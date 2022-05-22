Современный Дубай — самый быстроразвивающийся город во всем мире.

Дубай поразит ваше воображение своими высочайшими небоскребами и шикарнейшими отелями, очарует своим особым восточным шармом. Здесь находится все самое-самое. Например, в начале нашей экскурсия вы сможете увидеть высочайшее на сегодняшний день наземное строение в мире – «Бурдж Дубай» («Бурдж Халифа»).

Побываете в самом крупном торгово-развлекательный центре во всем мире Дубай Молл, который расположен в даунтауне Дубай. Под крышей Дубай Молл Вы сможете побывать в крупнейшем в мире крытом аквариуме, в котором можно будет увидеть больше чем 33 000 рыб и разных морских животных (в том числе, тихоокеанского гигантского осьминога, акул и скатов). Он внесен в книгу рекордов Гиннеса. Здесь же находится Морской Исследовательский Центр.

Фешенебельный Дубай Марина

Далее вы побываете в самом фешенебельном районе Дубая – в Дубай Марина. Здесь расположились лучшие элитные жилые и офисные комплексы, шикарные отели, множество торговых центров, огромнейший выбор разнообразных мест для отдыха на любой, даже самый взыскательный вкус. Район Дубай Марина — один из немногих искусственно созданных сооружений на нашей планете, который видно невооруженным глазом из космоса.

Пальмовые острова

Вы посетите уникальные рукотворные Пальмовые острова (это архипелаг искусственных островов из песка в виде пальмы). Там вы сможете сделать потрясающие фотографии всемирно известного сказочного отеля Atlantis.