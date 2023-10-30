К Индийскому Океану через 5 эмиратов - индивидуальная поездка

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Индивидуальный тур к Индийскому океану — это прекрасная возможность исследовать почти все Эмираты за один день! Вы увидите мечети и дворцовые музеи, узнаете больше о жизни и истории страны, а также искупаетесь и позагораете на золотистом песке побережья.
К Индийскому Океану через 5 эмиратов - индивидуальная поездка
К Индийскому Океану через 5 эмиратов - индивидуальная поездка
К Индийскому Океану через 5 эмиратов - индивидуальная поездка
К Индийскому Океану через 5 эмиратов - индивидуальная поездка
К Индийскому Океану через 5 эмиратов - индивидуальная поездка
К Индийскому Океану через 5 эмиратов - индивидуальная поездка
К Индийскому Океану через 5 эмиратов - индивидуальная поездка
К Индийскому Океану через 5 эмиратов - индивидуальная поездка
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Мечеть Короля Фейсала
  • Эмират Аджман
  • Музей Умм-Аль-Кувейна
  • Горные хребты
  • Эмират Фуджейра
  • Побережье Индийского океана
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Насладитесь отдыхом на берегу Индийского океана. По пути вы проедете через эмират Шарджа — древнюю культурную столицу Ближнего Востока, где увидите необычную мечеть Короля Фейсала. Затем осмотрите самый маленький из эмиратов — Аджман, далее посетите Дворцовый музей Шейха в эмирате Умм-Аль-Кувейн. Вы преодолеете горы в эмирате Рас-Аль-Хайма, дорога приведет вас к побережью Индийского океана, где увидите самую старую мечеть в Эмиратах — Al Bidya в Фуджейре.
  • И, конечно, кульминацией экскурсии станет берег прохладного Индийского океана, где вы отдохнете, окунётесь в кристально чистые воды и сможете пообедать в отеле на побережье.

Важная информация:

  • Форма одежды — пляжная.
  • Возьмите с собой купальники, полотенца, головные уборы, солнцезащитные очки и крем, деньги на личные расходы.
  • Также нужно иметь с собой теплые вещи — в салоне автомобиля работает кондиционер.
  • В случае плохих погодных условий экскурсия будет перенесена на другой день.

Ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер в обе стороны
  • Русскоговорящий гид
  • Обед (шведский стол, вода)
  • Доступ к пляжу и бассейну отеля на первой линии
  • Полотенце
Что не входит
  • Аренда масок, ласт и пляжного инвентаря
  • Напитки за обедом (кроме воды)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Форма одежды — пляжная.
  • Возьмите с собой купальники, полотенца, головные уборы, солнцезащитные очки и крем, деньги на личные расходы.
  • Также нужно иметь с собой теплые вещи — в салоне автомобиля работает кондиционер.
  • В случае плохих погодных условий экскурсия будет перенесена на другой день
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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