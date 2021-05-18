Полезная информация о Шардже
Что нужно знать о Шардже: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Шарджа, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 54 экскурсии
Где находится Шарджа на карте
Календарь низких цен на туры в Шарджу
Шарджа
Популярные экскурсии в Шардже
5
1 отзыв
$
85
за чел.
За несколько часов экскурсии, вы сможете понять, почему именно Дубай по праву считается футуристичным городом. Во время прогулки по роскошной набережн...
4.7
11 отзывов
$
43
за чел.
Вы отправитесь прямо в пустыню на сафари по высоким барханам и дюнам. Любители экстрима смогут покататься на квадроциклах и верблюдах. Любители романт...
$
54.18
за чел.
Дубайские достопримечательности стоит увидеть с разных ракурсов. С борта яхты перед вами предстанет панорама всего побережья с небоскребами, районом Д...
4.8
9 отзывов
$
67
за чел.
Прекрасная экскурсия для тех, кто хочет отдохнуть от суеты и почувствовать релакс, понежится на берегу Индийского океана. Вы увидите как небо и океан ...
4.8
6 отзывов
$
160
за чел.
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии