7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе день, полный открытий и впечатлений, когда вы путешествуете из Рас-эль-Хаймы в Дубай. Эта экскурсия откроет вам двери в мир, где история и современность переплетаются в едином ритме.Вы начнете

свое путешествие с панорам пустыни, которые будут сопровождать вас на пути к городу-оазису. В Дубае вас ждет прогулка по набережной Аль Сииф, поездка на традиционной лодке абра и возможность исследовать золотой рынок и квартал Бастакия. Но это только начало: вы также отправитесь на Пальма Джумейра, увидите город с воды, посетите Дубай Марина и сделаете фото у футуристического здания "Рамка". Дубайская Венеция, огромный аквариум в "Дубай Молле", небоскреб Бурдж Халифа и шоу танцующих фонтанов - все это ждет вас. Экскурсия предлагает не только знакомство с достопримечательностями, но и погружение в культуру и обычаи Эмиратов, делая ваше путешествие незабываемым

Описание экскурсии

Через пески — в город-оазис

На пути к Дубаю я расскажу об истории и современной жизни Эмиратов, в то время как вы будете любоваться завораживающими панорамами пустыни — мы сделаем остановку, чтобы запечатлеть их на фото.

Прибыв на место, отправимся на прогулку по набережной Аль Сииф: прокатимся на традиционной лодке абра через залив в район Дейра, где можно посетить известный золотой рынок. А после пройдем по старым улочкам квартала Бастакия: именно здесь начиналось развитие Дубая.

Рукотворный остров и другие чудеса

Через подводный тоннель мы отправимся на Пальма Джумейра — я расскажу об этом чудо-острове. Здесь вы полюбуетесь городом со стороны Персидского залива, а в новом районе Дубай Марина — небоскребами. Вы также сделаете фото в «Рамке» — футуристическом здании необычной формы (если захотите, поднимемся на его смотровую площадке), а еще увидите дворец шейха Дубая, где разгуливают павлины. Вы увидите необычное здание музея Будущего, самое высокое колесо обозрения в мире и узнаете о том, как из маленькой деревни вырос огромный мегаполис.

Каналы, водопад и танцующие фонтаны

Дубайская Венеция также входит в нашу программу: вы прогуляетесь по рынку в восточном стиле, а с балкона отеля Mina A’Salam увидите знаменитую гостиницу-Парус. Мы также посетим «Дубай Молл»: вас впечатлит его огромный аквариум и водопад «Ловцы жемчуга». Вы также полюбуетесь небоскребом Бурдж Халифа — это самое высокое здание в мире. А завершить вечер предлагаю под масштабное шоу танцующих фонтанов!

Организационные детали

По вашему желанию вы сможете посетить платные достопримечательности (Бурдж Халифа от 48$, смотровая на Пальмовом острове от 30$). Мы можем вам приобрести билеты. Полный каталог с ценами гид вышлет после оформления заказа.

Как проходит экскурсия