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Ночной Дубай

Олег Д.
Олег Д. – Гид из Шарджи
Путешествие начнется вечером, когда изнуряющая жара покинет город 🏙️, и Дубай засияет в своем сказочном великолепии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌃Ночная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $220 за экскурсию

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Ночной Дубай
Ночной Дубай

Что вы увидите

  • Бурж Халифа
  • рынок Souq al Bahar
  • Бурдж Аль Араб
  • Атлантис
  • Пальма Джумейра
Что вас ожидает:• Вы прогуляетесь 👣 у подножия самого высокого здания в мире «Бурж Дубай», где увидите великолепное шоу поющих фонтанов;
  • Пройдетесь по старинному рынку (Souq al Bahar);
  • Сфотографируетесь на фоне роскошного в ночной подсветке отеля «Бурж аль-Араб»;
  • Посетите рукотворный Пальмовый остров 🏝️ и его великолепный отель 🏨 «Атлантис».
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание:
  • Трансфер от/до отеля.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Ваш отель
Место завершения
🏁 По договоренности
Ночной Дубай
Ночной Дубай
Ночной Дубай
Ночной Дубай

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Д.
Олег Д.
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