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Полезная информация о Рас-эль-Хайме

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Местное время в Рас-эль-Хайме
00:5951
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇪 ОАЭ
Название городаРас-эль-Хайма
По-английскиRas Al Khaimah City
Столица регионаРас-эль-Хайма является столицей региона
Население города351 943 чел.
АэропортРасал-Кауман RKT
Часовой поясAsia/Dubai
Средняя высота2 м. от уровня моря

Где находится Рас-эль-Хайма на карте

Рас-эль-Хайма фото города
Рас-эль-Хайма

Популярные экскурсии в Рас-эль-Хайме

Из тихой Рас-эль-Хаймы — в роскошный Дубай!
Из тихой Рас-эль-Хаймы — в роскошный Дубай!
5
14 отзывов
$
300
за чел.
Посетить город с приставкой «самый-самый», полюбоваться его красотами и проникнуться историей станы
Путешествие из Рас-эль-Хаймы в Дубай
Путешествие из Рас-эль-Хаймы в Дубай
$
251
за чел.
Посетить «визитные карточки» города и услышать о них самое интересное на автомобильной экскурсии

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