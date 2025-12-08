Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Кракова

Найдено 4 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Кракове на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По улочкам и площадям старого Кракова
Пешая
2.5 часа
20 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Средневековый Краков и его легенды
Прогулка по Старому городу Кракова откроет перед вами тайны и легенды столицы королей. Увлекательный маршрут по историческим местам и культурным памятникам
Начало: Барбакан
«Улица Флорианская — королевский путь, по которому монархи въезжали в город»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€20 за человека
Тайны и легенды старинного Кракова
Пешая
2 часа
116 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в средневековый Краков: от Флорианских ворот до Вавеля
Пройдитесь по Королевскому пути, узнайте тайны Вавеля и Флорианских ворот. Откройте для себя средневековый Краков и его легенды
Начало: Ул. Флорианская 55 (Macdonalds)
«Флорианская — самая популярная улица Кракова»
17 дек в 11:00
18 дек в 08:00
€89 за всё до 10 чел.
Старый Краков и замок Вавель
Пешая
3 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Королевскому тракту и замку Вавель в Кракове
Пройдитесь по Королевскому тракту, откройте тайны Старого Кракова и насладитесь панорамой города с холма Вавель. Узнайте о жизни королей и творцов
Начало: Возле замка Вавель
«На Гродской улице вы познакомитесь с польскими особенностями украшения фасадов»
13 дек в 14:00
20 дек в 09:00
от €88 за всё до 10 чел.
Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
Пешая
2.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
Прочувствовать непростую судьбу старейшего района города и пройти по следам героев «Списка Шиндлера»
Начало: У Старой Синагоги
«Прогулка начнётся с истоков Казимежа — на главной улице Шерока»
11 дек в 11:00
12 дек в 08:00
от €110 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    8 декабря 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Татьяна - один из лучших гидов, с которыми была возможность участвовать в экскурсиях. Подача материала - отличная, без чрезмерного нагромождения дат и фамилий, но с интересными подробностями. Замечательно "слышит" своих клиентов, подстраивая подачу материала под интересы группы.
  • Т
    Татьяна
    8 декабря 2025
    Старый Краков и замок Вавель
    Спасибо Алексею за прекрасную экскурсию!!!! Легко и доходчиво, без лишней информации, но вместе с тем пройдясь по истории города и
    читать дальше

    его жителей, отвечая на все наши вопросы, 4 часа, вместо заявленых 3, прошли не заметно и очень познавательно!
    Очень рекомендую экскурсию и гида, Алексея.

  • В
    Вероника
    4 декабря 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    По улочкам и площадям мы гуляли с Татьяной.
    Татьяна интересный рассказчик и внимательный экскурсовод. Рассказывала об исторических вехах Кракова и при
    читать дальше

    этом не перегружала датами и цифрами. Было интересно и не скучно. Все было хорошо организованно, маршрут построен грамотно. Татьяна порекомендовала места, которые будет интересно посетить и мы воспользовались ее рекомендациями, спасибо большое.

  • Н
    Наталия
    26 октября 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Экскурсия с Татьяной по центру Кракова была лёгкой, хорошо организованной и познавательной. Маршрут продуман так, чтобы увидеть главное и почувствовать
    читать дальше

    атмосферу города, не заходя внутрь объектов. Татьяна рассказывает интересно и с любовью к Кракову, делится легендами и историями, хотя иногда мне лично хотелось чуть больше исторической глубины. Её речь приятная и спокойная, слушать комфортно, а наличие аудиогидов и микрофона сделало прогулку ещё удобнее и приятнее. Особенно ценно, что Татьяна даёт советы, какие места стоит посетить позже самостоятельно, а какие можно пропустить. Очень доброжелательный и позитивный гид. Главный итог экскурсии - нам захотелось вернуться в город и посетить те музеи и соборы, которые Татьяна нам рекомендовала.

  • С
    Сергей
    12 октября 2025
    Старый Краков и замок Вавель
    Несмотря на то, что это был уже не первый визит в Краков, Алексей сумел заново открыть для нас этот древний
    читать дальше

    город! Мы погрузились в атмосферу средневековья, вспомнили о том, какую роль играл Краков в те времена, узнали, какие древние традиции сохранились до наших дней. Экскурсия прошла легко и незаметно. Несмотря на обилие исторических фактов (что неизбежно в таком города, как Краков), Алексей сумел уйти о сухого пересказа учебника истории, и сделать прогулку по-настоящему интересной, добавив в рассказ городские мифы и легенды. Вялікі дзякуй за цікавы расповед!

  • Ю
    Юлия
    17 сентября 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Мы были в Кракове только один полный день. и я была очень рада,что заказала экскурсию с Татьяной! Так получилось,что мы
    читать дальше

    были вдвоем с моим 10летним сыном,и несмотря на это получили полноценную,очень интересную экскурсию. послушали истории и легенды,было познавательно и весело. Получили рекомендации куда сходить и воспользовались ими😊я и ребенок в восторге!

  • A
    Aleksei
    14 сентября 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Татьяна провела замечательную экскурсию, было интересно и познавательно очень. Спасибо.
  • С
    Соловьева
    13 сентября 2025
    Тайны и легенды старинного Кракова
    Огромное спасибо гиду Елене за увлекательную экскурсию. Время пролетело незаметно.
    Однозначно рекомендую. Надеюсь со временем посетить так же и другие маршруты.
    Огромное спасибо гиду Елене за увлекательную экскурсию. Время пролетело незаметно.
Однозначно рекомендую. Надеюсь со временем посетить так же и другие маршруты.
  • M
    Marina
    8 сентября 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Недавно побывали в Кракове и решили записаться на экскурсию с Татьяной — и это было одно из лучших решений за
    читать дальше

    поездку! С первых минут было понятно, что перед нами настоящий профессионал и человек, влюблённый в свой город. Татьяна рассказывает невероятно интересно — слушаешь, затаив дыхание, и буквально погружаешься в атмосферу Кракова.
    Экскурсия длилась больше трёх часов, но время пролетело незаметно. Было много интересных историй, деталей и мест, которые вряд ли откроешь сам. А ещё приятный бонус — на экскурсии мы снова были вдвоём, как на индивидуальной прогулке, что сделало впечатления ещё более яркими и персональными.
    Огромное спасибо, Татьяна, за знания, энергию и душевную атмосферу. Рекомендуется всем, кто хочет по-настоящему почувствовать Краков!

    Экскурсия длилась больше трёх часов, но время пролетело незаметно. Было много интересных историй, деталей и мест, которые вряд ли откроешь сам. А ещё приятный бонус — на экскурсии мы снова были вдвоём, как на индивидуальной прогулке, что сделало впечатления ещё более яркими и персональными.
Огромное спасибо, Татьяна, за знания, энергию и душевную атмосферу. Рекомендуется всем, кто хочет по-настоящему почувствовать Краков!
  • Т
    Татьяна
    4 сентября 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Прекрасная экскурсия с замечательной Татьяной! Всем рекомендую!
  • О
    Ольга
    1 сентября 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Отличная экскурсия, очень интересно было слушать гида Татьяну. От всей души советуем.
    Отличная экскурсия, очень интересно было слушать гида Татьяну. От всей души советуем.
  • Я
    Ярослав
    19 августа 2025
    Тайны и легенды старинного Кракова
    Добрый день,были в Кракове проездом,экскурсию проводила гид Елена,на удивление был представлен формат экскурсии с акцентом на местные легенды,что очень порадовало,так
    читать дальше

    как немного сухих исторических дат,а рассказы легенд очень интерестно описывают места,события разных периодов и легко запоминаются.
    Было действительно интересно,легко,информативно.
    За 2,5 часа увидели и познали очень многое о Кракове.
    РЕКОМЕНДУЮ!

  • О
    Ольга
    9 августа 2025
    Тайны и легенды старинного Кракова
    Спасибо за экскурсию с нами была замечательная гид 🙂
  • R
    Rashelle
    29 июля 2025
    Старый Краков и замок Вавель
    Были очень благодарны Алексею за прекрасный тур. Уйма знания, внимание и понимание. Очень рекомендуем!
  • К
    Кирилл
    23 июля 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Хочется выразить Татьяне огромна благодарность за такую замечательную экскурсию. Уже с первой минуты было понятно, что она заботится о нашем
    читать дальше

    комфорте. Сразу нам раздали аппараты на ухо, чтобы все было хорошо слышно. Маршрут продуман идеально, чтобы узнать и посмотреть все главные достопримечательности Кракова и понять куда ещё сходить. Татьяна замечательный рассказчик, было очень интересно увлекательно. Однозначно рекомендую посетить экскурсию с Татьяной!

    Хочется выразить Татьяне огромна благодарность за такую замечательную экскурсию. Уже с первой минуты было понятно, что она заботится о нашем комфорте. Сразу нам раздали аппараты на ухо, чтобы все было хорошо слышно. Маршрут продуман идеально, чтобы узнать и посмотреть все главные достопримечательности Кракова и понять куда ещё сходить. Татьяна замечательный рассказчик, было очень интересно увлекательно. Однозначно рекомендую посетить экскурсию с Татьяной!
  • И
    Ирина
    18 июля 2025
    Тайны и легенды старинного Кракова
    Экскурсия содержательная и очень интересная, были с ребёнком 9 лет, было тоже интересно. Маршрут был гибкий, гид подстраивалась под наш темп. Узнали много интересного и полезного. Однозначно рекомендую!
  • A
    Anna
    15 июля 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Хотим выразить огромную благодарность Тане, за проверенную пешую обзорную экскурсию, по старому городу Кракова. Настолько все было легко, интересно, по
    читать дальше

    очень правильно и доступно продуманному плану. Таня не грузила нас огромный количеством дат и имен, которые никогда не запоминают уставшие и рассеянные туристы. У Тани очень приятная речь и интонация, которая помогает наслаждаться городом, и запоминать все тайны и легенды Кракова. Наличие аудиогидов и микрофона очень порадовала, и еще больше внесло легкости и колорита в очень познавательную экскурсию. Обращайтесь и записывайтесь к ней обязательно. Волшебный Краков, теперь у нас будет ассоциироваться еще и с таким профессиональным гидом! Спасибо!!!

  • А
    Александр
    23 июня 2025
    Тайны и легенды старинного Кракова
    Отличная экскурсия, очень отзывчивый и весёлый гид! Время пролетело незаметно, и большое спасибо что экскурсия длилась дольше чем было запланированно, так как было очень интересно!
  • В
    Владимир
    15 июня 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Отличный тур, видно, что Татьяна действительно любит и сопереживает истории Кракова.
    При этом сам тур хоть и был рассчитан на 2.5 часа, продлился в итоге 3.5, и это было действительно здорово. Никто не торопился, не спешил, все, мне кажется, остались довольны.
  • Н
    Нина
    7 июня 2025
    Старый Краков и замок Вавель
    Мы хотим поблагодарить Алексея за прекрасную экскурсию. Интересный материал,помог нам разобраться во многих вопросах. Давал нам возможность отдыхать,не смотря на свое время. Благодаря Алексею,нам захотелось сюда снова приехать. 🙂

Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кракове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По улочкам и площадям старого Кракова
  2. Тайны и легенды старинного Кракова
  3. Старый Краков и замок Вавель
  4. Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
Какие места ещё посмотреть в Кракове
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Освенцим
  3. Старый город
  4. Казимеж
  5. Музей Фабрика Шиндлера
  6. Аушвиц
  7. Еврейский квартал
  8. Старый Краков
  9. Мариацкий костёл
Сколько стоит экскурсия по Кракову в декабре 2025
Сейчас в Кракове в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 4 экскурсии от 20 до 110. Туристы уже оставили гидам 216 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Кракова. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод