6 часов
Индивидуальная
Билет в аквапарк «Aquaventure Atlantis» с трансфером из Шарджи
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
«Самый большой аквапарк Дубая с самыми экстремальными горками входит в состав Курортного комплекса Atlantis»
Расписание: Вт. Чт. Вс. (9.30)
1 авг в 09:30
4 авг в 09:30
$130 за человека
6 часов
Индивидуальная
В аквапарк Aquaventure Atlantis из Шарджи: незабываемое приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самому большому аквапарку Дубая, где вас ждут впечатляющие аттракционы и встреча с морскими обитателями
Начало: Отель в Шардже
«Самый большой аквапарк Дубая с самыми экстремальными горками входит в состав Курортного комплекса Atlantis»
Расписание: Вт. Чт. Вс. (9.30)
Завтра в 10:00
1 авг в 09:30
от $85 за человека
10 часов
Групповая
до 15 чел.
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
Пальма Джумейра приглашает вас в аквапарк Aquaventure Atlantis. Водные аттракционы, аквариумы и горки для всей семьи. Трансфер включён
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
«Здесь, при отеле Атлантис, открыт уникальный комплекс водных аттракционов — Aquaventure»
Расписание: Вт. Чт. Вс. 09.00 (в зависимости от отеля)
1 авг в 09:00
4 авг в 09:00
$115 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий10 августа 2023Трансфер + билеты в аквапарк. Привезли и увезли в назначенное время. Приятный русскоговорящий водитель. Ввиду экстремальной жары очереди на горки не очень
- ЕЕвгения10 августа 2022Очень хорошая экскурсия. Нас забрали из отеля, привезли до самого аквапарка. Далее потом увезли. За билетом не стояли. Представитель все купил,
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Атлантис»
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