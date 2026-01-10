Индивидуальная
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
Насыщенное путешествие по Оману на современном внедорожнике: старинная Низва, Гранд-Каньон, восточный чай и традиционный ужин. Всё включено
Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
Посетить бывшую столицу Омана и погулять по грандиозному Гранд-Каньону на автопешеходной экскурсии
Низва, дом-музей шейха и Гранд-каньон Омана - из Маската
Погрузиться в историю древней столицы у подножья гор в центре оазиса финиковых пальм
- SSergiusz10 января 2026Отличная экскурсия! Получили огромное удовольствие от поездки.
Отдельное спасибо гиду Ольге за профессионализм, интересные рассказы и отличную организацию. Локации просто потрясающие: древняя Низва и величественный каньон, произвели неизгладимое впечатление.
Очень рекомендую!
- ББорис2 декабря 2025Экскурсия отличная. Павел познакомил нас с жизнью местных жителей, особенностями их культуры и взаимоотношений. Все точки на маршруте были очень
- ААртур28 ноября 2025Спасибо большое Павлу, экскурсия была очень интересная, познавательная и с яркими видами и фотографиями!
Чаепитие на краю каньона - это супер!!!
- ТТати17 ноября 2025Спасибо большое за экскурсию, были с семьей, насыщенно, красиво)))
- ТТатьяна13 ноября 2025Замечательная, познавательная, яркая экскурсия! Окунулись в историю и традиции Омана, увидели красоты природы, Павел устроил незабываемый пикник на краю каньона,
- ЕЕкатерина6 ноября 2025Огромное спасибо Илье за наше фантастическое начало путешествия в удивительную и очень колоритную страну) Получили большое удовольствие от нашего приключения - искренне рекомендую!
- ААракс31 октября 2025Хотим выразить огромную благодарность Илье за потрясающую экскурсию! Это был один из самых ярких дней нашего отпуска в Омане.
Наша компания
- ВВиталий14 октября 2025Весьма насыщенная программа, было очень интересно. Посмотрели на Оман с разных ракурсов: и история, и природа. Спасибо Ивану за сопровождение)
- ООля6 октября 2025Хотим от всей души поблагодарить Павла за прекрасно организованную экскурсию!
Маршрут был отлично продуман, не было сложных подъемов, мне и моей
- ООлег3 мая 2025Спасибо большое гиду Амаль за интересное путешествие! Полностью удалось погрузиться в историю и жизнь Омана, посмотреть Низву и Гранд-Каньон, запечатлеть прекрасные виды и попробовать разные вкусности! Однозначно рекомендую!
