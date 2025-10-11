Ломакина читать дальше уменьшить С нами был гид - Акмаль, показал все достопримечательности Дубая, город знает отлично, рассказал несколько увлекательных историй про эмираты, отвечал на наши вопросы 👍 так же помог с билетами на смотровую площадку, и смог быстро нас найти в Дубай-Молле, за это отдельная благодарность Акмалю 🙏 Увидеть город с открытой крышей намного интереснее чем из окна обычного автомобиля 😉 Рекомендую команду Эмира! Поездка в Дубай нам очень понравилась. Эмир помог осуществить мечту сына - День Рождение в Дубае на спорткаре 😉 Мы смогли увидеть город при свете дня и после заката 😍 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елизавета Экскурсия прошла отлично! Сопровождал гид Азиз - рассказал об Эмиратах все и даже больше)

Переживали из-за поездки, т. к. с маленьким ребенком (4 года). Но все прошло достаточно легко. По просьбе предоставили детское кресло. Вечерний/ночной Дубай великолепен. И, если хочется посмотреть основные достопримечательности без минусов (с ребенком) групповой обзорной экскурсии - однозначно рекомендуем. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Экскурсию проводил Амир на белом кабриолете. Из отеля забрал вовремя, ни опоздал ни на минуту, сразу при посадке в машину согласовали маршрут. Знает и провожает до всех фотозон, поэтому времени мы не теряли. Стоит отметить, что водит машину на высшем уровне! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Сергей Потрясающая поездка с Эмиром!! Посетили много мест. . сделали фото. Незабываемый тур по вечернему городу!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Бесконечно красиво, однозначно рекомендую, организовано все хорошо У нас был гид Дилшод, рассказал много интересного, спасибо ему за индивидуальный подход и за то что согласился немного изменить маршрут для нас! Успехов! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет