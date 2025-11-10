Приглашаем в путешествие по столице Омана. Мы посетим самые яркие локации, обсудим их историю и сделаем фото на память. Вы узнаете об особенностях архитектуры и уникальной коллекции музыкальных инструментов в оперном театре Маската. Услышите много интересного о местном быте и традициях. И при желании насладитесь закатом на традиционной лодке доу.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Примерный тайминг экскурсии:

11:15–12:00 — Королевский оперный театр. Первый на Аравийском полуострове. При желании вы посетите зал оперного театра

12:15–12:30 — Рыбный рынок. Вы увидите рифовую акулу, тунца, ската и узнаете о традициях, связанных с рыболовством

12:30–12:45 — Набережная Матрах и старый город. Вы оцените необычную архитектуру исторического центра и, возможно, увидите яхты султана

12:45–13:30 — Традиционный рынок. Благовония, чай, ладан и шафран. Прогуляетесь по торговым рядам и попробуете сбить цену на приглянувшийся товар

13:40–14:20 — Дворец Аль-Алам (дворец Флага). Одна из официальных резиденций султана сочетает в себе традиционные исламские и современные элементы

14:30–16:00 — Обед по желанию

16:30–18:30 — Вечерний круиз на традиционной лодке доу (по желанию). Вы увидите город с воды, насладитесь прибрежными пейзажами и горами

Организационные детали