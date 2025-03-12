Экскурсии по базарам Маската

Найдено 3 экскурсии в категории «Базары» в Маскате на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Маскат. Главное в городе
На машине
5 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Маскат. Главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Маската: посетите мечеть султана Кабуса, рынок Матрах, Королевский оперный театр и другие знаковые места
Начало: В вашем отеле
16 мар в 09:00
17 мар в 09:00
$225 за всё до 6 чел.
Город-оазис: в Низву - из Маската
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Город-оазис: в Низву - из Маската
Откройте для себя Низву - бывшую столицу Омана. Вас ждут форт, рынок, горы и вкусный обед. Уникальная экскурсия, полная открытий
Начало: У вашего отеля
17 мар в 08:00
20 мар в 08:00
$540 за всё до 4 чел.
Оманские традиции: животный рынок в Низве + деревня Аль-Хамра
На автобусе
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Оманские традиции: животный рынок в Низве + деревня Аль-Хамра
Отправиться из Маската наблюдать за оманскими обычаями на колоритных базарах и в старинном поселении
Начало: У вашего отеля в Маскате
«Вы ощутите атмосферу традиционного восточного базара, понаблюдаете за процессом торговли и общения»
Расписание: в пятницу в 06:00
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Даниил
    12 марта 2025
    Маскат. Главное в городе
    Нам с женой очень понравилась экскурсия по Маскату) Вёл настоящий Русский Оманец😅 Оказывается, даже когда-то жил с нами в одном городе, в
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    Санкт-Петербурге, его русский язык - точно на высоте, всё понятно и интересно. Круто, что мы могли добавлять или убирать какие-то точки из маршрута, так как мы не первый день уже были в Маскате, мы сразу сказали, что нам интересно было бы посмотреть. Мы посмотрели: мечеть Султана Кабуса, помимо рассказа гида, много спрашивали про религию, местные обряды и традиции, ни один наш вопрос не остался не отвеченным; оперный театр; прогулялись у дворца Султана; зашли на рынок Матрах, посмотрели его полностью, купили то, что хотели по лучшей цене с помощью гида; поднялись на форт у набережной в Матрахе, послушали истории о нём, пофотографировались) По ходу экскурсии помимо истории страны и города, нам подсказали всякие интересные места в Маскате, включая отличные пляжи, куда в другие дни мы уже могли сходить сами. По времени всё успевали, никто не подгонял, рассказывали интересно, мы отлично провели вечер в Маскате!)

    Нам с женой очень понравилась экскурсия по Маскату)Нам с женой очень понравилась экскурсия по Маскату)Нам с женой очень понравилась экскурсия по Маскату)Нам с женой очень понравилась экскурсия по Маскату)Нам с женой очень понравилась экскурсия по Маскату)Нам с женой очень понравилась экскурсия по Маскату)Нам с женой очень понравилась экскурсия по Маскату)Нам с женой очень понравилась экскурсия по Маскату)Нам с женой очень понравилась экскурсия по Маскату)
  • И
    Илья
    10 марта 2025
    Маскат. Главное в городе
    Эта экскурсия оставила у нас самые тёплые впечатления! Наш гид, коренной оманец, прекрасно говорящий по-русски, сразу расположил к себе –
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    доброжелательный, знающий, с отличным чувством юмора. Мы не просто посмотрели город, а словно погрузились в его историю, культуру и традиции. Гид рассказывал интересно и живо, отвечал на все вопросы, делился местными легендами и своим личным опытом. Особенно понравилось, что в маршрут были включены как знаковые места, так и менее туристические уголки, которые помогают лучше прочувствовать атмосферу. Всё прошло очень комфортно, без спешки, с возможностью насладиться каждым моментом. Остались очень довольны и рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет увидеть Оман глазами местного жителя!

    Эта экскурсия оставила у нас самые тёплые впечатления! Наш гид, коренной оманец, прекрасно говорящий по-русски, сразуЭта экскурсия оставила у нас самые тёплые впечатления! Наш гид, коренной оманец, прекрасно говорящий по-русски, сразуЭта экскурсия оставила у нас самые тёплые впечатления! Наш гид, коренной оманец, прекрасно говорящий по-русски, сразуЭта экскурсия оставила у нас самые тёплые впечатления! Наш гид, коренной оманец, прекрасно говорящий по-русски, сразу
  • Е
    Екатерина
    6 марта 2025
    Маскат. Главное в городе
    Спасибо Даниле за прекрасно организованную экскурсию. Замечательный рассказ не только о достопримечательностях Маската, но и о культуре, истории и экономике Омана. Буду с удовольствием рекомендовать.
  • Л
    Людмила
    25 февраля 2025
    Город-оазис: в Низву - из Маската
    Не первый раз путешествую по Оману и покупаю экскурсии у гида Хайтама. И ни разу об этом не пожалела. Хайтам
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    всегда знает ответы на все вопросы об Омане. Он очень внимательный гид. В Низве была первый раз, крепость очень понравилась, прогулялись по рынку, посмотрели, как устроены оросительные каналы в Омане. И конечно горы- это просто потрясающе! Всем рекомендую гида и экскурсию!

    Не первый раз путешествую по Оману и покупаю экскурсии у гида Хайтама. И ни разу обНе первый раз путешествую по Оману и покупаю экскурсии у гида Хайтама. И ни разу обНе первый раз путешествую по Оману и покупаю экскурсии у гида Хайтама. И ни разу об

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Базары»

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  1. Маскат. Главное в городе
  2. Город-оазис: в Низву - из Маската
  3. Оманские традиции: животный рынок в Низве + деревня Аль-Хамра
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Мечеть Султана Кабуса
  3. Оперный дом
  4. Набережная
  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Маскату в марте 2025
Сейчас в Маскате в категории "Базары" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 540. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Базары», 25 ⭐ отзывов, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май