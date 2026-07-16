Отправьтесь из Маската к оазису Вади Бани Халид с бирюзовыми природными бассейнами для купания и прогулок, затем насладитесь обедом в деревне Бидия и продолжите день сафари по дюнам пустыни Вахиба с возможностью посещения бедуинского лагеря и катания на верблюде.
Описание экскурсии
Приглашаем вас отправиться в насыщенное путешествие, где за один день вы увидите два совершенно разных мира Омана: прохладный зеленый оазис с кристально чистыми природными бассейнами и бескрайние золотые дюны пустыни Вахиба. Вас ждут живописные пейзажи, знакомство с местной культурой и незабываемые впечатления.
Оазис Вади Бани Халид
После выезда из Маската мы отправимся к одному из самых красивых оазисов страны — Вади Бани Халид. Здесь среди белоснежных скал и пальмовых рощ расположены природные бассейны с прозрачной бирюзовой водой. У вас будет свободное время, чтобы:
- искупаться в прохладной воде;
- прогуляться по живописному ущелью;
- насладиться спокойствием природы;
- сделать красивые фотографии.
- Обед в деревне Бидия.
- После отдыха в оазисе мы сделаем остановку в деревне Бидия, где вас ждет обед в местном кафе. Это отличная возможность попробовать блюда традиционной оманской кухни и немного отдохнуть перед следующей частью путешествия.
- Пустыня Вахиба.
- Затем мы отправимся в знаменитую пустыню Вахиба — край бескрайних песчаных дюн и потрясающих панорам. Вас ждет захватывающая поездка на внедорожнике по высоким барханам, во время которой вы почувствуете настоящий дух пустыни. По пути мы сделаем остановки в самых красивых местах, чтобы вы смогли сделать эффектные фотографии на фоне золотых песков. При желании можно посетить бедуинский лагерь, познакомиться с образом жизни местных жителей и узнать больше об их традициях. Для желающих доступны дополнительные развлечения — прогулка на верблюде, которая позволит еще глубже окунуться в атмосферу арабской пустыни. Это путешествие подарит вам возможность увидеть контрастную природу Омана — от прохладного оазиса с бирюзовой водой до величественной пустыни с бескрайними золотыми барханами. Один день, который оставит воспоминания на всю жизнь.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Оазис Вади Бани Халид
- Деревня Бидия
- Пустыня Вахиба
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Отель, Аэропорт, Морской порт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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