За один день вы увидите два совершенно разных природных мира Омана.
Сначала отправимся в оазис Вади Бани Халид — место с изумрудными бассейнами, пальмами и скалами, где можно искупаться и прогуляться по ущелью. Затем нас ждёт пустыня Вахиба с огромными песчаными дюнами. Вы познакомитесь с традициями бедуинов, полюбуетесь пейзажами и по желанию прокатитесь на верблюде.
Описание экскурсии
9:00–11:40 — дорога из Маската
11:40–13:00 — оазис Вади Бани Халид
Прогулка по ущелью среди пальм и скал, отдых у природных бассейнов и купание в прозрачной воде.
13:00–14:00 — переезд
14:00–16:00 — пустыня Вахиба
Знакомство с культурой бедуинов, прогулка по высоким песчаным дюнам, а также — катание на верблюдах и роспись хной (по желанию и за доплату).
16:00–19:00 — возвращение в Маскат
Организационные детали
- Поедем на Toyota Fortuner
- Отдельно по желанию оплачивается катание на верблюде и рисунок хной на руке — цена по запросу
- Можем заехать на обед в кафе — в стоимость не входит
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марьям — ваш гид в Маскате
Провела экскурсии для 108 туристов
Я родилась в Иране, но сейчас живу в Омане и знаю его так же хорошо, как свою родину. Магистр русского языка, изучала его в университете и свободно владею им. С 2017 года занимаюсь организацией туров и работаю гидом для русскоязычных путешественников. Открою для вас главные достопримечательности, атмосферные места и интересные факты об Омане и сделаю ваше путешествие по настоящему незабываемым.
