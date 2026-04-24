Откройте для себя Маскат — город, чья история способна воплощаться в ароматы и будет нами рассказана через архитектуру, звуки и запахи. Вы увидите все символы города — от мечети Султана Кабуса до дворца Аль-Алам.
А главным украшением программы станет посещение легендарной фабрики Amouage, где рождаются ароматы, покорившие мир.
Описание экскурсии
Визит на фабрику Amouage
- Вы узнаете, как создаются духи, вдохновлённые природой и культурой Омана
- Увидите процесс ручной работы: как мастера смешивают редкие масла, наполняют флаконы, проверяют аромат и упаковывают духи
- Протестируете редкие композиции, которые не продаются нигде за пределами Омана — например, Silver Oud или Reflection Man
Главные достопримечательности столицы
- Мечеть Султана Кабуса — шедевр исламской архитектуры из белого мрамора с изысканными люстрами Swarovski и вторым по величине ковром ручной работы в мире
- Королевский оперный театр — центр искусства и культуры Омана, где восточная элегантность встречается с современным стилем
- Рынок Матрах — колоритный восточный базар, где вы почувствуете ароматы ладана и специй, попробуете чай карак и халву
- Дворец Аль-Алам — резиденция султана, утопающая в цветах и окружённая старинными фортами
Мы расскажем, как Маскат превратился из маленького рыбацкого порта в современную столицу, сохранив при этом свою душу и традиции.
А ещё вы узнаете:
- как султан Кабус поручил создать «самый дорогой парфюм в мире» как послание миру о красоте Омана
- почему в городе всегда пахнет ладаном (и откуда его добывают)
- что означает десерт halwa для оманцев
- какие украшения дарят невестам в день свадьбы
- как правильно торговаться — по-восточному мягко, с улыбкой
Примерный тайминг
- 8:00 — выезд из отеля в Маскате.
- 8:30–09:10 — посещение фабрики Amouage
- 9:30–10:30 — мечеть султана Кабуса (с посещением)
- 10:45–11:30 — Королевский оперный театр (внешний осмотр)
- 11:45–12:30 — рынок Матрах: прогулка по традиционному суку и свободное время для покупок
- 12:40–13:00 — дворец Аль-Алам
Время выезда и порядок посещаемых локаций может меняться в зависимости от расположения отеля.
Организационные детали
- Едем на автомобиле с кондиционером Changan Eado Plus, Toyota Fortuner или автомобиль аналогичного класса. В салоне — прохладная питьевая вода
- Билеты в Королевский оперный театр оплачиваются дополнительно (по желанию) — $8–9 за чел.
- Для посещения мечети мужчины должны быть в брюках, женщины — в одежде, закрывающей руки и ноги до пят, а также с покрытой головой
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надя — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 121 туриста
Я ваш гид в Омане. С любовью покажу удивительный Оман — страну гор, оазисов, древних крепостей и бескрайней пустыни. Для меня каждая экскурсия — это не просто работа, а возможность
