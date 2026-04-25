Я покажу вам целую палитру природы Омана: от насыщенно зелёных бассейнов горного оазиса до разноцветных 100-метровых дюн пустыни. Вы поплаваете в тёплых водах, увидите, как живут бедуины и ощутите мягкий песок под ногами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Оазис Вади Бани Халид

Вы увидите финиковые пальмы, скалы причудливой формы и изумрудные природные бассейны. Вода в них тёплая, вы сможете искупаться. А ещё рядом находятся кафе, где приятно выпить кофе.

Пустыня Вахиба

Вы полюбуетесь, как покатые дюны меняют цвет от насыщенно-оранжевого до светло-янтарного. Прокатитесь по пустыне на автомобиле, увидите, как здесь живут бедуины и прогуляетесь по песку босиком. А ещё можно покататься на верблюде и расписать руку хной.

Примерный тайминг

9:00-11:40 — дорога из Маската до оазиса

11:40-13:00 — Вади Бани Халид и время на обед

13:00-14:00 — переезд

14:00-16:00 — пустыня Вахиба

16:00-19:00 — возвращение в Маскат

По дороге гид ответит на ваши вопросы про историю, культуру и быт Омана.

Организационные детали