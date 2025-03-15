Найдено 3 экскурсии в категории « Рынки » в Маскате на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 9 часов Групповая до 20 чел. Оманские традиции: животный рынок в Низве + деревня Аль-Хамра Отправиться из Маската наблюдать за оманскими обычаями на колоритных базарах и в старинном поселении Начало: У вашего отеля в Маскате «Узнаете об обычаях оманцев, системе орошения фаладж и правилах торга на рынке домашних животных» Расписание: в пятницу в 06:00 $100 за человека На машине 6.5 часов Индивидуальная до 6 чел. Башни, рынки и султаны: оманская сказка Погрузитесь в историю Омана в Низве. Посетите португальский форт, старинный рынок и узнайте о жизни султанов и имамов Начало: У вашего отеля, морского порта, аэропорта «Посетим один из самых аутентичных рынков Омана — Сук Низвы» $370 за всё до 6 чел. На машине 7 часов Индивидуальная до 4 чел. Тайны вечерней Низвы - поездка из Маската Вечерняя Низва оживает: древний форт, восточный базар и спокойные улочки. Погрузитесь в историю и культуру Омана, наслаждаясь вечерней прохладой Начало: У вашего отеля в Маскате «Рынок Низвы — сердце города, где кипит жизнь и сохраняются древние традиции торговли» $350 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Маската

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Рынки»

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