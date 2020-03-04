7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Из тихой Рас-эль-Хаймы — в роскошный Дубай!

Посетить город с приставкой «самый-самый», полюбоваться его красотами и проникнуться историей станы

Юрий
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Юрий – ваш гид
За один день вы осмотрите главные достопримечательности Дубая.

Побываете на колоритных рынках и в старом квартале Бастакия, а также увидите современные районы города, роскошные вилы и головокружительные небоскребы.

А я поделюсь любопытными фактами о развитии страны и расскажу много интересного из её обычной жизни.
$250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на ресепшен вашей гостиницы в Рас-эль-Хайме
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Из тихой Рас-эль-Хаймы — в роскошный Дубай!
Из тихой Рас-эль-Хаймы — в роскошный Дубай!

Что вас ожидает

Через пески — в город-оазис
На пути к Дубаю я расскажу об истории и современной жизни Эмиратов, в то время как вы будете любоваться завораживающими панорамами пустыни — мы сделаем остановку, чтобы запечатлеть их на фото.
Прибыв на место, отправимся на прогулку по набережной Аль Сииф: прокатимся на традиционной лодке абра через залив в район Дейра, где можно посетить известный золотой рынок. А после пройдем по старым улочкам квартала Бастакия: именно здесь начиналось развитие Дубая.

Рукотворный остров и другие чудеса
Через подводный тоннель мы отправимся на Пальма Джумейра — я расскажу об этом чудо-острове. Здесь вы полюбуетесь городом со стороны Персидского залива, а в новом районе Дубай Марина — небоскребами. Вы также сделаете фото в «Рамке» — футуристическом здании необычной формы (если захотите, поднимемся на его смотровую площадке), а еще увидите дворец шейха Дубая, где разгуливают павлины.

Каналы, водопад и танцующие фонтаны
Дубайская Венеция также входит в нашу программу: вы прогуляетесь по рынку в восточном стиле, а с балкона отеля Mina A’Salam увидите знаменитую гостиницу-Парус. Мы также посетим «Дубай Молл»: вас впечатлит его огромный аквариум и водопад «Ловцы жемчуга». Вы также полюбуетесь небоскребом Бурдж Халифа — это самое высокое здание в мире. А завершить вечер предлагаю под масштабное шоу танцующих фонтанов!

Организационные детали

Дополнительные расходы: подъем на Бурдж Халифа (41$/взрослого, 20$/ребенка), посещение «Рамки Дубая» (15$/взрослого и 7.5$/ребенка) и прочее, напитки и еда.

Как проходит экскурсия

  • На автомобиле Hundai Creta или Volkswagen Passat
  • Я могу скорректировать маршрут и продолжительность экскурсии (от 3 до 12 часов без доплаты) по вашему желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или мой коллега
  • Мы можем вам приобрести билеты на платные достопримечательности
Из тихой Рас-эль-Хаймы — в роскошный Дубай!
Из тихой Рас-эль-Хаймы — в роскошный Дубай!
Из тихой Рас-эль-Хаймы — в роскошный Дубай!
Из тихой Рас-эль-Хаймы — в роскошный Дубай!
Из тихой Рас-эль-Хаймы — в роскошный Дубай!
Из тихой Рас-эль-Хаймы — в роскошный Дубай!
Из тихой Рас-эль-Хаймы — в роскошный Дубай!
Из тихой Рас-эль-Хаймы — в роскошный Дубай!
Из тихой Рас-эль-Хаймы — в роскошный Дубай!
Из тихой Рас-эль-Хаймы — в роскошный Дубай!
Из тихой Рас-эль-Хаймы — в роскошный Дубай!
Из тихой Рас-эль-Хаймы — в роскошный Дубай!
Из тихой Рас-эль-Хаймы — в роскошный Дубай!
Из тихой Рас-эль-Хаймы — в роскошный Дубай!
Из тихой Рас-эль-Хаймы — в роскошный Дубай!
Из тихой Рас-эль-Хаймы — в роскошный Дубай!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на ресепшен вашей гостиницы в Рас-эль-Хайме.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юрий
Юрий
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Юрий, я живу в ОАЭ с 2006 года и знаю страну как свои пять пальцев. Вместе с нашей командой гидов будем рады познакомить вас с Арабскими эмиратами. К проведению экскурсий подходим с чувством и стараемся дать полезную и нужную информацию. После экскурсии я не оставляю путешественников без внимания: вы всегда сможете позвонить мне и получить совет или помощь.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 марта 2020
Были с семьей: 2 взрослых 2 детей 10 и 4 Года. Юрий был очень внимательный и подстраивался под настроения детей. Отвечал на все наши вопросы и рассказывал много интересных вещей про Дубай и эмираты. Также он очень аккуратный водитель.
23 февраля 2020
Спасибо за интересный день,это наша четвёртая экскурсия в персидском заливе-определенно лучшая,посмотрели на туристические объекты из нетуристических мест,многое увидели и услышали.спасибо
5 января 2020
Были с супругой на отдыхе в Эмиратах, в Рас Ал Хайме. Конечно, хотели съездить в Дубай.
Заказали одну единственную экскурсию из этого города, и не расстроились!
Поездка прошла на одном дыхании - гид по пути в Дубай рассказал о стране, подвез к верблюдам в пустыне.
И сам Дубай мы увидили даже лучше, чем на картинках в интернете!
Бурдж Халифа поразила, Дубай Марина, Пальмовый остров, Парус... Мы посмотрели и посетили практически все места, даже проехались по улочкам с виллами местных арабов.
Спасибо за запоминающуюся поездку!!!
16 декабря 2019
Выражаем ОГРОМНУЮ благодарность Юрию за осуществление мечты! Miracle garden, Парус и ночная Бурдж Халифа надолго останутся в наших сердцах и памяти. Спасибо Вам за интересный рассказ, приятную дорогу, Ваше желание удивить и возможность показать намного больше, чем в стандартном групповом туре. До встречи!
Наталья и Виктория.
2 декабря 2019
Достойная обзорная экскурсия от человека, который живет в городе Дубай, хорошо его знает и любит! Экскурсию проводил Алексей. Мы заранее знали, что хотим посмотреть - Алексей под наши желания скорректировал маршрут. Заметки, которые могут пригодится другим: Дубайскую Венецию нужно смотреть с воды - путешествуя на лодочке. Но стоимость проезда на одного 100 дирхам (1800 руб.). Если не готовы столько тратить денег - нет смысла и заезжать - набережных в этой Венеции нет, только одна смотровая площадка с видом на отель Парус; даже если вы захотите посмотреть Дубай и днем и вечером - всё равно начинайте экскурсию рано! Темнеет в Дубае рано и быстро, осматривать достопримечательности в темноте (за исключением квартала небоскребов) неинтересно. Посещение смотровой площадки на Бурдж Халифа займет очень много времени! Основное время вы потратите на очередь (несмотря на конкретное время в билете). У нас было не самое популярное время - 16.30 (до заката и шоу фонтанов еще долго, а билет уже по высокой цене) и то, мы в очереди провели час.
И кому интересно про эмират Рас-Эль-Хайма: при всем уважении к жителям эмирата - это глушь. Выйти из отеля некуда. Только на искусственном острове есть цивильная набережная. Даже в Шарм-Эль-Шейхе (Египет) получше инфраструктура. Но в Египте всё значительно дешевле: начиная от самого тура до развлечений и ресторанов. Единственное - перелета прямого из России нет
22 октября 2019
Поездка очень понравилась! Гид забрал нас из отеля вовремя, скорректировал маршрут и время поездки с учетом наших пожеланий (я готовил список обязательных мест для посещения заранее). Во время всех активностей вне автомобиля он сопровождал нас, комментируя происходящее и давая ценные советы. Ездили семьей из 3-х человек - ребенку 7-и лет экскурсия тоже понравилась, что однозначно не возможно при автобусной экскурсии ) Смело выбирайте такой вариант, он несколько дороже автобусной поездки от отеля, но вы увидите и посетите в два раза больше!
Спасибо за интереснейшую поездку!
7 октября 2019
Наша экскурсия была очень интересной. Алексей очень внимательный и грамотный гид, рассказал и показал нам много интересного. Необходимо было заехать а магазин,который был совершенно не по пути экскурсии, но и тут нам пошли навстречу, что очень приятно. Советую всем, не пожалеете!

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Узнать о феномене и реальной жизни Эмиратов на экскурсии-конструкторе
Моя экскурсия — это день, спланированный специально для вас. Вы сможете проехать по современным районам Дубая и побродить по базарам, полюбоваться фонтанами и островом-пальмой, поразиться дизайну небоскребов и моллов, съездить в Парк цветов и оценить вечернюю иллюминацию. Выбирайте локации, а я расскажу о настоящем ОАЭ и обеспечу комфорт.

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