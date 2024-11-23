Индивидуальная экскурсия в Оазис Вади Шаб

Вади Шаб - это место, где гармонично сочетаются живописные скалы и обильная растительность. Оазис Вади Шаб - настоящий рай на земле.
Здесь можно пройти проверку на прочность горами, водой и жарой!
Здесь можно пройти проверку на прочность горами, водой и жарой!
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Земной рай ОманаПрисоединяйтесь к экскурсии в Вади Шаб — истинному райскому уголку на земле! Отправляйтесь с нами в удивительное путешествие из Маската в сторону города Сур, где вас ждет потрясающая природная красота. Программа экскурсии включает пеший и водный маршруты, вдоль которых вы сможете насладиться величественными скалами, живописной растительностью и водными просторами. Пройдите проверку на прочность, преодолевая горы, водные переправы и жару, и испытайте целый спектр эмоций в одном из самых захватывающих мест Омана. Эта экскурсия займет у вас весь день, с возможностью насладиться каждым моментом с 9 утра до 6 вечера. Присоединяйтесь к нам и создайте незабываемые воспоминания о Вади Шаб! Важная информация: Необходимо иметь при себе:удобную обувь;смену для комфортного прохождения по воде и крупной гальке — обувь на не скользкой подошве (аквашузы-коралловые тапочки);головной убор, солнцезащитный крем, водонепроницаемый чехол для телефона (чтобы делать фото, здесь захочется фотографировать каждый уголок). Сам проход по Вади Шаб не является опасным, необходимо только соблюдать наши рекомендации для комфортного прохождения.
Экскурсия проводится индивидуально с учетом ваших временных предпочтений
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Ответы на вопросы
Что включено
- Обед в местном кафе
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из отеля/порта
Завершение: Привезем вас обратно в отель/порт
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится индивидуально с учетом ваших временных предпочтений
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Иметь при себе удобную обувь, кроссовки, а так же на смену для комфортного прохождения по воде и крупной гальке обувь на не скользкой подошве (аквашузы-коралловые тапочки), головной убор, солнцезащитный крем, водонепроницаемый чехол для телефона (чтобы делать фото, здесь захочется фотографировать каждый уголок)
- Сам проход по Вади Шааб не является опасным, и не имеет степень опасности. Необходимо только соблюдать наши рекомендации для комфортного прохождения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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