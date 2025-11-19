Эта программа — путешествие в сердце Омана, чтобы полюбоваться утончённой архитектурой, познакомиться с живыми традициями и насладиться спокойной атмосферой восточного города. Мы расскажем об истории султаната, особенностях местного быта и о том, как здесь жилось в донефтяную эпоху.

Описание экскурсии

Великая мечеть султана Кабуса. Вы увидите мраморные залы, ручную роспись, изысканные витражи и знаменитый персидский ковёр — один из крупнейших в мире.

Королевский оперный театр Маската. Остановитесь у здания, которое стало архитектурной визитной карточкой Омана. Здесь искусно переплетены арабские мотивы и европейская классика.

Музей Bait Al Zubair. Рассмотрите коллекции оружия, национальных костюмов, украшений и предметов быта, узнаете о жизни оманцев задолго до нефтяной эпохи и представите себе атмосферу старинного дома-усадьбы.

Старая часть Маската. Вы увидите дворец Аль-Алам в окружении крепостей Аль-Джалали и Аль-Мирани на фоне гор и моря.

Рыбный рынок и порт Матрах. Заглянете на рыбный рынок, где каждый день начинается с улова и торга. Это отличная возможность понаблюдать за повседневной жизнью горожан.

Набережная Corniche и рынок Матрах. Прогуляетесь вдоль бухты с видом на горы и белоснежные дома, после чего отправитесь на рынок: специи, благовония, серебро, кофе, сувениры — здесь каждый найдёт свою часть восточной сказки.

Организационные детали