7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Из тихого Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай

Погрузитесь в атмосферу Дубая: от старинных кварталов до сияющих небоскребов, узнайте историю и современность Эмиратов
Представьте себе день, полный открытий и впечатлений, когда вы путешествуете из Рас-эль-Хаймы в Дубай. Эта экскурсия откроет вам двери в мир, где история и современность переплетаются в едином ритме.

Вы начнете
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свое путешествие с панорам пустыни, которые будут сопровождать вас на пути к городу-оазису.

В Дубае вас ждет прогулка по набережной Аль Сииф, поездка на традиционной лодке абра и возможность исследовать золотой рынок и квартал Бастакия.

Но это только начало: вы также отправитесь на Пальма Джумейра, увидите город с воды, посетите Дубай Марина и сделаете фото у футуристического здания "Рамка".

Дубайская Венеция, огромный аквариум в "Дубай Молле", небоскреб Бурдж Халифа и шоу танцующих фонтанов - все это ждет вас.

Экскурсия предлагает не только знакомство с достопримечательностями, но и погружение в культуру и обычаи Эмиратов, делая ваше путешествие незабываемым

4.8
165 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 📸 Уникальные фотомоменты
  • 🏙️ Контраст старого и нового
  • 🚤 Прогулка на традиционной лодке
  • 🕌 Посещение исторических мест
  • 🌆 Виды на футуристические здания
Из тихого Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
Из тихого Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
Из тихого Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай

Что можно увидеть

  • Набережная Аль Сииф
  • Золотой рынок
  • Квартал Бастакия
  • Пальма Джумейра
  • Дубай Марина
  • Рамка
  • Дворец шейха Дубая
  • Музей Будущего
  • Колесо обозрения
  • Дубайская Венеция
  • Дубай Молл
  • Аквариум
  • Водопад Ловцы жемчуга
  • Бурдж Халифа
  • Танцующие фонтаны

Описание экскурсии

Через пески — в город-оазис

На пути к Дубаю я расскажу об истории и современной жизни Эмиратов, в то время как вы будете любоваться завораживающими панорамами пустыни — мы сделаем остановку, чтобы запечатлеть их на фото.
Прибыв на место, отправимся на прогулку по набережной Аль Сииф: прокатимся на традиционной лодке абра через залив в район Дейра, где можно посетить известный золотой рынок. А после пройдем по старым улочкам квартала Бастакия: именно здесь начиналось развитие Дубая.

Рукотворный остров и другие чудеса

Через подводный тоннель мы отправимся на Пальма Джумейра — я расскажу об этом чудо-острове. Здесь вы полюбуетесь городом со стороны Персидского залива, а в новом районе Дубай Марина — небоскребами. Вы также сделаете фото в «Рамке» — футуристическом здании необычной формы (если захотите, поднимемся на его смотровую площадке), а еще увидите дворец шейха Дубая, где разгуливают павлины. Вы увидите необычное здание музея Будущего, самое высокое колесо обозрения в мире и узнаете о том, как из маленькой деревни вырос огромный мегаполис.

Каналы, водопад и танцующие фонтаны

Дубайская Венеция также входит в нашу программу: вы прогуляетесь по рынку в восточном стиле, а с балкона отеля Mina A’Salam увидите знаменитую гостиницу-Парус. Мы также посетим «Дубай Молл»: вас впечатлит его огромный аквариум и водопад «Ловцы жемчуга». Вы также полюбуетесь небоскребом Бурдж Халифа — это самое высокое здание в мире. А завершить вечер предлагаю под масштабное шоу танцующих фонтанов!

Организационные детали

По вашему желанию вы сможете посетить платные достопримечательности (Бурдж Халифа от 48$, смотровая на Пальмовом острове от 30$). Мы можем вам приобрести билеты. Полный каталог с ценами гид вышлет после оформления заказа.

Как проходит экскурсия

  • На автомобилях HundaiSonata, Doge Magnum, Toyota Camry, KIA Cerato
  • Маршрут и продолжительность экскурсии можно скорректировать по вашему желанию (от 3 до 8 часов без доплаты)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ресепшен вашей гостиницы в Рас-эль-Хайме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваша команда гидов в Рас-эль-Хайме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 4624 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Юрий, я живу в ОАЭ с 2006 года и знаю страну как свои пять пальцев. Наша команда опытных лицензированных гидов будет рада познакомить вас с
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Арабскими Эмиратами. К проведению экскурсий подходим с чувством и стараемся дать полезную и нужную информацию, а также ваши положительные эмоции являются для нас приоритетом. После экскурсии наши гиды не оставляют путешественников без внимания: вы всегда сможете позвонить и получить совет или помощь.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 165 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
154
4
2
3
2
2
3
1
4
И
Ездили на экскурсию в начале ноября. Нашим гидом был Алексей. Приехал вовремя, забрал из отеля, как и договаривались. Интересно рассказывал, дети 9 и 17 лет слушали с удовольствием. Основные локации
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посмотрели, пофотографировались, но успели, конечное, не все, жалко, что не попали на фонтаны и аквариум посмотрели только снаружи. Нужно все таки закладывать больше времени, в связи с пробками. Но впечатления остались положительные, думаю, в следующий раз досмотрим, что не успели))))

Ездили на экскурсию в начале ноября. Нашим гидом был Алексей. Приехал вовремя, забрал из отеля, как
Ездили на экскурсию в начале ноября. Нашим гидом был Алексей. Приехал вовремя, забрал из отеля, как
Ездили на экскурсию в начале ноября. Нашим гидом был Алексей. Приехал вовремя, забрал из отеля, как
Ездили на экскурсию в начале ноября. Нашим гидом был Алексей. Приехал вовремя, забрал из отеля, как
Ездили на экскурсию в начале ноября. Нашим гидом был Алексей. Приехал вовремя, забрал из отеля, как
Ездили на экскурсию в начале ноября. Нашим гидом был Алексей. Приехал вовремя, забрал из отеля, как
Ездили на экскурсию в начале ноября. Нашим гидом был Алексей. Приехал вовремя, забрал из отеля, как
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Юлия
Спасибо за увлекательное первое знакомство с ОАЭ и Дубаи. Интересный рассказ гида, много полезной информации и житейских советов. Отдельная благодарность за учтенные пожелания при составлении маршрута и удовлетворенные потребности детей! было здорово!
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Илона
Хотите увидеть Дубаи изнутри, те же достопримечательности, только с очень выгодных локаций и без толпы, сделать незабываемые фото и узнать много интересного о местных нравах, тогда вам сюда.
Сказать, что мы
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остались довольны- ничего не сказать. Нас было четверо (2+2), так что цена оказалась немного выше, чем путевки от туроператора или при покупке в отеле. Но зато мы передвигались на машине, услышали об ОАЭ, народе, городе рассказ от человека, который оч уважительно относится к стране, в которой сейчас живет и ее людям.
Мы увидели и верблюдов, которые старались залезть в окно за гостинцем, и парк фламинго, и восстановленный старый город с его аутентичными магазинами со старыми вещами, и квартал арабской элиты, и виллы простых граждан этой страны, заехали в поселок, где живую иностранцы, полюбовались там закатом, были в парке, где гуляют павлины по газонам, конечно мы полюбовались всеми достопримечательностями города, включенными во все путеводители, но с очень интересных локаций, по Дубай- моллу Юрий провел нас точечно. Увидели все, что хотели, и даже то, о чем не мечтали. Учитывая сезонную жару, на улицу выходили мин на 10-15, потом или в машину, или в гостиницу, или в магазин.
Поразило, насколько человек с благодарностью относится и к стране, где живет, и к ее многонациональному народу.
Не полюбить Дубаи после такой экскурсии невозможно!
Даже дети- подростки, которым очень сложно угодить были в восторге. И даже благодарили меня, что нашла такой вариант знакомства с городом.
По возвращению в отель еще долго обсуждали увиденное и услышанное. И до сих пор слышу: «Дядя Юра говорил… дядя Юра показывал…». А детей, как известно, не обманешь.
Огромное спасибо Юрию и его команде за отличную экскурсию. Мы полюбили эту страну. Оч хочется снова туда приехать. Если у вас будет возможность поехать на эту индивидуальную экскурсию, однозначно- рекомендую.

Хотите увидеть Дубаи изнутри, те же достопримечательности, только с очень выгодных локаций и без толпы, сделать
Хотите увидеть Дубаи изнутри, те же достопримечательности, только с очень выгодных локаций и без толпы, сделать
Хотите увидеть Дубаи изнутри, те же достопримечательности, только с очень выгодных локаций и без толпы, сделать
Хотите увидеть Дубаи изнутри, те же достопримечательности, только с очень выгодных локаций и без толпы, сделать
Хотите увидеть Дубаи изнутри, те же достопримечательности, только с очень выгодных локаций и без толпы, сделать
Хотите увидеть Дубаи изнутри, те же достопримечательности, только с очень выгодных локаций и без толпы, сделать
Хотите увидеть Дубаи изнутри, те же достопримечательности, только с очень выгодных локаций и без толпы, сделать
Хотите увидеть Дубаи изнутри, те же достопримечательности, только с очень выгодных локаций и без толпы, сделать+1
Хотите увидеть Дубаи изнутри, те же достопримечательности, только с очень выгодных локаций и без толпы, сделать
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Владимир
Мы с женой турагенты. В этой сфере уже 12 лет. Много стран посетили, но в Эмиратах впервые. Главным впечатлением от поездки считаю индивидуальную экскурсию "Из тихой Рас-эль-Хаймы — в роскошный
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Дубай!" Выбирали Юрия, а он в свою очередь выбрал нас! В общении с ним очень понравилась его коммуникабельность, глубокое знание страны, гибкое выстраивание маршрута, посещение нестандартных мест, локаций для фото, комфортабельный автомобиль и конечно же его интересный рассказ об образовании ОАЭ от самого истока в голой пустыне до современной, быстро растущей, экономически стабильной и безопасной стране, куда хочется вернуться вновь. Мы хотели увидеть доступный Дубай для обычного туриста и Юрий это показал на отлично!!! Будем рекомендовать тебя своим туристам и туристам наших коллег. Юрий, ты профи! Огромное тебе спасибо!

Мы с женой турагенты. В этой сфере уже 12 лет. Много стран посетили, но в Эмиратах
Мы с женой турагенты. В этой сфере уже 12 лет. Много стран посетили, но в Эмиратах
Мы с женой турагенты. В этой сфере уже 12 лет. Много стран посетили, но в Эмиратах
Мы с женой турагенты. В этой сфере уже 12 лет. Много стран посетили, но в Эмиратах
Мы с женой турагенты. В этой сфере уже 12 лет. Много стран посетили, но в Эмиратах
Мы с женой турагенты. В этой сфере уже 12 лет. Много стран посетили, но в Эмиратах
Мы с женой турагенты. В этой сфере уже 12 лет. Много стран посетили, но в Эмиратах
Мы с женой турагенты. В этой сфере уже 12 лет. Много стран посетили, но в Эмиратах+2
Мы с женой турагенты. В этой сфере уже 12 лет. Много стран посетили, но в Эмиратах
Мы с женой турагенты. В этой сфере уже 12 лет. Много стран посетили, но в Эмиратах
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Вера
Были на экскурсии 16 июля! Наш гид по Дубай проводил Юрий! Прекрасный человек,знающий и любящий свое дело! Он учел все наши пожелания,мы посетили самые интересные места этого великолепного города,на любой
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интересующий нас вопрос -всегда был четкий и понятный ответ)Юрий рассказал нам историю этого города и много всего интересного,мы остались под большим конечно впечатлением)Для себя решили вернуться в Эмираты еще не один раз)Огромное спасибо за вашу работу,ни капли не пожалели,что к вам обратились)Будем советовать всем своим друзьям,кто соберётся на отдых в эту чудесную страну!

Были на экскурсии 16 июля! Наш гид по Дубай проводил Юрий! Прекрасный человек,знающий и любящий свое
Были на экскурсии 16 июля! Наш гид по Дубай проводил Юрий! Прекрасный человек,знающий и любящий свое
Были на экскурсии 16 июля! Наш гид по Дубай проводил Юрий! Прекрасный человек,знающий и любящий свое
Были на экскурсии 16 июля! Наш гид по Дубай проводил Юрий! Прекрасный человек,знающий и любящий свое
Были на экскурсии 16 июля! Наш гид по Дубай проводил Юрий! Прекрасный человек,знающий и любящий свое
Были на экскурсии 16 июля! Наш гид по Дубай проводил Юрий! Прекрасный человек,знающий и любящий свое
Были на экскурсии 16 июля! Наш гид по Дубай проводил Юрий! Прекрасный человек,знающий и любящий свое
Были на экскурсии 16 июля! Наш гид по Дубай проводил Юрий! Прекрасный человек,знающий и любящий свое+2
Были на экскурсии 16 июля! Наш гид по Дубай проводил Юрий! Прекрасный человек,знающий и любящий свое
Были на экскурсии 16 июля! Наш гид по Дубай проводил Юрий! Прекрасный человек,знающий и любящий свое
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Д
Ездили на экскурсию из тихой Рас-эль-хаймы в Дубай, 10 августа. Двое взрослых и двое детей-подростков. Гидом был Денис. Очень познавательная и интересная экскурсия. За один день объехали многие достопримечательности Дубая.
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По дороге покормили верблюдов (берите с собой фрукты), посетили старый арабский город, проехали по индийским кварталам Дубая, заехали во дворец Правителя. Прошли по району Дубай Марина. Сфотогоафировались на фоне отеля Парус. Посмотрели Золотую рамку Дубая, сделали красивые фотографии. Побывали на острове Пальма Джумейра, сделали остановку на набережной с великолепном видом на город. Поднялись на Бурдж Халифу, посмотрели шоу фонтанов. Посетили Дубай Молл, где увидели красивейший аквариум, скелет динозавра и водопад ловцы жемчуга. И это все за половину дня, с 13 до 21 часа. Денис очень увлекательный экскурсовод, отличный собеседник, рассказывал очень интересные факты об истории Эмиратов, отвечал на все интересующие нас вопросы, в режиме онлайн перестраивал маршрут по нашему желанию. Очень рекомендуем экскурсию. Осталось море впечатлений и отличных фотографий.

Ездили на экскурсию из тихой Рас-эль-хаймы в Дубай, 10 августа. Двое взрослых и двое детей-подростков. Гидом
Ездили на экскурсию из тихой Рас-эль-хаймы в Дубай, 10 августа. Двое взрослых и двое детей-подростков. Гидом
Ездили на экскурсию из тихой Рас-эль-хаймы в Дубай, 10 августа. Двое взрослых и двое детей-подростков. Гидом
Ездили на экскурсию из тихой Рас-эль-хаймы в Дубай, 10 августа. Двое взрослых и двое детей-подростков. Гидом
Ездили на экскурсию из тихой Рас-эль-хаймы в Дубай, 10 августа. Двое взрослых и двое детей-подростков. Гидом
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