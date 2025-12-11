Индивидуальная
до 4 чел.
Маскат. Большая история неизвестного города
Жители Омана проведут вас по главным достопримечательностям Маската, расскажут о местной культуре и традициях. Погрузитесь в секретный мир столицы Омана
13 дек в 08:30
14 дек в 08:30
$250 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Ароматы и краски Маската
Исследовать архитектуру, искусство и историю султаната
Начало: У вашего отеля, аэрапорта или морского порта
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
от $186
$195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Манящий Маскат с ароматом Amouage
Познакомиться с главным городом Омана и прикоснуться к легендарным восточным ароматам
Начало: У вашего отеля
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$230 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Рынок Матрах»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Маскате
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Маскату в декабре 2025
Сейчас в Маскате в категории "Рынок Матрах" можно забронировать 3 экскурсии от 186 до 250 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Рынок Матрах», 24 ⭐ отзыва, цены от $186. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль