомендую эту экскурсию.

