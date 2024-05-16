Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
Погрузитесь в атмосферу Омана: купание в каньоне, квадросафари по барханам и ужин в традиционном ресторане. Незабываемый день в Маскате
Идея поездок - показать как можно больше захватывающих, интересных и нетипичных мест за короткое время. Прогулка по дну каньона и купание в природных бассейнах Вади Хавир подарят незабываемые впечатления.
Квадросафари по читать дальше
барханам пустыни Рамлат-эль-Вахиба добавит адреналина и позволит насладиться бескрайними пустынными видами. Медитативное чаепитие в пустыне и наблюдение за закатом создадут волшебное настроение. Вечером ужин в традиционном ресторане Маската познакомит с культурой и традициями местной кухни.
Комфортная атмосфера путешествия, рассказы об оманской культуре и быте, поездка в стиле джип-сафари, классные фото и сувениры для тёплых воспоминаний.
Программа подойдёт молодым людям, парам, компаниям друзей и семьям, которые ищут активные и интересные маршруты с минимумом туристов и множеством особенных локаций
5
1 отзыв
6 причин купить эту экскурсию
🌄 Уникальные природные пейзажи
🏜 Квадросафари по пустыне
🫖 Традиционное чаепитие
🌅 Восхитительный закат
🍽 Ужин в оманском ресторане
📸 Классные фото и контент
Что можно увидеть
Вади Хавир
Пустыня Рамлат-эль-Вахиба
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
План путешествия
Трейл с купанием в Вади Хавир
Мы заедем за вами в отель, апартаменты или аэропорт Маската — и отправимся в путь. Первый пункт программы — необычный трейл с походом по дну каньона и купание в красивейших бассейнах Вади Ховар. В бассейн можно будет прыгнуть с 8-метровой высоты. Природные пейзажи и возможность освежиться в оазисе подарят незабываемые впечатления.
Пустыня Рамлат-эль-Вахиба
Квадросафари по барханам. Вы исследуете высокие барханы, добавите адреналина и насладитесь бескрайними пустынными видами. Есть квадроциклы для взрослых и детей. Катание проходит с сопровождением гида.
Традиционное чаепитие. Вы отдохнёте так, как это делают оманцы, наслаждаясь аутентичным чаем и любуясь дюнами.
Закат в пустыне. Наблюдение за солнцем, погружающимся в пески, создаст волшебное настроение и позволит вам почувствовать себя частью чего-то большого. Огненные оттенки на фоне бескрайних дюн и тёплый ветер пустыни — восхитительны.
Ужин в ресторане оманской кухни
Вечером мы поедем в Маскат, где вы познакомитесь с культурой и традициями местной кухни. Вы попробуете аутентичные блюда и ощутите атмосферу оманского гостеприимства.
Возвращение в реальность
После дня, наполненного впечатлениями и открытиями, мы вернём вас назад. Пора отдыхать и перебирать фотки, ведь сколько всего произошло!
Помимо программы выше вас ждут:
рассказы об оманской культуре и быте
поездка в стиле джип-сафари в пустыню
комфортная атмосфера путешествия с друзьями
классные фото и контент
сувениры для тёплых воспоминаний от нашей команды
Кому подойдёт программа
Молодым людям, парам, компаниям друзей, семьям, которые ищут максимально активные, наполненные и интересные маршруты путешествий, где будет мало туристов, много особенных локаций и новых эмоций.
Организационные детали
Что включено в стоимость, а что — нет
В цену входит: — сопровождение русскоязычного гида-водителя — активности по программе тура — оборудование для трейла и чаепития — снеки и напитки — ужин — трансфер из любой точки Маската или аэропорта и обратно
Дополнительные расходы: квадросафари — 1 час катания стоит 100$ за человека
Другие детали программы
Поездка проходит на новых внедорожниках Tank 300
Мы позаботимся о вашем комфорте, предоставив аквашузы и водонепроницаемые чехлы для телефонов
Дети с 7 лет, обладающие навыками плавания и ловкостью в преодолении препятствий, могут присоединиться к нашему приключению
Во время трейла вас будут сопровождать два опытных гида
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Pavel — Организатор в Маскате
Привет, путешественники! Я Паша, основатель и гид нашей команды. Четыре года назад решил, что Оман — это место, где я хочу делать своё дело, и вот я здесь! Мы специализируемся читать дальше
на активных турах для тех, кто не представляет свою жизнь без приключений и интересного отдыха. Хайки, трейлы, кэмпы и всякое разнообразие активностей — у нас есть всё, чтобы каждый момент вашего путешествия был как сюжет из кино. Оман — страна про природу и культуру! Расскажем и покажем всё самое красивое и интересное. Присоединяйтесь и давайте вместе создадим крутые истории в удивительном Омане!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
16 мая 2024
Спасибо большое Павлу за интересную, активную и познавательную экскурсию! Отдельная благодарность за внимание ко всем деталям, получилась очень насыщенная программа, даже не все успели, что планировали - оставили на следующую поездку)) Обязательно вернёмся ещё и с удовольствием продолжим знакомство с прекрасным Оманом!
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