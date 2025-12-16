Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Шардже

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Шардже на русском языке, цены от $90, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Из Шарджи в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби (в группе)
На автобусе
10 часов
Групповая
Из Шарджи в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби (в группе)
Оценить роскошь святыни и узнать о ее рекордах, а после побывать в филиале знаменитого музея
Начало: У вашего отеля в Шардже
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
16 дек в 10:00
19 дек в 10:00
$90 за человека
Магия вечерней Шарджи
На машине
6.5 часов
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия вечерней Шарджи
Ночная подсветка мечетей, современное искусство и прогулка по тропическому острову
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$244$271 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Шарджи
На машине
8 часов
-
25%
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Шарджи
Многогранная культура и величественная архитектура столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$263$350 за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Шарджи в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби (в группе)
  2. Магия вечерней Шарджи
  3. Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Шарджи
Какие места ещё посмотреть в Шардже
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Аквариум
  3. Набережная
  4. LegoLand
Сколько стоит экскурсия по Шардже в декабре 2025
Сейчас в Шардже в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 263 со скидкой до 25%.
Экскурсии на русском языке в Шардже (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Искусство и музеи», цены от $90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль