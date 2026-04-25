Я покажу вам целую палитру природы Омана: от насыщенно зелёных бассейнов горного оазиса до разноцветных 100-метровых дюн пустыни. Вы поплаваете в тёплых водах, увидите, как живут бедуины и ощутите мягкий песок под ногами.
Описание экскурсии
Оазис Вади Бани Халид
Вы увидите финиковые пальмы, скалы причудливой формы и изумрудные природные бассейны. Вода в них тёплая, вы сможете искупаться. А ещё рядом находятся кафе, где приятно выпить кофе.
Пустыня Вахиба
Вы полюбуетесь, как покатые дюны меняют цвет от насыщенно-оранжевого до светло-янтарного. Прокатитесь по пустыне на автомобиле, увидите, как здесь живут бедуины и прогуляетесь по песку босиком. А ещё можно покататься на верблюде и расписать руку хной.
Примерный тайминг
9:00-11:40 — дорога из Маската до оазиса
11:40-13:00 — Вади Бани Халид и время на обед
13:00-14:00 — переезд
14:00-16:00 — пустыня Вахиба
16:00-19:00 — возвращение в Маскат
По дороге гид ответит на ваши вопросы про историю, культуру и быт Омана.
Организационные детали
- Включено в стоимость: трансфер на Toyota Sequoia MG Rx8
- Оплачивается дополнительно: катание на верблюде (от $10 до $50, зависит от продолжительности) и рисунок хной на руке (от $10 до $50, зависит от рисунка), питание (будет время поесть в кафе на территории оазиса)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля, морского порта, аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайтам — ваш гид в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 162 туристов
Меня зовут Хайтам, я родился и вырос в Маскате. Приглашаю вас в захватывающее путешествие по моей родной Оманской земле! Мои корни уходят глубоко в историю этой страны, и я с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
с
Изначально мы забронировали экскурсию с Хайтамом, но в назначенный день мы не смогли и организаторы оперативно подобрали другую удобную дату. В этот раз нашим гидом была Марьям. Как же нам
Хайтам
Ответ организатора:
Спасибо, Сергей, за такие теплые слова! Всегда очень приятно читать такие содержательные отзывы 🙏 До новых встреч в Омане!
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