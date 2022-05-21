Автомобильная экскурсия в мини-группе по Северным Эмиратам. Шесть эмиратов из семи за один день! Увидите все природные зоны Эмиратов: солончаки, пустыни, горы и даже саванну.
Начинаем большое путешествие с самого известного из эмиратов – Дубая. Далее знакомство с Шарджей, который был назван культурной столицей арабского мира. Увидим знаменитый памятник Корану. Затем, через пустыню, приедем в горы Фуджейры. Посетим традиционный рынок. Вас восхитит яркость красок персидских ковров и разнообразие экзотических фруктов, выращенных в местных оазисах. После короткая остановка будет на смотровой площадке у каньона.
Сделаем остановку в отеле на берегу Индийского океана, где можно будет пообедать и искупаться в водах Оманского залива. Остановимся покормить верблюдов, пройдемся по красным пескам Рас Эль Хаймы, увидим скромные ладшафты Умм Аль Кувейна и к вечеру вернемся обратно, замкнув кольцо большого путешествия по Северным Эмиратам.
Обратите внимание!
Организатор не забирает туристов из отелей в Абу-Даби и Фуджейре на групповые экскурсии.
Вы можете подъехать на такси к ближайшему отелю в Дубаи.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер из отелей
Услуги гида
Обед: шведский стол
Отдых на пляже отеля на побережье Индийского океана
Что не входит
Личные расходы туристов
Прокат масок и трубок для снорклинга
Организатор не забирает туристов из отелей в Абу-Даби и Фуджейре
Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Место начала и завершения?
Встреча в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ВТ, ПТ, ВС: время в зависимости от расположения отеля
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Обратите внимание!
Организатор не забирает туристов из отелей в Абу-Даби и Фуджейре на групповые экскурсии.
Вы можете подъехать на такси к ближайшему отелю в Дубаи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВТ, ПТ, ВС: время в зависимости от расположения отеля
Андрей — ваш гид в Расе-эль-Хайме
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