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Полезная информация о Фуджейре

Что нужно знать о Фуджейре: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 12 экскурсий
Местное время в Фуджейре
00:5945
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇪 ОАЭ
Название городаФуджейра
По-английскиAl Fujairah City
Столица регионаФуджейра является столицей региона
Население города86 512 чел.
Часовой поясAsia/Dubai
Средняя высота15 м. от уровня моря

Где находится Фуджейра на карте

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