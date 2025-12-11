Найдено 3 экскурсии в категории « Джебель-Шамс » в Маскате на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 10 часов 15 отзывов Мини-группа до 4 чел. Лучший выбор Из Маската - в древнюю крепость Низва и к величественным горам Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Маската к крепости Низва и величественным горам. Ощутите дух древности и насладитесь уникальными видами Начало: У вашего отеля Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00, в пятницу в 06:00 $150 за человека На машине 10 часов 4 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Путешествие вглубь Омана Откройте для себя аутентичный Оман: древние города, заброшенные деревни и величественные горы. Прогулка по базару, старинные улочки и горные пейзажи ждут вас Начало: В месте вашего пребывания от $530 за всё до 6 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Гора Солнца и сердце старого Омана - из Маската Аль-Хамра и Джабаль Шамс: оазисы, старинные ремёсла и путешествие к самой высокой точке страны Начало: У вашего отеля $530 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Маската

