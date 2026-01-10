читать дальше

маме было комфортно всю дорогу. Хороший автомобиль и прекрасное вождение.



День пролетел совершенно незаметно! Даже время в дороге не утомило совершенно. Павел оказался настоящим кладезем знаний об истории Омана, и ответил на все наши вопросы о жизни местных людей, о культуре и традициях.



Отдельное спасибо за организацию чаепития на краю света – это было просто незабываемо! И печенюшки с финиками запали в душу так, что мы уже прикупили себе такие же 😊

Рекомендуем Павла всем, кто хочет открыть для себя Оман с лучшей стороны!