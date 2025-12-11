Групповая
до 15 чел.
Вечерняя прогулка по старому Маскату
Погрузитесь в атмосферу старого Маската, пройдя по набережной, рынку и форту. Узнайте о древних мореходах и стратегическом значении города
Начало: У Набережной Корниш
Расписание: в субботу в 17:00
13 дек в 17:00
20 дек в 17:00
$15 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Ароматы и краски Маската
Исследовать архитектуру, искусство и историю султаната
Начало: У вашего отеля, аэрапорта или морского порта
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
от $186
$195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Огни Маската: мечеть, форты и набережная
Полюбоваться вечерним городом, подняться на древнюю башню и вдохнуть морской бриз
Начало: Отель, аэропорт, морской порт
Завтра в 18:30
13 дек в 16:00
$230 за всё до 4 чел.
