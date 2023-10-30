Индивидуальный тур к Индийскому океану — это прекрасная возможность исследовать почти все Эмираты за один день! Вы увидите мечети и дворцовые музеи, узнаете больше о жизни и истории страны, а также искупаетесь и позагораете на золотистом песке побережья.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
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ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
5
ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Мечеть Короля Фейсала
- Эмират Аджман
- Музей Умм-Аль-Кувейна
- Горные хребты
- Эмират Фуджейра
- Побережье Индийского океана
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Насладитесь отдыхом на берегу Индийского океана. По пути вы проедете через эмират Шарджа — древнюю культурную столицу Ближнего Востока, где увидите необычную мечеть Короля Фейсала. Затем осмотрите самый маленький из эмиратов — Аджман, далее посетите Дворцовый музей Шейха в эмирате Умм-Аль-Кувейн. Вы преодолеете горы в эмирате Рас-Аль-Хайма, дорога приведет вас к побережью Индийского океана, где увидите самую старую мечеть в Эмиратах — Al Bidya в Фуджейре.
- И, конечно, кульминацией экскурсии станет берег прохладного Индийского океана, где вы отдохнете, окунётесь в кристально чистые воды и сможете пообедать в отеле на побережье.
Важная информация:
- Форма одежды — пляжная.
- Возьмите с собой купальники, полотенца, головные уборы, солнцезащитные очки и крем, деньги на личные расходы.
- Также нужно иметь с собой теплые вещи — в салоне автомобиля работает кондиционер.
- В случае плохих погодных условий экскурсия будет перенесена на другой день.
Ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер в обе стороны
- Русскоговорящий гид
- Обед (шведский стол, вода)
- Доступ к пляжу и бассейну отеля на первой линии
- Полотенце
- Что не входит
- Аренда масок, ласт и пляжного инвентаря
- Напитки за обедом (кроме воды)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Форма одежды — пляжная.
- Возьмите с собой купальники, полотенца, головные уборы, солнцезащитные очки и крем, деньги на личные расходы.
- Также нужно иметь с собой теплые вещи — в салоне автомобиля работает кондиционер.
- В случае плохих погодных условий экскурсия будет перенесена на другой день
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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