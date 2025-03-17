Абу-Даби, столица ОАЭ, привлекает туристов своими уникальными достопримечательностями и атмосферой.
Во время экскурсии посетители смогут увидеть знаменитую мечеть Шейха Заида, насладиться искусством в Лувре, прогуляться по набережной Corniche и побывать в роскошном отеле Emirates Palace. Также предусмотрено посещение рынка фиников и фруктов, где можно попробовать местные деликатесы. Это путешествие оставит яркие впечатления и запомнится надолго
Во время экскурсии посетители смогут увидеть знаменитую мечеть Шейха Заида, насладиться искусством в Лувре, прогуляться по набережной Corniche и побывать в роскошном отеле Emirates Palace. Также предусмотрено посещение рынка фиников и фруктов, где можно попробовать местные деликатесы. Это путешествие оставит яркие впечатления и запомнится надолго
5 причин купить эту экскурсию
- 🏙️ Уникальная архитектура
- 🕌 Величественная мечеть
- 🎨 Современное искусство
- 🌴 Живописная набережная
- 🍇 Вкусные местные продукты
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Мечеть Шейха Заида
- Лувр
- Резиденция
- Отель Emirates Palace
- Набережная Corniche
- Рынок фиников и фруктов
Описание экскурсии
Что вас ждет Вы накупались и отдохнули? Пришла пора посетить достопримечательности в столице! Вы сделаете много крутых фото, а главное сохраните эмоции и впечатления в памяти. Абу-Даби — столица со своими законами и правилами. Это самый большой эмират, который привлекает своей уникальностью, атмосферой. Мы увидим:
мечеть Шейха Заида • Лувр • резиденцию • отель Emirates palace • набережную Corniche • рынок фиников и фруктов.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Шейха Заида
- Лувр
- Резиденцию
- Отель Emirates palace
- Набережную Corniche
- Рынок фиников и фруктов
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Билеты на достопримечательности:/n Лувр - 63 дирхама, до 18 лет бесплатно/n Qasr Al Watan - 75 дирхам, 30 дирхам детский до 17 лет.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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