А Александр Маскат. Главное в городе Хорошая познавательная экскурсия. Гид Faisal отлично говорит на русском, что очень важно на подобных экскурсиях. Утром забрал из отеля, посетили все топовые места в городе Маскат, затем отвёз нас в аэропорт. Экскурсию однозначно рекомендую.

Д Даша Маскат. Главное в городе Данила проводил экскурсию моим родителям. Организация была на высшем уровне: забрал из аэропорта, показал прекрасный Маскат, завез в местный ресторан и по-настоящему влюбил маму в Оман. Спасибо за душевную прогулку и незабываемые эмоции. Рекомендую от всей души!