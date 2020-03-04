7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Через пески — в город-оазис

На пути к Дубаю я расскажу об истории и современной жизни Эмиратов, в то время как вы будете любоваться завораживающими панорамами пустыни — мы сделаем остановку, чтобы запечатлеть их на фото.

Прибыв на место, отправимся на прогулку по набережной Аль Сииф: прокатимся на традиционной лодке абра через залив в район Дейра, где можно посетить известный золотой рынок. А после пройдем по старым улочкам квартала Бастакия: именно здесь начиналось развитие Дубая.

Рукотворный остров и другие чудеса

Через подводный тоннель мы отправимся на Пальма Джумейра — я расскажу об этом чудо-острове. Здесь вы полюбуетесь городом со стороны Персидского залива, а в новом районе Дубай Марина — небоскребами. Вы также сделаете фото в «Рамке» — футуристическом здании необычной формы (если захотите, поднимемся на его смотровую площадке), а еще увидите дворец шейха Дубая, где разгуливают павлины.

Каналы, водопад и танцующие фонтаны

Дубайская Венеция также входит в нашу программу: вы прогуляетесь по рынку в восточном стиле, а с балкона отеля Mina A’Salam увидите знаменитую гостиницу-Парус. Мы также посетим «Дубай Молл»: вас впечатлит его огромный аквариум и водопад «Ловцы жемчуга». Вы также полюбуетесь небоскребом Бурдж Халифа — это самое высокое здание в мире. А завершить вечер предлагаю под масштабное шоу танцующих фонтанов!