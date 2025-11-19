Исследовать архитектуру, искусство и историю султаната
Эта программа — путешествие в сердце Омана, чтобы полюбоваться утончённой архитектурой, познакомиться с живыми традициями и насладиться спокойной атмосферой восточного города.
Мы расскажем об истории султаната, особенностях местного быта и о том, как здесь жилось в донефтяную эпоху.
Описание экскурсии
Великая мечеть султана Кабуса. Вы увидите мраморные залы, ручную роспись, изысканные витражи и знаменитый персидский ковёр — один из крупнейших в мире.
Королевский оперный театр Маската. Остановитесь у здания, которое стало архитектурной визитной карточкой Омана. Здесь искусно переплетены арабские мотивы и европейская классика.
Музей Bait Al Zubair. Рассмотрите коллекции оружия, национальных костюмов, украшений и предметов быта, узнаете о жизни оманцев задолго до нефтяной эпохи и представите себе атмосферу старинного дома-усадьбы.
Старая часть Маската. Вы увидите дворец Аль-Алам в окружении крепостей Аль-Джалали и Аль-Мирани на фоне гор и моря.
Рыбный рынок и порт Матрах. Заглянете на рыбный рынок, где каждый день начинается с улова и торга. Это отличная возможность понаблюдать за повседневной жизнью горожан.
Набережная Corniche и рынок Матрах. Прогуляетесь вдоль бухты с видом на горы и белоснежные дома, после чего отправитесь на рынок: специи, благовония, серебро, кофе, сувениры — здесь каждый найдёт свою часть восточной сказки.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в музей — $5 за чел. и Королевский оперный театр (по желанию) — $8 за чел.
При посещении мечети необходимо соблюдать дресс-код: длинные брюки для мужчин, одежда, закрывающая ноги до щиколоток и руки до запястий, а также платок на голову — для женщин. Также при входе в мечеть можно взять одежду напрокат — $6–7 за чел.
Трансфер из вашего отеля и обратно — на комфортабельном автомобиле. Для каждого пассажира в салоне будет бутылка питьевой воды
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля, аэрапорта или морского порта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваша команда гидов в Маскате
Я живу в Омане с 2021 года и работаю здесь гидом. Для меня это не просто работа, а любимое дело — знакомить гостей с историей, культурой и красотой этой страны.
Когда вы приобретаете у меня экскурсию, вы приобретаете не просто программу, а настоящие эмоции, атмосферу и впечатления, которые останутся с вами навсегда.