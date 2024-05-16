Идея поездок - показать как можно больше захватывающих, интересных и нетипичных мест за короткое время. Прогулка по дну каньона и купание в природных бассейнах Вади Хавир подарят незабываемые впечатления.Квадросафари по

барханам пустыни Рамлат-эль-Вахиба добавит адреналина и позволит насладиться бескрайними пустынными видами. Медитативное чаепитие в пустыне и наблюдение за закатом создадут волшебное настроение. Вечером ужин в традиционном ресторане Маската познакомит с культурой и традициями местной кухни. Комфортная атмосфера путешествия, рассказы об оманской культуре и быте, поездка в стиле джип-сафари, классные фото и сувениры для тёплых воспоминаний. Программа подойдёт молодым людям, парам, компаниям друзей и семьям, которые ищут активные и интересные маршруты с минимумом туристов и множеством особенных локаций

Описание экскурсии

План путешествия

Трейл с купанием в Вади Хавир

Мы заедем за вами в отель, апартаменты или аэропорт Маската — и отправимся в путь. Первый пункт программы — необычный трейл с походом по дну каньона и купание в красивейших бассейнах Вади Ховар. В бассейн можно будет прыгнуть с 8-метровой высоты. Природные пейзажи и возможность освежиться в оазисе подарят незабываемые впечатления.

Пустыня Рамлат-эль-Вахиба

Квадросафари по барханам . Вы исследуете высокие барханы, добавите адреналина и насладитесь бескрайними пустынными видами. Есть квадроциклы для взрослых и детей. Катание проходит с сопровождением гида.

. Вы исследуете высокие барханы, добавите адреналина и насладитесь бескрайними пустынными видами. Есть квадроциклы для взрослых и детей. Катание проходит с сопровождением гида. Традиционное чаепитие . Вы отдохнёте так, как это делают оманцы, наслаждаясь аутентичным чаем и любуясь дюнами.

. Вы отдохнёте так, как это делают оманцы, наслаждаясь аутентичным чаем и любуясь дюнами. Закат в пустыне. Наблюдение за солнцем, погружающимся в пески, создаст волшебное настроение и позволит вам почувствовать себя частью чего-то большого. Огненные оттенки на фоне бескрайних дюн и тёплый ветер пустыни — восхитительны.

Ужин в ресторане оманской кухни

Вечером мы поедем в Маскат, где вы познакомитесь с культурой и традициями местной кухни. Вы попробуете аутентичные блюда и ощутите атмосферу оманского гостеприимства.

Возвращение в реальность

После дня, наполненного впечатлениями и открытиями, мы вернём вас назад. Пора отдыхать и перебирать фотки, ведь сколько всего произошло!

Помимо программы выше вас ждут:

рассказы об оманской культуре и быте

поездка в стиле джип-сафари в пустыню

комфортная атмосфера путешествия с друзьями

классные фото и контент

сувениры для тёплых воспоминаний от нашей команды

Кому подойдёт программа

Молодым людям, парам, компаниям друзей, семьям, которые ищут максимально активные, наполненные и интересные маршруты путешествий, где будет мало туристов, много особенных локаций и новых эмоций.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

В цену входит:

— сопровождение русскоязычного гида-водителя

— активности по программе тура

— оборудование для трейла и чаепития

— снеки и напитки

— ужин

— трансфер из любой точки Маската или аэропорта и обратно

— сопровождение русскоязычного гида-водителя — активности по программе тура — оборудование для трейла и чаепития — снеки и напитки — ужин — трансфер из любой точки Маската или аэропорта и обратно Дополнительные расходы: квадросафари — 1 час катания стоит 100$ за человека

Другие детали программы