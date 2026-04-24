Откройте для себя Маскат — город, чья история способна воплощаться в ароматы и будет нами рассказана через архитектуру, звуки и запахи. Вы увидите все символы города — от мечети Султана Кабуса до дворца Аль-Алам. А главным украшением программы станет посещение легендарной фабрики Amouage, где рождаются ароматы, покорившие мир.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $200 за экскурсию

Описание экскурсии

Визит на фабрику Amouage

Вы узнаете, как создаются духи, вдохновлённые природой и культурой Омана

Увидите процесс ручной работы: как мастера смешивают редкие масла, наполняют флаконы, проверяют аромат и упаковывают духи

Протестируете редкие композиции, которые не продаются нигде за пределами Омана — например, Silver Oud или Reflection Man

Главные достопримечательности столицы

Мечеть Султана Кабуса — шедевр исламской архитектуры из белого мрамора с изысканными люстрами Swarovski и вторым по величине ковром ручной работы в мире

Королевский оперный театр — центр искусства и культуры Омана, где восточная элегантность встречается с современным стилем

Рынок Матрах — колоритный восточный базар, где вы почувствуете ароматы ладана и специй, попробуете чай карак и халву

Дворец Аль-Алам — резиденция султана, утопающая в цветах и окружённая старинными фортами

Мы расскажем, как Маскат превратился из маленького рыбацкого порта в современную столицу, сохранив при этом свою душу и традиции.

А ещё вы узнаете:

как султан Кабус поручил создать «самый дорогой парфюм в мире» как послание миру о красоте Омана

почему в городе всегда пахнет ладаном (и откуда его добывают)

что означает десерт halwa для оманцев

какие украшения дарят невестам в день свадьбы

как правильно торговаться — по-восточному мягко, с улыбкой

Примерный тайминг

8:00 — выезд из отеля в Маскате.

8:30–09:10 — посещение фабрики Amouage

9:30–10:30 — мечеть султана Кабуса (с посещением)

10:45–11:30 — Королевский оперный театр (внешний осмотр)

11:45–12:30 — рынок Матрах: прогулка по традиционному суку и свободное время для покупок

12:40–13:00 — дворец Аль-Алам

Время выезда и порядок посещаемых локаций может меняться в зависимости от расположения отеля.

Организационные детали