В аквапарке Legoland более 20 захватывающих водных горок и аттракционов.
Семейный рафтинг на ярких плотах, уникальные игровые площадки с кирпичиками Lego и возможность создавать собственные плавательные средства делают это место идеальным для семейного отдыха. Атмосфера праздника и активного отдыха гарантирована. Не забудьте купальные принадлежности и полотенца для полного комфорта. Дети до 3 лет могут присоединиться бесплатно, без предоставления места в автобусе
Семейный рафтинг на ярких плотах, уникальные игровые площадки с кирпичиками Lego и возможность создавать собственные плавательные средства делают это место идеальным для семейного отдыха. Атмосфера праздника и активного отдыха гарантирована. Не забудьте купальные принадлежности и полотенца для полного комфорта. Дети до 3 лет могут присоединиться бесплатно, без предоставления места в автобусе
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Более 20 водных горок
- 🎢 Семейный рафтинг
- 🧱 Игровые площадки с Lego
- 🚣♂️ Конструирование в воде
- 👶 Бесплатно для детей до 3 лет
Что можно увидеть
- Аквапарк Legoland
Описание экскурсииВ аквапарке — более 20 водных горок, среди которых специально спроектированные аттракционы, например, Сплэш Сафари, где постоянно царит атмосфера водного праздника и настоящего активного отдыха. Здесь можно окунуться в мир увлекательных путешествий на кораблике собственной конструкции, посоревноваться с другими изобретателями необычных плавательных средств и сразу же устремиться к новым приключениям в водном пространстве. Крутые горки позволяют свободно соперничать с самыми крутыми волнами на Wave Rider, обливаться из гигантской бочки, плавно сливаться в гармонии на «ленивой» речке с собственноручно созданным лего-самолётом, лего-кораблём, роботом или болтаться на волнах в бассейне Lego Wave. Важная информация• Форма одежды пляжная.
- С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
- Дети до 3-х лет бесплатно (без предоставления посадочного места в автобусе на групповой экскурсии).
Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет в аквапарк Леголенд
- Трансфер в оба конца (в зависимости от выбранного билета)
Что не входит в цену
- Трансфер в оба конца (в зависимости от выбранного билета)
- Аренда полотенец, шкафчиков для хранения
- Сувениры, купальные принадлежности
- Еда, напитки
- Билеты QFAST
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30)
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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