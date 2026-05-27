Вас ждёт путешествие в глубину Омана: к его истории и традициям. Мы начнём день в Низве — долгое время она была религиозным и образовательным центром страны. Затем посетим традиционный дом-музей, где вы увидите, как жили оманцы до появления электричества и современной инфраструктуры. А в финале поднимемся на Джебель-Шамс — самую высокую гору страны.

8:00 — выезд из отеля в Маскате

8:00–10:00 — переезд в Низву

По дороге пейзажи постепенно меняются от равнин к горам.

10:00–11:30 — древняя Низва, одна из исторических столиц Омана

Прогулка по старому рынку, внешний осмотр форта, свободное время для фотографий. Атмосфера традиционной и неспешной городской жизни.

11:30–12:15 — Переезд в Аль-Хамру

12:15–13:15 — Bait Al Safah (дом-музей)

Традиционный дом, где можно увидеть, как жили оманцы до нефтяной эпохи: комнаты, печи, утварь, бытовые детали. Живой взгляд на повседневную жизнь прошлого.

13:15–14:00 — обед в местном ресторане или кафе

14:00–15:30 — подъём в горы Джебель-Шамс

15:30–17:00 — Джебель-Шамс (Гора Солнца)

Смотровые площадки с видами на глубокий каньон и горные плато. Свободное время для прогулки, фотографий и отдыха.

17:00–19:30 — возвращение в Маскат

В поездке поговорим:

об истории Омана и роли Низвы

жизни оманцев до нефтяной эпохи: племенной системе и традициях, горных деревнях и их укладе

том, как страна сочетает современность и сохранение наследия

