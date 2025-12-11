Найдено 3 экскурсии в категории « Рынок Матрах » в Маскате на русском языке, цены от $186, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 5 часов 11 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Маскат. Большая история неизвестного города Жители Омана проведут вас по главным достопримечательностям Маската, расскажут о местной культуре и традициях. Погрузитесь в секретный мир столицы Омана $250 за всё до 4 чел. На машине 5 часов 5% 5 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Ароматы и краски Маската Исследовать архитектуру, искусство и историю султаната Начало: У вашего отеля, аэрапорта или морского порта от $186 $195 за всё до 5 чел. На машине 5 часов 8 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Манящий Маскат с ароматом Amouage Познакомиться с главным городом Омана и прикоснуться к легендарным восточным ароматам Начало: У вашего отеля $230 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Маската

