Индивидуальная экскурсия в Оазис Вади Шаб

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Здесь можно пройти проверку на прочность горами, водой и жарой! читать дальше Испытайте весь спектр эмоций в одном месте, в одной экскурсии на Вади Шаб.



Программа экскурсии включает пеший и водный маршруты, вдоль которых можно насладиться величественными скалами, живописной растительностью и водными просторами.



Пройдите проверку на прочность, преодолевая горы, водные переправы и жару, и испытайте целый спектр эмоций в одном из самых захватывающих мест Омана.



Не забудьте взять с собой удобную обувь, смену для комфортного прохождения по воде и крупной гальке, головной убор, солнцезащитный крем и водонепроницаемый чехол для телефона.



Сам проход по Вади Шаб не является опасным, необходимо только соблюдать рекомендации для комфортного прохождения. Присоединяйтесь к экскурсии и создайте незабываемые воспоминания о Вади Шаб Вади Шаб - это место, где гармонично сочетаются живописные скалы и обильная растительность. Оазис Вади Шаб - настоящий рай на земле.Здесь можно пройти проверку на прочность горами, водой и жарой! 5 причин купить эту экскурсию 🌄 Величественные скалы 🌿 Живописная растительность 💦 Водные просторы 🔥 Испытание на прочность 📸 Возможность сделать уникальные фото

Данила Ваш гид в Маскате Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-6 человек Когда Экскурсия проводится индивидуально с учетом ваших временных предпочтений $395 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата На сайте нашего официального партнёра Sputnik8

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Что можно увидеть Вади Шаб Город Сур

Описание экскурсии Земной рай Омана Присоединяйтесь к экскурсии в Вади Шаб — истинному райскому уголку на земле! Отправляйтесь с нами в удивительное путешествие из Маската в сторону города Сур, где вас ждет потрясающая природная красота. Программа экскурсии включает пеший и водный маршруты, вдоль которых вы сможете насладиться величественными скалами, живописной растительностью и водными просторами. Пройдите проверку на прочность, преодолевая горы, водные переправы и жару, и испытайте целый спектр эмоций в одном из самых захватывающих мест Омана. Эта экскурсия займет у вас весь день, с возможностью насладиться каждым моментом с 9 утра до 6 вечера. Присоединяйтесь к нам и создайте незабываемые воспоминания о Вади Шаб! Важная информация: Необходимо иметь при себе:удобную обувь;смену для комфортного прохождения по воде и крупной гальке — обувь на не скользкой подошве (аквашузы-коралловые тапочки);головной убор, солнцезащитный крем, водонепроницаемый чехол для телефона (чтобы делать фото, здесь захочется фотографировать каждый уголок). Сам проход по Вади Шаб не является опасным, необходимо только соблюдать наши рекомендации для комфортного прохождения.

Экскурсия проводится индивидуально с учетом ваших временных предпочтений Выбрать дату