Вас ждёт путешествие в глубину Омана: к его истории и традициям. Мы начнём день в Низве — долгое время она была религиозным и образовательным центром страны.
Затем посетим традиционный дом-музей, где вы увидите, как жили оманцы до появления электричества и современной инфраструктуры. А в финале поднимемся на Джебель-Шамс — самую высокую гору страны.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из отеля в Маскате
8:00–10:00 — переезд в Низву
По дороге пейзажи постепенно меняются от равнин к горам.
10:00–11:30 — древняя Низва, одна из исторических столиц Омана
Прогулка по старому рынку, внешний осмотр форта, свободное время для фотографий. Атмосфера традиционной и неспешной городской жизни.
11:30–12:15 — Переезд в Аль-Хамру
12:15–13:15 — Bait Al Safah (дом-музей)
Традиционный дом, где можно увидеть, как жили оманцы до нефтяной эпохи: комнаты, печи, утварь, бытовые детали. Живой взгляд на повседневную жизнь прошлого.
13:15–14:00 — обед в местном ресторане или кафе
14:00–15:30 — подъём в горы Джебель-Шамс
15:30–17:00 — Джебель-Шамс (Гора Солнца)
Смотровые площадки с видами на глубокий каньон и горные плато. Свободное время для прогулки, фотографий и отдыха.
17:00–19:30 — возвращение в Маскат
В поездке поговорим:
- об истории Омана и роли Низвы
- жизни оманцев до нефтяной эпохи: племенной системе и традициях, горных деревнях и их укладе
- том, как страна сочетает современность и сохранение наследия
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Маршрут проходит по горным дорогам и включает пешие прогулки
- Обед в местном ресторане входит в стоимость
- Дополнительные расходы: билет в форт Низвы — около 3 OMR за чел., билет в дом-музей (Bait Al Safah) — около 3 OMR за чел.
- Рекомендуем взять с собой: удобную обувь, головной убор, солнцезащитный крем, воду, лёгкую куртку или кофту (в горах может быть прохладно)
- С вами буду я или другой профессиональный гид из моей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы до бронирования.
Данила — ваша команда гидов в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 928 туристов
Я гид, готовый провести вас по этой удивительной стране. Оман — это истинное сокровище на Ближнем Востоке с богатой историей, культурным наследием и захватывающей природой. Мне невероятно везёт, потому что я вместе со своей командой гидов могу делиться всем этим с вами, путешественниками!
