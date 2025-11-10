Мои заказы

Тайны вечерней Низвы - поездка из Маската

Вечерняя Низва оживает: древний форт, восточный базар и спокойные улочки. Погрузитесь в историю и культуру Омана, наслаждаясь вечерней прохладой
Вечерняя экскурсия в Низву предлагает уникальную возможность насладиться атмосферой Омана после захода солнца.

Прогулка по улочкам города, посещение величественного форта 17 века и вечерний рынок, где можно найти аутентичные сувениры и попробовать оманскую халву.

Низва удивляет своей архитектурой и традициями, а вечерняя подсветка исторических зданий добавляет особый шарм. Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле, обеспечивая удобство и комфорт

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Величественный форт 17 века
  • 🛍 Восточный рынок с сувенирами
  • 🌆 Вечерняя прогулка по улочкам
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 📸 Эффектные фото на память

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для поездки в Низву - с октября по февраль, когда температура наиболее комфортна для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время вы сможете насладиться приятной погодой и избежать жары. В марте и апреле также можно посетить Низву, но температура начинает повышаться, что может быть менее комфортно для длительных прогулок. В ноябре погода становится более мягкой, что делает его хорошим месяцем для посещения. В остальные месяцы, несмотря на жару, поездка возможна, но стоит учитывать, что прогулки могут быть менее комфортными из-за высоких температур.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Тайны вечерней Низвы - поездка из Маската© Илья
Тайны вечерней Низвы - поездка из Маската© Илья
Тайны вечерней Низвы - поездка из Маската© Илья
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя20
ноя21
ноя
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Форт Низвы
  • Рынок Низвы

Описание экскурсии

Форт Низвы — величественная крепость 17 века. Здесь можно представить, как оманцы жили в прошлом. Вы узнаете секреты древней архитектуры и поднимитесь на смотровую башню, чтобы полюбоваться панорамными видами.

Рынок Низвы — сердце города, где кипит жизнь и сохраняются древние традиции торговли. Вечером рынок становится менее многолюдным, что позволяет не спеша насладиться ароматом специй, блеском серебра, яркими красками керамики. Вы попробуете оманскую халву, научитесь торговаться с местными и найдёте оригинальные сувениры.

При желании прокатитесь по Низве на туристических гольф-карах — это добавит путешествию новых впечатлений и позволит увидеть город с необычного ракурса.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Patrol, Toyota Fortuner или аналоге
  • Время в пути из Маската до Низвы — около 2 часов
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в крепость Низвы — 5 риалов за чел.
  • Ужин (по желанию): средний чек — 4–5 риалов за чел.

При бронировании трёх экскурсий сделаем скидку 10%.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Маскате
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 1712 туристов
Приветствую всех любителей путешествовать! Меня зовут Илья, я представитель команды гидов в Омане. В нашей команде работают только увлечённые гиды, искренне влюблённые в Оман. Каждый из нас прошёл профессиональное обучение
читать дальше

и имеет лицензию, чтобы гарантировать вам качественный и безопасный отдых. Мы покажем вам уникальную красоту этой страны: её древнюю историю, потрясающую природу и гостеприимную культуру. Мы знаем всё о древних крепостях, традициях и легендах Омана. Наш подход — это внимание к деталям и забота о каждом клиенте. Мы не просто проводим экскурсии, а создаём незабываемые впечатления, которые останутся с вами навсегда. Наша миссия — открыть для вас настоящий Оман!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Маската

Похожие экскурсии из Маската

Из Маската - в древнюю крепость Низва и к величественным горам
На машине
10 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Из Маската - в древнюю крепость Низва и к величественным горам
Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Маската к крепости Низва и величественным горам. Ощутите дух древности и насладитесь уникальными видами
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00, в пятницу в 06:00
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
$150 за человека
Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
На машине
10 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
Посетить бывшую столицу Омана и погулять по грандиозному Гранд-Каньону на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
13 ноя в 07:00
14 ноя в 07:00
$550 за всё до 4 чел.
Вечерний Маскат: от старинных фортов до современных чудес
На машине
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Маскат: от старинных фортов до современных чудес
С наступлением вечера Маскат оживает: огни мечетей и фортов создают уникальную атмосферу. Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя ночной город
Начало: В вашем отеле
Завтра в 15:00
11 ноя в 15:00
$220 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Маскате. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Маскате