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Местное время в Шардже
23:4849
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇪 ОАЭ
Название городаШарджа
По-английскиSharjah
Столица регионаШарджа является столицей региона
Население города1 324 473 чел.
АэропортШарджа SHJ
Часовой поясAsia/Dubai
Средняя высота6 м. от уровня моря

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Шарджа

Популярные экскурсии в Шардже

Современный Дубай и подъём на башню Бурдж Халифа
Современный Дубай и подъём на башню Бурдж Халифа
5
1 отзыв
$
85
за чел.
За несколько часов экскурсии, вы сможете понять, почему именно Дубай по праву считается футуристичным городом. Во время прогулки по роскошной набережн...
Пустынное Сафари
Пустынное Сафари
4.7
11 отзывов
$
43
за чел.
Вы отправитесь прямо в пустыню на сафари по высоким барханам и дюнам. Любители экстрима смогут покататься на квадроциклах и верблюдах. Любители романт...
2-часовой тур на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»
2-часовой тур на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»
$
54.18
за чел.
Дубайские достопримечательности стоит увидеть с разных ракурсов. С борта яхты перед вами предстанет панорама всего побережья с небоскребами, районом Д...
По 4 эмиратам: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра
По 4 эмиратам: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра
4.8
9 отзывов
$
67
за чел.
Прекрасная экскурсия для тех, кто хочет отдохнуть от суеты и почувствовать релакс, понежится на берегу Индийского океана. Вы увидите как небо и океан ...
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем
4.8
6 отзывов
$
160
за чел.
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
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