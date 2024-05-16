Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане

Погрузитесь в атмосферу Омана: купание в каньоне, квадросафари по барханам и ужин в традиционном ресторане. Незабываемый день в Маскате
Идея поездок - показать как можно больше захватывающих, интересных и нетипичных мест за короткое время. Прогулка по дну каньона и купание в природных бассейнах Вади Хавир подарят незабываемые впечатления.

Квадросафари по
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барханам пустыни Рамлат-эль-Вахиба добавит адреналина и позволит насладиться бескрайними пустынными видами. Медитативное чаепитие в пустыне и наблюдение за закатом создадут волшебное настроение. Вечером ужин в традиционном ресторане Маската познакомит с культурой и традициями местной кухни.

Комфортная атмосфера путешествия, рассказы об оманской культуре и быте, поездка в стиле джип-сафари, классные фото и сувениры для тёплых воспоминаний.

Программа подойдёт молодым людям, парам, компаниям друзей и семьям, которые ищут активные и интересные маршруты с минимумом туристов и множеством особенных локаций

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Уникальные природные пейзажи
  2. 🏜 Квадросафари по пустыне
  3. 🫖 Традиционное чаепитие
  4. 🌅 Восхитительный закат
  5. 🍽 Ужин в оманском ресторане
  6. 📸 Классные фото и контент

Что можно увидеть

  • Вади Хавир
  • Пустыня Рамлат-эль-Вахиба
Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

План путешествия

Трейл с купанием в Вади Хавир

Мы заедем за вами в отель, апартаменты или аэропорт Маската — и отправимся в путь. Первый пункт программы — необычный трейл с походом по дну каньона и купание в красивейших бассейнах Вади Ховар. В бассейн можно будет прыгнуть с 8-метровой высоты. Природные пейзажи и возможность освежиться в оазисе подарят незабываемые впечатления.

Пустыня Рамлат-эль-Вахиба

  • Квадросафари по барханам. Вы исследуете высокие барханы, добавите адреналина и насладитесь бескрайними пустынными видами. Есть квадроциклы для взрослых и детей. Катание проходит с сопровождением гида.
  • Традиционное чаепитие. Вы отдохнёте так, как это делают оманцы, наслаждаясь аутентичным чаем и любуясь дюнами.
  • Закат в пустыне. Наблюдение за солнцем, погружающимся в пески, создаст волшебное настроение и позволит вам почувствовать себя частью чего-то большого. Огненные оттенки на фоне бескрайних дюн и тёплый ветер пустыни — восхитительны.

Ужин в ресторане оманской кухни

Вечером мы поедем в Маскат, где вы познакомитесь с культурой и традициями местной кухни. Вы попробуете аутентичные блюда и ощутите атмосферу оманского гостеприимства.

Возвращение в реальность

После дня, наполненного впечатлениями и открытиями, мы вернём вас назад. Пора отдыхать и перебирать фотки, ведь сколько всего произошло!

Помимо программы выше вас ждут:

  • рассказы об оманской культуре и быте
  • поездка в стиле джип-сафари в пустыню
  • комфортная атмосфера путешествия с друзьями
  • классные фото и контент
  • сувениры для тёплых воспоминаний от нашей команды

Кому подойдёт программа

Молодым людям, парам, компаниям друзей, семьям, которые ищут максимально активные, наполненные и интересные маршруты путешествий, где будет мало туристов, много особенных локаций и новых эмоций.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В цену входит:
    — сопровождение русскоязычного гида-водителя
    — активности по программе тура
    — оборудование для трейла и чаепития
    — снеки и напитки
    — ужин
    — трансфер из любой точки Маската или аэропорта и обратно
  • Дополнительные расходы: квадросафари — 1 час катания стоит 100$ за человека

Другие детали программы

  • Поездка проходит на новых внедорожниках Tank 300
  • Мы позаботимся о вашем комфорте, предоставив аквашузы и водонепроницаемые чехлы для телефонов
  • Дети с 7 лет, обладающие навыками плавания и ловкостью в преодолении препятствий, могут присоединиться к нашему приключению
  • Во время трейла вас будут сопровождать два опытных гида

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
16 мая 2024
Спасибо большое Павлу за интересную, активную и познавательную экскурсию! Отдельная благодарность за внимание ко всем деталям, получилась очень насыщенная программа, даже не все успели, что планировали - оставили на следующую поездку)) Обязательно вернёмся ещё и с удовольствием продолжим знакомство с прекрасным Оманом!

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