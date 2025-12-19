Из Шарджи в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби (в группе)
Оценить роскошь святыни и узнать о ее рекордах, а после побывать в филиале знаменитого музея
На автобусе в группе до 30 человек вы отправитесь в столицу ОАЭ. В мечети Шейха Зайда окажетесь в сказочных белоснежных интерьерах и впечатлитесь богатым убранством.
А также посетите Лувр арабского мира: рассмотрите его диковинный купол, познакомитесь с древними артефактами и художественными богатствами.
Описание экскурсии
Мечеть Шейха Зайда. Ее залы вмещают 60 тысяч человек, а пол украшает гигантский ковер. Любуясь интерьерами, куполами, минаретами, фасадами и колоннами мечети, вы перенесетесь в атмосферу арабских сказок. А еще узнаете о ее мировых рекордах и тонкостях строительства.
Самостоятельная прогулка по Лувру Абу-Даби. После вас ждет музейный комплекс с водными каналами и парящим куполом из железных кружев. У вас будет время, чтобы самостоятельно изучить залы Лувра Абу-Даби: картины Леонардо да Винчи, Пикассо, Гогена, Мане, Маргритта, Рембрандта и других великих живописцев, а также скульптуры и артефакты многочисленных цивилизаций.
В начале или в конце программы вы также посетите рынок фиников (20-30 минут). Сможете продегустировать и купить финики и арабский кофе.
Организационные детали
Трансфер туда-обратно и билеты в Лувр включены в стоимость
Лувр вы посещаете самостоятельно
Экскурсию для вас проведёт один из гидов из нашей команды
Доплата за трансфер из удалённых отелей (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие) — $15 с человека
во вторник и пятницу в 10:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$90
Дети 3-12 лет
$60
Дети до 2 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Шардже
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Шардже
Провела экскурсии для 15289 туристов
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!