Мои заказы

Экскурсии Фуджейры об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Фуджейре на русском языке, цены от $140, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Грандиозный Дубай - из Фуджейры
На машине
9 часов
-
5%
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Грандиозный Дубай - из Фуджейры
Путешествие в Дубай из Фуджейры откроет перед вами удивительный мир: от исторических улочек до современного мегаполиса. Незабываемые моменты ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$299$314 за всё до 6 чел.
С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби. Групповая экскурсия
На машине
12 часов
Мини-группа
до 9 чел.
С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби. Групповая экскурсия
Познакомиться с двумя городами сразу, побывать в ключевых местах и узнать о жизни эмиратов
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
16 окт в 09:00
19 окт в 09:00
$140 за человека
С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби
Познакомиться с двумя городами сразу, побывать в ключевых местах и узнать о жизни эмиратов
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$470 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    21 августа 2025
    Грандиозный Дубай - из Фуджейры
    Отличная получилась экскурсия!
    Посетили красивые места, все что хотели. Все было во время, во все локации приезжали в идеальное время.
    Мохаммед - замечательный гид! Интересно рассказал про историю Дубая и ответил на все наши вопросы. Обязательно вернемся за экскурсией в следуюший раз!
  • С
    Светлана
    6 августа 2025
    Грандиозный Дубай - из Фуджейры
    Сегодня посетили экскурсию, которая превзошла все ожидания. Отличный маршрут, Мохаммад подробно рассказал историю создания эмиратов, провел по интересным местам, в
    читать дальше

    которых сочетаются разные стили. Узнали для себя много полезной и интересной информации. Очень все было круто. Обязательно в следующий раз поедем только с Мохаммедом. 10 из 10 баллов. Спасибо огромное, за такое познавательное знакомство со страной.

  • Е
    Евгений
    24 июня 2025
    Грандиозный Дубай - из Фуджейры
    Всё отлично! Экскурсией от Мохаммада довольны! Интересный собеседник, хорошее знание города и истории!
  • А
    Алекс
    11 июня 2025
    Грандиозный Дубай - из Фуджейры
    Спасибо огромное Мохаммаду, за отлично проведённую экскурсию.
    Много интересной информации, много незабываемых, красивых мест. За советы, куда лучше сходить и где
    читать дальше

    можно сделать шикарные фотографии. Всё без спешки и с вниманием и заботой со стороны Мохаммада. У сына был день рождения в этот день- так он сказал, что эта экскурсия была лучше всякого торта на день рождения! Спасибо вам большое!
    Рекомендуем!

  • Ю
    Юлия
    30 мая 2025
    Грандиозный Дубай - из Фуджейры
    Вчера у меня была возможность посетить Дубай, и я просто не могу не поделиться своими впечатлениями об этой великолепной экскурсии,
    читать дальше

    которую вел наш замечательный гид Мохаммад.
    С самого начала нашей экскурсии Мохаммад поражал нас своим энтузиазмом и глубокими знаниями о городе. Он умело сочетал интересные факты с яркими историями, которые делали каждую остановку незабываемой. Мы посетили все ключевые достопримечательности.
    Особенно запомнился персонализированный подход Мохаммада. Он учел наши интересы и предложил дополнительные места, которые идеально вписывались в наши предпочтения. Мохаммад был всегда готов ответить на наши вопросы и поделиться своими рекомендациями.
    Лично для меня, его позитивный настрой и искреннее желание сделать наш день лучше сделали наш опыт поистине незабываемым. Мы чувствовали себя не просто туристами, а настоящими гостями в этом удивительном городе.
    Если вы планируете поездку в Дубай, настоятельно рекомендую экскурсию с Мохаммадом! Это не просто путешествие по времени и пространству, а увлекательная история о культуре, людях и традициях одного из самых ярких городов мира. Большое спасибо, Мохаммад, за незабываемые моменты!

    Вчера у меня была возможность посетить Дубай, и я просто не могу не поделиться своими впечатлениямиВчера у меня была возможность посетить Дубай, и я просто не могу не поделиться своими впечатлениямиВчера у меня была возможность посетить Дубай, и я просто не могу не поделиться своими впечатлениямиВчера у меня была возможность посетить Дубай, и я просто не могу не поделиться своими впечатлениямиВчера у меня была возможность посетить Дубай, и я просто не могу не поделиться своими впечатлениямиВчера у меня была возможность посетить Дубай, и я просто не могу не поделиться своими впечатлениямиВчера у меня была возможность посетить Дубай, и я просто не могу не поделиться своими впечатлениями
  • А
    Алексей
    27 мая 2025
    Грандиозный Дубай - из Фуджейры
    Потрясающая экскурсия, с супругой остались в восторге. Экскурсию проводил Мохаммад - безусловный профессионал своего дела. Всего как договаривались, помог с
    читать дальше

    покупкой билетов, вся информация о городе и местах без воды, отвез и привез по расписанию.

    Обязательно когда посетим страну еще раз, обращаться за экскурсиями будем только к нему.

    Большое спасибо за подаренные и эмоция и яркие впечатления🔥

    Потрясающая экскурсия, с супругой остались в восторге. Экскурсию проводил Мохаммад - безусловный профессионал своего дела. ВсегоПотрясающая экскурсия, с супругой остались в восторге. Экскурсию проводил Мохаммад - безусловный профессионал своего дела. ВсегоПотрясающая экскурсия, с супругой остались в восторге. Экскурсию проводил Мохаммад - безусловный профессионал своего дела. ВсегоПотрясающая экскурсия, с супругой остались в восторге. Экскурсию проводил Мохаммад - безусловный профессионал своего дела. ВсегоПотрясающая экскурсия, с супругой остались в восторге. Экскурсию проводил Мохаммад - безусловный профессионал своего дела. Всего
  • Н
    Надежда
    3 мая 2025
    Грандиозный Дубай - из Фуджейры
    Заказывали обзорную экскурсию в Дубай из другого эмирата. Экскурсия на весь день. Машина пришла вовремя, салон чистый, удобный, доехали до
    читать дальше

    Дубая быстро. Водитель машину ведет аккуратно. Ездили с 2 детьми подростками. Останавливались в значимых местах, выходили минут на 20 осмотреть/ погулять. Все что хотели осмотрели. Для более подробного осмотра конечно нужно рассчитывать на 2-3 локации в день. Иначе не успеть. Теперь мы знаем, что нужно осмотреть более подробно.
    Организатор Мохаммад тот кто нас вез и проводил экскурсию был доброжелателен, вежлив. Рассказывал об эмиратах и достопримечательностях по ходу поездки. Информацию преподносил больше в стиле жителя страны, чем проф. экскурсовода. Кому интересны даты, цифры имеет смысл посмотреть заранее информацию по достопримечательностям в инете.

  • Е
    Елена
    1 мая 2025
    Грандиозный Дубай - из Фуджейры
    Перед нашей первой поездкой в ОАЭ решили заказать индивидуальную экскурсию заранее, еше в Москве. Выбрали Мохаммеда по отзывам и не
    читать дальше

    ошиблись! Грамотно составлен маршрут экскурсии, учтены все наши пожелания. Мы посмотрели самые популярные и итересные места в Дубае, услышали много новой информации о коренном населении, их традициях и обычаях. Много интересных фактов из истории ОАЭ. Вся экскурсия была динамична, интересна, сделали много фотографий на память! Вернулись в отель довольные и счастливые! Спасибо большое Мохаммеду за прекрасный день! Отдельное спасибо за безопасное вождение и оптимальный маршрут нашего путешествия!

  • В
    Валентина
    13 апреля 2025
    Грандиозный Дубай - из Фуджейры
    Потрясающая экскурсия и гид! Бронировала экскурсию для друзей, которые впервые были в Эмиратах, им очень поравилось. Гид Дони эрудирован, хорошо
    читать дальше

    знает историю совменного Дубая, много рассказал о том, как создавался этот уникальный город и страна в целом, а также о традициях и жизни местных жителей. На экскурсии было легко и приятно, комфортно посмотрели все главные достопримечательности, избежали толп людей и пробок, увидели и настоящую жизнь города, а не только туристические локации, экскурсия очень хорошо организована. Однозначно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фуджейре
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Грандиозный Дубай - из Фуджейры
  2. С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби. Групповая экскурсия
  3. С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Фуджейре
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. LegoLand
  3. Парк Феррари
  4. Лувр
  5. Бурдж-Халифа
  6. Аквапарк Wild Wadi
  7. Дубай молл
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в сентябре 2025
Сейчас в Фуджейре в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 470 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Экскурсии на русском языке в Фуджейре (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 16 ⭐ отзывов, цены от $140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь