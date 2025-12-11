Найдено 3 экскурсии в категории « Набережная Корниш » в Маскате на русском языке, цены от $15, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 4 отзыва Групповая до 15 чел. Вечерняя прогулка по старому Маскату Погрузитесь в атмосферу старого Маската, пройдя по набережной, рынку и форту. Узнайте о древних мореходах и стратегическом значении города Начало: У Набережной Корниш Расписание: в субботу в 17:00 $15 за человека На машине 5 часов 5% 5 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Ароматы и краски Маската Исследовать архитектуру, искусство и историю султаната Начало: У вашего отеля, аэрапорта или морского порта от $186 $195 за всё до 5 чел. На машине 3.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Огни Маската: мечеть, форты и набережная Полюбоваться вечерним городом, подняться на древнюю башню и вдохнуть морской бриз Начало: Отель, аэропорт, морской порт $230 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Маската

