На автобусе в группе до 30 человек вы отправитесь в столицу ОАЭ. В мечети Шейха Зайда окажетесь в сказочных белоснежных интерьерах и впечатлитесь богатым убранством. А также посетите Лувр арабского мира: рассмотрите его диковинный купол, познакомитесь с древними артефактами и художественными богатствами.

Описание экскурсии

Мечеть Шейха Зайда. Ее залы вмещают 60 тысяч человек, а пол украшает гигантский ковер. Любуясь интерьерами, куполами, минаретами, фасадами и колоннами мечети, вы перенесетесь в атмосферу арабских сказок. А еще узнаете о ее мировых рекордах и тонкостях строительства.

Самостоятельная прогулка по Лувру Абу-Даби. После вас ждет музейный комплекс с водными каналами и парящим куполом из железных кружев. У вас будет время, чтобы самостоятельно изучить залы Лувра Абу-Даби: картины Леонардо да Винчи, Пикассо, Гогена, Мане, Маргритта, Рембрандта и других великих живописцев, а также скульптуры и артефакты многочисленных цивилизаций.

В начале или в конце программы вы также посетите рынок фиников (20-30 минут). Сможете продегустировать и купить финики и арабский кофе.

Организационные детали