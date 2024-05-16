12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
Погрузитесь в атмосферу Омана: купание в каньоне, квадросафари по барханам и ужин в традиционном ресторане. Незабываемый день в Маскате
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$600 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Историческое путешествие в Низву, Аль-Хуту и Бахлу на машине из Маската
Погрузитесь в историю Омана, посетив Низву, пещеру Аль-Хута и крепость Бахла. Комфортабельное путешествие на авто с гидом
Начало: По договорённости
19 авг в 08:00
26 авг в 08:00
$550 за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вади Шаб, Синкхолл и Матрах, исторический центр столицы
Познакомьтесь с разнообразием Омана: каньоны, природные бассейны, карстовые провалы и исторические места Маската. Индивидуальная экскурсия для всей семьи
Начало: В вашем отеле/аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$550 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина16 мая 2024Спасибо большое Павлу за интересную, активную и познавательную экскурсию! Отдельная благодарность за внимание ко всем деталям, получилась очень насыщенная программа,
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Нескучные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Маскату в августе 2024
Сейчас в Маскате в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 550 до 600. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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