Групповая
до 20 чел.
Оманские традиции: животный рынок в Низве + деревня Аль-Хамра
Отправиться из Маската наблюдать за оманскими обычаями на колоритных базарах и в старинном поселении
Начало: У вашего отеля в Маскате
«Узнаете об обычаях оманцев, системе орошения фаладж и правилах торга на рынке домашних животных»
Расписание: в пятницу в 06:00
$100 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Башни, рынки и султаны: оманская сказка
Погрузитесь в историю Омана в Низве. Посетите португальский форт, старинный рынок и узнайте о жизни султанов и имамов
Начало: У вашего отеля, морского порта, аэропорта
«Посетим один из самых аутентичных рынков Омана — Сук Низвы»
Завтра в 10:00
16 мар в 08:30
$370 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны вечерней Низвы - поездка из Маската
Вечерняя Низва оживает: древний форт, восточный базар и спокойные улочки. Погрузитесь в историю и культуру Омана, наслаждаясь вечерней прохладой
Начало: У вашего отеля в Маскате
«Рынок Низвы — сердце города, где кипит жизнь и сохраняются древние традиции торговли»
16 мар в 14:00
17 мар в 14:00
$350 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Рынки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Маскате
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Маскату в марте 2025
Сейчас в Маскате в категории "Рынки" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 370.
Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Рынки», цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май