Индивидуальная
до 4 чел.
Маскат - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Маскатом, его главными достопримечательностями и уникальной атмосферой. Узнайте историю города и насладитесь восточными ароматами
Начало: В вашем отеле
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Маскат: индивидуальная экскурсия по столице Омана
Маскат - столица Омана, где сочетаются история и современность. Посетите форт Матрах, восточный базар, Королевский дворец и мечеть султана Кабуса
Начало: В отеле, порте или аэропорте
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
от $210 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Этот прекрасный Маскат: религия, ароматы, искусство
Познакомьтесь с культурой Маската: мечеть Султана Кабуса, духи Amouage, галерея Алия и базар Матрах ждут вас в этом уникальном туре
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
$225
$250 за всё до 4 чел.
