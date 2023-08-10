Аквапарк, аквариум и отель Атлантис в Шардже

Найдено 3 экскурсии в категории «Атлантис» в Шардже на русском языке, цены от $85. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Билет в аквапарк «Aquaventure Atlantis» с трансфером из Шарджи
На автобусе
11 отзывов
6 часов
Индивидуальная
Билет в аквапарк «Aquaventure Atlantis» с трансфером из Шарджи
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
«Самый большой аквапарк Дубая с самыми экстремальными горками входит в состав Курортного комплекса Atlantis»
Расписание: Вт. Чт. Вс. (9.30)
1 авг в 09:30
4 авг в 09:30
$130 за человека
В аквапарк Aquaventure Atlantis из Шарджи
На автобусе
11 отзывов
6 часов
Индивидуальная
В аквапарк Aquaventure Atlantis из Шарджи: незабываемое приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самому большому аквапарку Дубая, где вас ждут впечатляющие аттракционы и встреча с морскими обитателями
Начало: Отель в Шардже
«Самый большой аквапарк Дубая с самыми экстремальными горками входит в состав Курортного комплекса Atlantis»
Расписание: Вт. Чт. Вс. (9.30)
Завтра в 10:00
1 авг в 09:30
от $85 за человека
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
На автобусе
10 часов
Групповая
до 15 чел.
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
Пальма Джумейра приглашает вас в аквапарк Aquaventure Atlantis. Водные аттракционы, аквариумы и горки для всей семьи. Трансфер включён
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
«Здесь, при отеле Атлантис, открыт уникальный комплекс водных аттракционов — Aquaventure»
Расписание: Вт. Чт. Вс. 09.00 (в зависимости от отеля)
1 авг в 09:00
4 авг в 09:00
$115 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    10 августа 2023
    Билет в аквапарк «Aquaventure Atlantis» с трансфером из Шарджи
    Трансфер + билеты в аквапарк. Привезли и увезли в назначенное время. Приятный русскоговорящий водитель. Ввиду экстремальной жары очереди на горки не очень
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    большие. С 10:30 до 14:30 скатился раз 12, потом уже сам не стал продолжать: усталость от жары и многочисленных подъемов по лестнице. Ехал, в первую очередь, из-за экстремальных горок Leap of Faith и Poseidon’s Revenge. Кроме них также рекомендую BlackOut и групповые Zoomerango и Odyssey of Terror.

  • Е
    Евгения
    10 августа 2022
    Билет в аквапарк «Aquaventure Atlantis» с трансфером из Шарджи
    Очень хорошая экскурсия. Нас забрали из отеля, привезли до самого аквапарка. Далее потом увезли. За билетом не стояли. Представитель все купил,
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    одно на руку. В целом все понравилось. Но если и отрицательный момент 1) приехали в 9:15 в аквапарке были 10:30 то есть время потеряли. Тут фирме конечно нужно учесть дорогу, и забирать людей раньше. 2) после того как одели браслет. Ничего не объяснили даже кратко. Мы были первый раз. И честно как вошли вообще не поняли что делать. Поэтому представителю фирмы нужно хотябы дать небольшую информацию людях кто берет у них данную экскурсию. Хорошо был вайфай на территории. Отеля и аквапарка, иначе конечно если ты не говоришь по английски был бы полный ппц. Обращаю внимание данной фирмы чтобы ваш представитель говорил хотя бы что на территории при входе есть раздевалки(они же туалеты и душ) что Камера хранения в этих раздевалках платная. Так же еда и напитки. Она дополнительно оплачивается на стойке около раздевалки. Нам этого не говорили и пришлось все время ходить без еды и самое страшное без воды. В целом всем остальным были довольны

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Атлантис»

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Сколько стоит экскурсия по Шардже в июле 2024
Сейчас в Шардже в категории "Атлантис" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 130. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
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