Полезная информация о Рас-эль-Хайме
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Местное время в Рас-эль-Хайме
00:5951
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇪 ОАЭ
|Название города
|Рас-эль-Хайма
|По-английски
|Ras Al Khaimah City
|Столица региона
|Рас-эль-Хайма является столицей региона
|Население города
|351 943 чел.
|Аэропорт
|Расал-Кауман RKT
|Часовой пояс
|Asia/Dubai
|Средняя высота
|2 м. от уровня моря
Где находится Рас-эль-Хайма на карте
Рас-эль-Хайма
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5
14 отзывов
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