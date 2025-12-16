Групповая
Из Шарджи в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби (в группе)
Оценить роскошь святыни и узнать о ее рекордах, а после побывать в филиале знаменитого музея
Начало: У вашего отеля в Шардже
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
16 дек в 10:00
19 дек в 10:00
$90 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия вечерней Шарджи
Ночная подсветка мечетей, современное искусство и прогулка по тропическому острову
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$244
$271 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Шарджи
Многогранная культура и величественная архитектура столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$263
$350 за всё до 5 чел.
