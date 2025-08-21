-
Индивидуальная
до 6 чел.
Грандиозный Дубай - из Фуджейры
Путешествие в Дубай из Фуджейры откроет перед вами удивительный мир: от исторических улочек до современного мегаполиса. Незабываемые моменты ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$299
$314 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби. Групповая экскурсия
Познакомиться с двумя городами сразу, побывать в ключевых местах и узнать о жизни эмиратов
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
16 окт в 09:00
19 окт в 09:00
$140 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби
Познакомиться с двумя городами сразу, побывать в ключевых местах и узнать о жизни эмиратов
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$470 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария21 августа 2025Отличная получилась экскурсия!
Посетили красивые места, все что хотели. Все было во время, во все локации приезжали в идеальное время.
Мохаммед - замечательный гид! Интересно рассказал про историю Дубая и ответил на все наши вопросы. Обязательно вернемся за экскурсией в следуюший раз!
- ССветлана6 августа 2025Сегодня посетили экскурсию, которая превзошла все ожидания. Отличный маршрут, Мохаммад подробно рассказал историю создания эмиратов, провел по интересным местам, в
- ЕЕвгений24 июня 2025Всё отлично! Экскурсией от Мохаммада довольны! Интересный собеседник, хорошее знание города и истории!
- ААлекс11 июня 2025Спасибо огромное Мохаммаду, за отлично проведённую экскурсию.
Много интересной информации, много незабываемых, красивых мест. За советы, куда лучше сходить и где
- ЮЮлия30 мая 2025Вчера у меня была возможность посетить Дубай, и я просто не могу не поделиться своими впечатлениями об этой великолепной экскурсии,
- ААлексей27 мая 2025Потрясающая экскурсия, с супругой остались в восторге. Экскурсию проводил Мохаммад - безусловный профессионал своего дела. Всего как договаривались, помог с
- ННадежда3 мая 2025Заказывали обзорную экскурсию в Дубай из другого эмирата. Экскурсия на весь день. Машина пришла вовремя, салон чистый, удобный, доехали до
- ЕЕлена1 мая 2025Перед нашей первой поездкой в ОАЭ решили заказать индивидуальную экскурсию заранее, еше в Москве. Выбрали Мохаммеда по отзывам и не
- ВВалентина13 апреля 2025Потрясающая экскурсия и гид! Бронировала экскурсию для друзей, которые впервые были в Эмиратах, им очень поравилось. Гид Дони эрудирован, хорошо
