Вечерняя экскурсия в Низву предлагает уникальную возможность насладиться атмосферой Омана после захода солнца.
Прогулка по улочкам города, посещение величественного форта 17 века и вечерний рынок, где можно найти аутентичные сувениры и попробовать оманскую халву.
Низва удивляет своей архитектурой и традициями, а вечерняя подсветка исторических зданий добавляет особый шарм. Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле, обеспечивая удобство и комфорт
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Величественный форт 17 века
- 🛍 Восточный рынок с сувенирами
- 🌆 Вечерняя прогулка по улочкам
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 📸 Эффектные фото на память
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для поездки в Низву - с октября по февраль, когда температура наиболее комфортна для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время вы сможете насладиться приятной погодой и избежать жары. В марте и апреле также можно посетить Низву, но температура начинает повышаться, что может быть менее комфортно для длительных прогулок. В ноябре погода становится более мягкой, что делает его хорошим месяцем для посещения. В остальные месяцы, несмотря на жару, поездка возможна, но стоит учитывать, что прогулки могут быть менее комфортными из-за высоких температур.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Форт Низвы
- Рынок Низвы
Описание экскурсии
Форт Низвы — величественная крепость 17 века. Здесь можно представить, как оманцы жили в прошлом. Вы узнаете секреты древней архитектуры и поднимитесь на смотровую башню, чтобы полюбоваться панорамными видами.
Рынок Низвы — сердце города, где кипит жизнь и сохраняются древние традиции торговли. Вечером рынок становится менее многолюдным, что позволяет не спеша насладиться ароматом специй, блеском серебра, яркими красками керамики. Вы попробуете оманскую халву, научитесь торговаться с местными и найдёте оригинальные сувениры.
При желании прокатитесь по Низве на туристических гольф-карах — это добавит путешествию новых впечатлений и позволит увидеть город с необычного ракурса.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Patrol, Toyota Fortuner или аналоге
- Время в пути из Маската до Низвы — около 2 часов
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход в крепость Низвы — 5 риалов за чел.
- Ужин (по желанию): средний чек — 4–5 риалов за чел.
При бронировании трёх экскурсий сделаем скидку 10%.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Маскате
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 1712 туристов
Приветствую всех любителей путешествовать! Меня зовут Илья, я представитель команды гидов в Омане. В нашей команде работают только увлечённые гиды, искренне влюблённые в Оман. Каждый из нас прошёл профессиональное обучениеЗадать вопрос
Входит в следующие категории Маската
