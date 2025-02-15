Шопинг в Маскате

Найдено 3 экскурсии в категории «Шопинг» в Маскате на русском языке, цены от $225. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Маскат. Главное в городе
На машине
19 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Маскат. Главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Маската: посетите мечеть султана Кабуса, рынок Матрах, Королевский оперный театр и другие знаковые места
Начало: В вашем отеле
«Какой восточный город может обойтись без колоритного рынка»
24 фев в 09:00
26 фев в 13:00
$225 за всё до 6 чел.
Город-оазис: в Низву - из Маската
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Город-оазис: в Низву - из Маската
Исследовать форт, побродить по колоритному базару и подняться на горное плато Джебель-Ахдар
Начало: У вашего отеля
«Городской рынок, где можно купить всё — от продуктов и сувениров до кинжалов и коз»
19 фев в 14:00
20 фев в 08:00
$540 за всё до 4 чел.
Башни, рынки и султаны: оманская сказка в старинной Низве
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Башни, рынки и султаны: оманская сказка
Погрузитесь в историю Омана в Низве. Посетите португальский форт, старинный рынок и узнайте о жизни султанов и имамов
Начало: У вашего отеля, морского порта, аэропорта
«В этом городе стены португальского форта помнят султанов, а старый рынок пьянит ароматами специй и оглашается звоном серебряных кинжалов»
26 фев в 08:30
27 фев в 08:30
от $250 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    15 февраля 2025
    Маскат. Главное в городе
    Хорошая познавательная экскурсия. Гид Faisal отлично говорит на русском, что очень важно на подобных экскурсиях. Утром забрал из отеля, посетили все топовые места в городе Маскат, затем отвёз нас в аэропорт. Экскурсию однозначно рекомендую.
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  • Д
    Даша
    29 января 2025
    Маскат. Главное в городе
    Данила проводил экскурсию моим родителям. Организация была на высшем уровне: забрал из аэропорта, показал прекрасный Маскат, завез в местный ресторан и по-настоящему влюбил маму в Оман. Спасибо за душевную прогулку и незабываемые эмоции. Рекомендую от всей души!
  • А
    Александр
    16 января 2025
    Маскат. Главное в городе
    Очень классная экскурсия. Рекомендую Даниила для ознакомления с основными достопримечательностями прекрасного города Маскат! Обязательно буду рекомендовать друзьям и знакомым!
    Очень классная экскурсия. Рекомендую Даниила для ознакомления с основными достопримечательностями прекрасного города Маскат! Обязательно буду рекомендоватьОчень классная экскурсия. Рекомендую Даниила для ознакомления с основными достопримечательностями прекрасного города Маскат! Обязательно буду рекомендоватьОчень классная экскурсия. Рекомендую Даниила для ознакомления с основными достопримечательностями прекрасного города Маскат! Обязательно буду рекомендоватьОчень классная экскурсия. Рекомендую Даниила для ознакомления с основными достопримечательностями прекрасного города Маскат! Обязательно буду рекомендоватьОчень классная экскурсия. Рекомендую Даниила для ознакомления с основными достопримечательностями прекрасного города Маскат! Обязательно буду рекомендоватьОчень классная экскурсия. Рекомендую Даниила для ознакомления с основными достопримечательностями прекрасного города Маскат! Обязательно буду рекомендовать

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Шопинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Маскат. Главное в городе
  2. Город-оазис: в Низву - из Маската
  3. Башни, рынки и султаны: оманская сказка в старинной Низве
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Мечеть Султана Кабуса
  3. Оперный дом
  4. Набережная
  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Маскату в феврале 2025
Сейчас в Маскате в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 225 до 540. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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