Посетите столицу: путешествие в самый большой эмират

Приглашаем в захватывающее путешествие по Абу-Даби! Откройте для себя архитектурные шедевры и насладитесь уникальной атмосферой столицы ОАЭ
Абу-Даби, столица ОАЭ, привлекает туристов своими уникальными достопримечательностями и атмосферой.

Во время экскурсии посетители смогут увидеть знаменитую мечеть Шейха Заида, насладиться искусством в Лувре, прогуляться по набережной Corniche и побывать в роскошном отеле Emirates Palace. Также предусмотрено посещение рынка фиников и фруктов, где можно попробовать местные деликатесы. Это путешествие оставит яркие впечатления и запомнится надолго

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Уникальная архитектура
  • 🕌 Величественная мечеть
  • 🎨 Современное искусство
  • 🌴 Живописная набережная
  • 🍇 Вкусные местные продукты
Посетите столицу: путешествие в самый большой эмират
Посетите столицу: путешествие в самый большой эмират
Посетите столицу: путешествие в самый большой эмират
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Мечеть Шейха Заида
  • Лувр
  • Резиденция
  • Отель Emirates Palace
  • Набережная Corniche
  • Рынок фиников и фруктов

Описание экскурсии

Что вас ждет Вы накупались и отдохнули? Пришла пора посетить достопримечательности в столице! Вы сделаете много крутых фото, а главное сохраните эмоции и впечатления в памяти. Абу-Даби — столица со своими законами и правилами. Это самый большой эмират, который привлекает своей уникальностью, атмосферой. Мы увидим:
мечеть Шейха Заида • Лувр • резиденцию • отель Emirates palace • набережную Corniche • рынок фиников и фруктов.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть Шейха Заида
  • Лувр
  • Резиденцию
  • Отель Emirates palace
  • Набережную Corniche
  • Рынок фиников и фруктов
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Билеты на достопримечательности:/n Лувр - 63 дирхама, до 18 лет бесплатно/n Qasr Al Watan - 75 дирхам, 30 дирхам детский до 17 лет.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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