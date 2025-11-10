Мои заказы

Маскат - жемчужина Омана

Исследовать город на комфортабельном авто и погрузиться в местную культуру
Приглашаем в путешествие по столице Омана. Мы посетим самые яркие локации, обсудим их историю и сделаем фото на память.

Вы узнаете об особенностях архитектуры и уникальной коллекции музыкальных инструментов в оперном театре Маската. Услышите много интересного о местном быте и традициях. И при желании насладитесь закатом на традиционной лодке доу.
Описание экскурсии

Примерный тайминг экскурсии:

11:15–12:00 — Королевский оперный театр. Первый на Аравийском полуострове. При желании вы посетите зал оперного театра
12:15–12:30 — Рыбный рынок. Вы увидите рифовую акулу, тунца, ската и узнаете о традициях, связанных с рыболовством
12:30–12:45 — Набережная Матрах и старый город. Вы оцените необычную архитектуру исторического центра и, возможно, увидите яхты султана
12:45–13:30 — Традиционный рынок. Благовония, чай, ладан и шафран. Прогуляетесь по торговым рядам и попробуете сбить цену на приглянувшийся товар
13:40–14:20 — Дворец Аль-Алам (дворец Флага). Одна из официальных резиденций султана сочетает в себе традиционные исламские и современные элементы

14:30–16:00 — Обед по желанию

16:30–18:30 — Вечерний круиз на традиционной лодке доу (по желанию). Вы увидите город с воды, насладитесь прибрежными пейзажами и горами

Организационные детали

  • Сезон прогулок на лодке — с октября по апрель
  • В стоимость экскурсии входят трансфер на автомобиле JAC JS6, Changan CS75 plus или Ford Edge, услуги гида, питьевая вода, дегустация чая и сладостей
  • Дополнительно и по желанию оплачиваются билеты в оперный театр — $10 с чел., круиз на лодке — $30 с чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В фойе вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Маскате
Я представляю команду гидов в Омане. Живу здесь с 2010 года. Гидом работаю с 2018 года. Окончила колледж туризма в Омане и имею все официальные разрешения на работу. Я люблю эту страну и владею большим багажом знаний о быте, традициях, истории Омана. С удовольствием рассказываю об этом путешественникам. Люблю делать авторские туры и подбираю программу по индивидуальным предпочтениям каждого.
Задать вопрос

