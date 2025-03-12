Индивидуальная
до 6 чел.
Маскат. Главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Маската: посетите мечеть султана Кабуса, рынок Матрах, Королевский оперный театр и другие знаковые места
Начало: В вашем отеле
16 мар в 09:00
17 мар в 09:00
$225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Город-оазис: в Низву - из Маската
Откройте для себя Низву - бывшую столицу Омана. Вас ждут форт, рынок, горы и вкусный обед. Уникальная экскурсия, полная открытий
Начало: У вашего отеля
17 мар в 08:00
20 мар в 08:00
$540 за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Оманские традиции: животный рынок в Низве + деревня Аль-Хамра
Отправиться из Маската наблюдать за оманскими обычаями на колоритных базарах и в старинном поселении
Начало: У вашего отеля в Маскате
«Вы ощутите атмосферу традиционного восточного базара, понаблюдаете за процессом торговли и общения»
Расписание: в пятницу в 06:00
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДаниил12 марта 2025Нам с женой очень понравилась экскурсия по Маскату) Вёл настоящий Русский Оманец😅 Оказывается, даже когда-то жил с нами в одном городе, в
- ИИлья10 марта 2025Эта экскурсия оставила у нас самые тёплые впечатления! Наш гид, коренной оманец, прекрасно говорящий по-русски, сразу расположил к себе –
- ЕЕкатерина6 марта 2025Спасибо Даниле за прекрасно организованную экскурсию. Замечательный рассказ не только о достопримечательностях Маската, но и о культуре, истории и экономике Омана. Буду с удовольствием рекомендовать.
- ЛЛюдмила25 февраля 2025Не первый раз путешествую по Оману и покупаю экскурсии у гида Хайтама. И ни разу об этом не пожалела. Хайтам
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Базары»
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