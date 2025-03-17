Что вас ждет Вы накупались и отдохнули? Пришла пора посетить достопримечательности в столице! Вы сделаете много крутых фото, а главное сохраните эмоции и впечатления в памяти. Абу-Даби — столица со своими законами и правилами. Это самый большой эмират, который привлекает своей уникальностью, атмосферой. Мы увидим:

мечеть Шейха Заида • Лувр • резиденцию • отель Emirates palace • набережную Corniche • рынок фиников и фруктов.