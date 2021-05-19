Полезная информация о Фуджейре
Что нужно знать о Фуджейре: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 12 экскурсий
Местное время в Фуджейре
00:5945
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇪 ОАЭ
|Название города
|Фуджейра
|По-английски
|Al Fujairah City
|Столица региона
|Фуджейра является столицей региона
|Население города
|86 512 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Dubai
|Средняя высота
|15 м. от уровня моря
Где находится Фуджейра на карте
Популярные экскурсии в Фуджейре
$
95
за чел.
Познакомьтесь поближе с суперсовременной столицей ОАЭ. На автобусе вы за одну экскурсию проедете по самым значимым достопримечательностям Дубая. Вы по...
$
55
за чел.
Фотостоп на фоне каньона горной цепи – Хаджар Посещение восточного рынка «Friday Market» Отдых на пляже отеля Sandy Beach Обед в отеле Sandy Beach (шв...
$
696
за чел.