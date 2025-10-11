Мои заказы

Ночной Дубай на кабриолете (из Рас-эль-Хаймы)

Скоростная прогулка по сияющему городу
Дубай ослепителен даже ночью. Поправка: особенно ночью! Все его здания сияют миллионами огней и выглядят завораживающе.

Давайте пронесёмся по главным магистралям на кабриолете, сделаем крутые снимки на фоне «Паруса» и небоскрёбов. Поднимемся на смотровую Золотой рамки и насладимся невероятной панорамой. А ещё — прохладным ночным воздухом: в Дубае это тоже роскошь!
Ночной Дубай на кабриолете (из Рас-эль-Хаймы)
Ночной Дубай на кабриолете (из Рас-эль-Хаймы)
Ночной Дубай на кабриолете (из Рас-эль-Хаймы)

Описание экскурсии

  • Скоростная поездка по магистрали шейха Заеда, известной как улица небоскрёбов.
  • Рукотворный остров Пальма Джумейра. Сделаем снимки на фоне высоток и самого дорогого отеля «Атлантис».
  • Дубай Марина — квартал кричащей роскоши с дорогими яхтами и светящимися небоскрёбами.
  • Дубайская Венеция — курортный комплекс с видом на знаменитый «Парус».
  • Необычная архитектура Музея будущего (внутрь не заходим).
  • Золотая рамка — условная граница между Старым и Новым городом. При желании можем на неё подняться и полюбоваться ночным Дубаем с высоты 150 метров.
  • Бурдж-Халифа — самое высокое здание мира (828 м) со смотровой площадкой, откуда открываются захватывающие виды.
  • В завершении прогулки прокатимся с ветерком по ночному бульвару (Downtown point).

Организационные детали

  • В стоимость входят поездка на кабриолете и услуги гида.
  • Возможен трансфер на экскурсию из других эмиратов за дополнительную стоимость — от $40.
  • По запросу можем скорректировать маршрут и продолжительность поездки.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмир
Эмир — ваша команда гидов в Рас-эль-Хайме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2073 туристов
Живу в ОАЭ с 2014 года. Вместе со своей командой провожу экскурсии. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересного о местных жителях, традициях и обычаях. Маршруты наших экскурсий созданы на основе большого опыта и пожеланий гостей.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
Ломакина
Поездка в Дубай нам очень понравилась. Эмир помог осуществить мечту сына - День Рождение в Дубае на спорткаре 😉 Мы смогли увидеть город при свете дня и после заката 😍
читать дальшеуменьшить

С нами был гид - Акмаль, показал все достопримечательности Дубая, город знает отлично, рассказал несколько увлекательных историй про эмираты, отвечал на наши вопросы 👍 так же помог с билетами на смотровую площадку, и смог быстро нас найти в Дубай-Молле, за это отдельная благодарность Акмалю 🙏 Увидеть город с открытой крышей намного интереснее чем из окна обычного автомобиля 😉 Рекомендую команду Эмира!

Поездка в Дубай нам очень понравилась. Эмир помог осуществить мечту сына - День Рождение в Дубае
Поездка в Дубай нам очень понравилась. Эмир помог осуществить мечту сына - День Рождение в Дубае
Поездка в Дубай нам очень понравилась. Эмир помог осуществить мечту сына - День Рождение в Дубае
Поездка в Дубай нам очень понравилась. Эмир помог осуществить мечту сына - День Рождение в Дубае
Поездка в Дубай нам очень понравилась. Эмир помог осуществить мечту сына - День Рождение в Дубае
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия прошла отлично! Сопровождал гид Азиз - рассказал об Эмиратах все и даже больше)
Переживали из-за поездки, т. к. с маленьким ребенком (4 года). Но все прошло достаточно легко. По просьбе предоставили детское кресло. Вечерний/ночной Дубай великолепен. И, если хочется посмотреть основные достопримечательности без минусов (с ребенком) групповой обзорной экскурсии - однозначно рекомендуем.
Экскурсия прошла отлично! Сопровождал гид Азиз - рассказал об Эмиратах все и даже больше)
Экскурсия прошла отлично! Сопровождал гид Азиз - рассказал об Эмиратах все и даже больше)
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсию проводил Амир на белом кабриолете. Из отеля забрал вовремя, ни опоздал ни на минуту, сразу при посадке в машину согласовали маршрут. Знает и провожает до всех фотозон, поэтому времени мы не теряли. Стоит отметить, что водит машину на высшем уровне!
Экскурсию проводил Амир на белом кабриолете. Из отеля забрал вовремя, ни опоздал ни на минуту, сразу
Вам был полезен этот отзыв?
Сергей
Потрясающая поездка с Эмиром!! Посетили много мест. . сделали фото. Незабываемый тур по вечернему городу!!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Бесконечно красиво, однозначно рекомендую, организовано все хорошо У нас был гид Дилшод, рассказал много интересного, спасибо ему за индивидуальный подход и за то что согласился немного изменить маршрут для нас! Успехов!
Бесконечно красиво, однозначно рекомендую, организовано все хорошо У нас был гид Дилшод, рассказал много интересного, спасибо
Бесконечно красиво, однозначно рекомендую, организовано все хорошо У нас был гид Дилшод, рассказал много интересного, спасибо
Бесконечно красиво, однозначно рекомендую, организовано все хорошо У нас был гид Дилшод, рассказал много интересного, спасибо
Бесконечно красиво, однозначно рекомендую, организовано все хорошо У нас был гид Дилшод, рассказал много интересного, спасибо
Бесконечно красиво, однозначно рекомендую, организовано все хорошо У нас был гид Дилшод, рассказал много интересного, спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Анжелика
Очень крутая экскурсия, многое смогли посмотреть. Времени более, чем достаточно: и покататься, и пофоткаться. Попали и посмотрели на лазер-шоу и на шоу дронов. Рекомендую на 100%, нам очень понравилось!!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Рас-эль-Хаймы

Похожие экскурсии на «Ночной Дубай на кабриолете (из Рас-эль-Хаймы)»

В Дубай - из Рас-эль-Хаймы! Обзорная экскурсия
На машине
8 часов
105 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Дубай - из Рас-эль-Хаймы! Обзорная экскурсия
Изучить восточные традиции и ультрасовременную архитектуру со всех сторон
Начало: Ваш отель
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
от $364 за всё до 4 чел.
Дубай без границ - из Рас-эль-Хаймы до небоскрёбов
На машине
11 часов
-
5%
60 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай без границ - из Рас-эль-Хаймы до небоскрёбов
Путешествие из Рас-эль-Хаймы в Дубай подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя ключевые локации и узнайте историю трансформации города
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от $243$255 за всё до 4 чел.
Дубай - город роскоши (из Рас-эль-Хаймы)
На машине
10 часов
115 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай - город роскоши (из Рас-эль-Хаймы)
Погрузитесь в атмосферу Дубая, где прошлое встречается с будущим. Уникальные небоскрёбы и культурные достопримечательности ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
19 авг в 09:00
от $230 за всё до 4 чел.
Из Рас-эль-Хаймы - в Дубай
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Рас-эль-Хаймы - в Дубай
Город будущего без спешки - комфорт в пути, главные достопримечательности и лучшие фотолокации
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от $300 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Рас-эль-Хайме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Рас-эль-Хайме
от $490 за экскурсию