DariaTour проводит ещё 6 экскурсий

"Исторические Соляные копи в Величке - это единственный в мире горнопромышленный объект, работающий без перерыва от средневековья до наших дней. Её оригинальные выработки (штреки, спуски, эксплуатационные камеры, озёра, шахты, шурфы) общей длиной около 300 километров, расположенные на 9 уровнях, пролегающих до глубины 327 метров, показывают все этапы развития горной техники в отдельных исторических эпохах. "

Ежегодно в Соляные Копи в Величке попадает 800 тыс. туристов из разных уголков мира. Этот исторический объект был признан Первым чудом Польши и никого не оставляет равнодушным. В 1978 году он попал в Список мирового культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Величка является одним из самых интересных и незабываемых мест в Польше и мы советуем Вам обязательно при возможности его посетить. Посещение Соляных Копей разрешается только в сопровождении гида. Город 🏙️ Величка находится в 10 км от центра Кракова. Экскурсия ⛳ в копях длится до 3-х часов. Туристы спускаются до третьего уровня (всего девять) на глубину 130 метров. Под землю ведет более 350 ступеней, которые туристы должны пройти. Шахтёры шутят, что плохие туристы наверх возвращаются таким же образом, а хорошим туристам показывают, где расположен лифт. Под землей круглый год постоянная температура +14С.

Важно знать: – Билеты 🎫 по данной экскурсии 🧭 заранее приобретаются организаторами для вас и являются НЕвозвратными.

Это значит, что в случае отмены вами заказа с предоплатой (за любое кол-во часов), она НЕ возвращается. Просьба отнестись с пониманием!