Этот день мы посвятим истории и традициям Омана. Вы проедете от древней столицы до глиняной деревни у подножия гор.
Узнаете, как формировалась страна, как жили её правители, и увидите, как устроен быт местных жителей сегодня.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Маската
10:00 — посещение форта Низвы
Осмотр круглой башни, оборонительных сооружений, старинных залов и подъём на панорамные площадки с видом на оазис и горы.
11:30 — прогулка по традиционному рынку
Свободное время для посещения торговых лавок с серебром, ремесленными изделиями, специями и традиционными оманскими сладостями.
12:30 — обед
13:30–14.30 — переезд в Аль-Хамру
14:30 — посещение дома шейха
Знакомство с традиционным интерьером, гостевыми залами (маджлис), старинной мебелью, предметами быта и историей семьи. Чай/кофе с финиками. А после — прогулка по старинной деревне.
16:00 — выезд в Маскат
Возвращение в отель ориентировочно в 18:00.
Вы узнаете:
- как устроена крепость Низвы и какие оборонительные решения защищали город
- как дома из глины сохраняли прохладу даже в жаркие дни
- как были устроены маджлис и какую роль они играли в жизни семьи шейха
- какие традиции гостеприимства сохранились в Омане до сих пор
Организационные детали
- Трансфер на 4 WD Hyundai Palisade и все входные билеты входят в стоимость
- Программа 8+
- Обед оплачивается отдельно по желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 67 туристов
Я лицензированный гид в Омане. С 2015 года изучаю историю, культуру и традиции Омана, чтобы лучше понять его и делиться этими знаниями с другими. Моя цель — сделать каждое путешествие незабываемым, предлагая увлекательные экскурсии, уникальные маршруты и глубокое погружение в местную жизнь. Буду рада поделиться знаниями, опытом и страстью к Оману!
от $650 за экскурсию