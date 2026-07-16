Приглашаем вас отправиться в насыщенное путешествие, где за один день вы увидите два совершенно разных мира Омана: прохладный зеленый оазис с кристально чистыми природными бассейнами и бескрайние золотые дюны пустыни Вахиба. Вас ждут живописные пейзажи, знакомство с местной культурой и незабываемые впечатления.

Оазис Вади Бани Халид

После выезда из Маската мы отправимся к одному из самых красивых оазисов страны — Вади Бани Халид. Здесь среди белоснежных скал и пальмовых рощ расположены природные бассейны с прозрачной бирюзовой водой. У вас будет свободное время, чтобы: