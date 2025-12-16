Найдено 3 экскурсии в категории « Искусство и музеи » в Шардже на русском языке, цены от $90, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году

1 чел. По популярности На автобусе 10 часов Групповая Из Шарджи в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби (в группе) Оценить роскошь святыни и узнать о ее рекордах, а после побывать в филиале знаменитого музея Начало: У вашего отеля в Шардже Расписание: во вторник и пятницу в 10:00 $90 за человека На машине 6.5 часов 10% Индивидуальная до 6 чел. Магия вечерней Шарджи Ночная подсветка мечетей, современное искусство и прогулка по тропическому острову $244 $271 за всё до 6 чел. На машине 8 часов 25% Индивидуальная до 5 чел. Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Шарджи Многогранная культура и величественная архитектура столицы ОАЭ Начало: У вашего отеля $263 $350 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Шарджи

