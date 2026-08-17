Дубай ослепителен даже ночью. Поправка: особенно ночью! Все его здания сияют миллионами огней и выглядят завораживающе.
Давайте пронесёмся по главным магистралям на кабриолете, сделаем крутые снимки на фоне «Паруса» и небоскрёбов. Поднимемся на смотровую Золотой рамки и насладимся невероятной панорамой. А ещё — прохладным ночным воздухом: в Дубае это тоже роскошь!
Давайте пронесёмся по главным магистралям на кабриолете, сделаем крутые снимки на фоне «Паруса» и небоскрёбов. Поднимемся на смотровую Золотой рамки и насладимся невероятной панорамой. А ещё — прохладным ночным воздухом: в Дубае это тоже роскошь!
Описание трансфер
- Скоростная поездка по магистрали шейха Заеда, известной как улица небоскрёбов.
- Рукотворный остров Пальма Джумейра. Сделаем снимки на фоне высоток и самого дорогого отеля «Атлантис».
- Дубай Марина — квартал кричащей роскоши с дорогими яхтами и светящимися небоскрёбами.
- Дубайская Венеция — курортный комплекс с видом на знаменитый «Парус».
- Необычная архитектура Музея будущего (внутрь не заходим).
- Золотая рамка — условная граница между Старым и Новым городом. При желании можем на неё подняться и полюбоваться ночным Дубаем с высоты 150 метров.
- Бурдж-Халифа — самое высокое здание мира (828 м) со смотровой площадкой, откуда открываются захватывающие виды.
- В завершении прогулки прокатимся с ветерком по ночному бульвару (Downtown point).
Организационные детали
- Возможен трансфер на экскурсию из других эмиратов за дополнительную стоимость — от $40.
- По запросу можем скорректировать маршрут и продолжительность поездки.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмир — ваша команда гидов в Шардже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2073 туристов
Живу в ОАЭ с 2014 года. Вместе со своей командой провожу экскурсии. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересного о местных жителях, традициях и обычаях. Маршруты наших экскурсий созданы на основе большого опыта и пожеланий гостей.
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