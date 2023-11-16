Царство воды и кубиков Lego
Более 20 водных аттракционов и горок, включая семейный рафтинг на ярких надувных плотах, игровые площадки с кирпичиками лего, возможностью конструировать непосредственно в воде, привлекут тех, кто увлечён лего и хочет оказаться в красочной атмосфере самого нового аквапарка Дубая.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетВ аквапарке — более 20 водных горок, среди которых специально спроектированные аттракционы, например, Сплэш Сафари, где постоянно царит атмосфера водного праздника и настоящего активного отдыха. Здесь можно окунуться в мир увлекательных путешествий на кораблике собственной конструкции, посоревноваться с другими изобретателями необычных плавательных средств и сразу же устремиться к новым приключениям в водном пространстве. Крутые горки позволяют свободно соперничать с самыми крутыми волнами на Wave Rider, обливаться из гигантской бочки, плавно сливаться в гармонии на «ленивой» речке с собственноручно созданным лего-самолётом, лего-кораблём, роботом или болтаться на волнах в бассейне Lego Wave. Важная информация• Форма одежды пляжная.
- С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
- Дети до 3-х лет бесплатно (без предоставления посадочного места в автобусе на групповой экскурсии).
Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билет в аквапарк Леголенд
- Трансфер в оба конца (в зависимости от выбранного билета)
- Что не входит
- Трансфер в оба конца (в зависимости от выбранного билета)
- Аренда полотенец, шкафчиков для хранения
- Сувениры, купальные принадлежности
- Еда, напитки
- Билеты QFAST
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30)Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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