Мои заказы

Фабрика Amouage: искусство аромата и роскошь Омана

Увидеть, как делают легендарные духи, и посетить must-see-места Маската
Откройте для себя Маскат — город, чья история способна воплощаться в ароматы и будет нами рассказана через архитектуру, звуки и запахи. Вы увидите все символы города — от мечети Султана Кабуса до дворца Аль-Алам.

А главным украшением программы станет посещение легендарной фабрики Amouage, где рождаются ароматы, покорившие мир.
Описание экскурсии

Визит на фабрику Amouage

  • Вы узнаете, как создаются духи, вдохновлённые природой и культурой Омана
  • Увидите процесс ручной работы: как мастера смешивают редкие масла, наполняют флаконы, проверяют аромат и упаковывают духи
  • Протестируете редкие композиции, которые не продаются нигде за пределами Омана — например, Silver Oud или Reflection Man

Главные достопримечательности столицы

  • Мечеть Султана Кабуса — шедевр исламской архитектуры из белого мрамора с изысканными люстрами Swarovski и вторым по величине ковром ручной работы в мире
  • Королевский оперный театр — центр искусства и культуры Омана, где восточная элегантность встречается с современным стилем
  • Рынок Матрах — колоритный восточный базар, где вы почувствуете ароматы ладана и специй, попробуете чай карак и халву
  • Дворец Аль-Алам — резиденция султана, утопающая в цветах и окружённая старинными фортами

Мы расскажем, как Маскат превратился из маленького рыбацкого порта в современную столицу, сохранив при этом свою душу и традиции.

А ещё вы узнаете:

  • как султан Кабус поручил создать «самый дорогой парфюм в мире» как послание миру о красоте Омана
  • почему в городе всегда пахнет ладаном (и откуда его добывают)
  • что означает десерт halwa для оманцев
  • какие украшения дарят невестам в день свадьбы
  • как правильно торговаться — по-восточному мягко, с улыбкой

Примерный тайминг

  • 8:00 — выезд из отеля в Маскате.
  • 8:30–09:10 — посещение фабрики Amouage
  • 9:30–10:30 — мечеть султана Кабуса (с посещением)
  • 10:45–11:30 — Королевский оперный театр (внешний осмотр)
  • 11:45–12:30 — рынок Матрах: прогулка по традиционному суку и свободное время для покупок
  • 12:40–13:00 — дворец Аль-Алам

Время выезда и порядок посещаемых локаций может меняться в зависимости от расположения отеля.

Организационные детали

  • Едем на автомобиле с кондиционером Changan Eado Plus, Toyota Fortuner или автомобиль аналогичного класса. В салоне — прохладная питьевая вода
  • Билеты в Королевский оперный театр оплачиваются дополнительно (по желанию) — $8–9 за чел.
  • Для посещения мечети мужчины должны быть в брюках, женщины — в одежде, закрывающей руки и ноги до пят, а также с покрытой головой
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надя
Надя — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 121 туриста
Я ваш гид в Омане. С любовью покажу удивительный Оман — страну гор, оазисов, древних крепостей и бескрайней пустыни. Для меня каждая экскурсия — это не просто работа, а возможность
читать дальшеуменьшить

поделиться тем, что я искренне люблю. Я провела множество экскурсий и знаю, где встречать лучший рассвет в горах Джебель-Шамс, когда вода в Вади-Шаб становится особенно прозрачной и где готовят самый ароматный кофе по-омански. Мои маршруты всегда продуманы до мелочей: комфорт, интересные остановки, лучшие виды и немного вдохновения, чтобы каждый день путешествия стал для вас особенным. Я хочу, чтобы вы не просто посмотрели Оман, а почувствовали его атмосферу, спокойствие, гостеприимство и ту самую магию Востока, которую невозможно забыть.

Входит в следующие категории Маската

от $200 за экскурсию
Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.