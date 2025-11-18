7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 📸 Уникальные фотомоменты
- 🏙️ Контраст старого и нового
- 🚤 Прогулка на традиционной лодке
- 🕌 Посещение исторических мест
- 🌆 Виды на футуристические здания
Что можно увидеть
- Набережная Аль Сииф
- Золотой рынок
- Квартал Бастакия
- Пальма Джумейра
- Дубай Марина
- Рамка
- Дворец шейха Дубая
- Музей Будущего
- Колесо обозрения
- Дубайская Венеция
- Дубай Молл
- Аквариум
- Водопад Ловцы жемчуга
- Бурдж Халифа
- Танцующие фонтаны
Описание экскурсии
Через пески — в город-оазис
На пути к Дубаю я расскажу об истории и современной жизни Эмиратов, в то время как вы будете любоваться завораживающими панорамами пустыни — мы сделаем остановку, чтобы запечатлеть их на фото.
Прибыв на место, отправимся на прогулку по набережной Аль Сииф: прокатимся на традиционной лодке абра через залив в район Дейра, где можно посетить известный золотой рынок. А после пройдем по старым улочкам квартала Бастакия: именно здесь начиналось развитие Дубая.
Рукотворный остров и другие чудеса
Через подводный тоннель мы отправимся на Пальма Джумейра — я расскажу об этом чудо-острове. Здесь вы полюбуетесь городом со стороны Персидского залива, а в новом районе Дубай Марина — небоскребами. Вы также сделаете фото в «Рамке» — футуристическом здании необычной формы (если захотите, поднимемся на его смотровую площадке), а еще увидите дворец шейха Дубая, где разгуливают павлины. Вы увидите необычное здание музея Будущего, самое высокое колесо обозрения в мире и узнаете о том, как из маленькой деревни вырос огромный мегаполис.
Каналы, водопад и танцующие фонтаны
Дубайская Венеция также входит в нашу программу: вы прогуляетесь по рынку в восточном стиле, а с балкона отеля Mina A’Salam увидите знаменитую гостиницу-Парус. Мы также посетим «Дубай Молл»: вас впечатлит его огромный аквариум и водопад «Ловцы жемчуга». Вы также полюбуетесь небоскребом Бурдж Халифа — это самое высокое здание в мире. А завершить вечер предлагаю под масштабное шоу танцующих фонтанов!
Организационные детали
По вашему желанию вы сможете посетить платные достопримечательности (Бурдж Халифа от 48$, смотровая на Пальмовом острове от 30$). Мы можем вам приобрести билеты. Полный каталог с ценами гид вышлет после оформления заказа.
Как проходит экскурсия
- На автомобилях HundaiSonata, Doge Magnum, Toyota Camry, KIA Cerato
- Маршрут и продолжительность экскурсии можно скорректировать по вашему желанию (от 3 до 8 часов без доплаты)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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