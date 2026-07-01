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Мини-группа
до 4 чел.
Пески и оазисы Омана: пустыня Вахиба и Вади Бани Халид (из Маската)
Проехать сквозь бесконечные дюны и окунуться в бирюзовую воду оазиса
Начало: У вашего отеля
«как образовалась долина Вади Бани Халид и почему она никогда не пересыхает»
Расписание: ежедневно в 08:00
6 июл в 08:00
7 июл в 08:00
$140 за человека
Групповая
Оазис Вади Бани Халид и золотые дюны пустыни Вахиб
Погрузитесь в красоту Омана: от бирюзовых вод оазиса Вади Бани Халид до золотых дюн пустыни Вахиб. Культурные открытия и природные чудеса ждут вас
Начало: Ваш отель
«Оазис Вади Бани Халид Первым пунктом станет живописный оазис Вади Бани Халид — настоящий райский уголок среди величественных скал и пышных пальмовых рощ»
Расписание: Каждый день в 8:00
$145 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по пустыне Омана и великолепному оазису Вади Бани Халид
Начало: Мы заберём вас из отеля, аэропорта или порта в Мас...
«Отправьтесь в незабываемое путешествие с экскурсией по пустыне Вахиба и оазису Вади Бани Халид»
Расписание: Экскурсии с понедельника по воскресенье с 07:00-09:00
$505 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Марокканские бани»
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