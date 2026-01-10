Мои заказы

Гранд-каньон – экскурсии в Маскате

Найдено 3 экскурсии в категории «Гранд-каньон» в Маскате на русском языке, цены от $530. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
На машине
12 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
Насыщенное путешествие по Оману на современном внедорожнике: старинная Низва, Гранд-Каньон, восточный чай и традиционный ужин. Всё включено
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $600 за всё до 4 чел.
Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
На машине
10 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
Посетить бывшую столицу Омана и погулять по грандиозному Гранд-Каньону на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
17 фев в 07:00
$550 за всё до 4 чел.
Низва, дом-музей шейха и Гранд-каньон Омана - из Маската
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Низва, дом-музей шейха и Гранд-каньон Омана - из Маската
Погрузиться в историю древней столицы у подножья гор в центре оазиса финиковых пальм
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$530 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sergiusz
    10 января 2026
    Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
    Отличная экскурсия! Получили огромное удовольствие от поездки.

    Отдельное спасибо гиду Ольге за профессионализм, интересные рассказы и отличную организацию. Локации просто потрясающие: древняя Низва и величественный каньон, произвели неизгладимое впечатление.

    Очень рекомендую!
  • Б
    Борис
    2 декабря 2025
    Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
    Экскурсия отличная. Павел познакомил нас с жизнью местных жителей, особенностями их культуры и взаимоотношений. Все точки на маршруте были очень
    читать дальше

    интересными, чаепитие на каньоне очень атмосферно и продумано. Перемещение на автомобиле комфортное и было совсем не скучно. Мы задавали много вопросов и всегда получили ответы. Выражаем огромную благодарность и рекомендуем от всего сердца ❤️

  • А
    Артур
    28 ноября 2025
    Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
    Спасибо большое Павлу, экскурсия была очень интересная, познавательная и с яркими видами и фотографиями!
    Чаепитие на краю каньона - это супер!!!
  • Т
    Тати
    17 ноября 2025
    Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
    Спасибо большое за экскурсию, были с семьей, насыщенно, красиво)))
  • Т
    Татьяна
    13 ноября 2025
    Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
    Замечательная, познавательная, яркая экскурсия! Окунулись в историю и традиции Омана, увидели красоты природы, Павел устроил незабываемый пикник на краю каньона,
    читать дальше

    с чаепитием и финиками! Побывали в старом городе, увидели как готовят традиционный хлеб.
    Посетили город Низву, рынок со сладостями. Впечатления огонь, рекомендую эту программу именно с гидом Павлом, столько узнали за один день о стране, что хочется окунуться в это еще и еще! Благодарим за эмоции!!!

  • Е
    Екатерина
    6 ноября 2025
    Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
    Огромное спасибо Илье за наше фантастическое начало путешествия в удивительную и очень колоритную страну) Получили большое удовольствие от нашего приключения - искренне рекомендую!
  • А
    Аракс
    31 октября 2025
    Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
    Хотим выразить огромную благодарность Илье за потрясающую экскурсию! Это был один из самых ярких дней нашего отпуска в Омане.

    Наша компания
    читать дальше

    состояла из трех девушек, поэтому для нас важен был комфорт и безопасность. Мы по-настоящему оценили все преимущества индивидуального формата. Илья нас встретил прямо в лобби отеля, сразу расположил к себе. В машине всегда была холодная питьевая вода, что спасало нас в течение всего дня от жары 😊

    Илья сумел показать нам не просто туристические места, но и душу Омана, ответив на все наши многочисленные вопросы, рассказывал невероятно интересно, мы многое узнали о жизни оманцев.
    Мы однозначно рекомендуем Оман, эту экускурсию и особенно гида Илью 😊

  • В
    Виталий
    14 октября 2025
    Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
    Весьма насыщенная программа, было очень интересно. Посмотрели на Оман с разных ракурсов: и история, и природа. Спасибо Ивану за сопровождение)
  • О
    Оля
    6 октября 2025
    Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
    Хотим от всей души поблагодарить Павла за прекрасно организованную экскурсию!
    Маршрут был отлично продуман, не было сложных подъемов, мне и моей
    читать дальше

    маме было комфортно всю дорогу. Хороший автомобиль и прекрасное вождение.

    День пролетел совершенно незаметно! Даже время в дороге не утомило совершенно. Павел оказался настоящим кладезем знаний об истории Омана, и ответил на все наши вопросы о жизни местных людей, о культуре и традициях.

    Отдельное спасибо за организацию чаепития на краю света – это было просто незабываемо! И печенюшки с финиками запали в душу так, что мы уже прикупили себе такие же 😊
    Рекомендуем Павла всем, кто хочет открыть для себя Оман с лучшей стороны!

  • О
    Олег
    3 мая 2025
    Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
    Спасибо большое гиду Амаль за интересное путешествие! Полностью удалось погрузиться в историю и жизнь Омана, посмотреть Низву и Гранд-Каньон, запечатлеть прекрасные виды и попробовать разные вкусности! Однозначно рекомендую!

