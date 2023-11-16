Что вас ждет

С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца.

При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.

Дети до 3-х лет бесплатно (без предоставления посадочного места в автобусе на групповой экскурсии).

В аквапарке — более 20 водных горок, среди которых специально спроектированные аттракционы, например, Сплэш Сафари, где постоянно царит атмосфера водного праздника и настоящего активного отдыха. Здесь можно окунуться в мир увлекательных путешествий на кораблике собственной конструкции, посоревноваться с другими изобретателями необычных плавательных средств и сразу же устремиться к новым приключениям в водном пространстве. Крутые горки позволяют свободно соперничать с самыми крутыми волнами на Wave Rider, обливаться из гигантской бочки, плавно сливаться в гармонии на «ленивой» речке с собственноручно созданным лего-самолётом, лего-кораблём, роботом или болтаться на волнах в бассейне Lego Wave. Важная информация• Форма одежды пляжная.