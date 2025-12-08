Мини-группа
до 10 чел.
Средневековый Краков и его легенды
Прогулка по Старому городу Кракова откроет перед вами тайны и легенды столицы королей. Увлекательный маршрут по историческим местам и культурным памятникам
Начало: Барбакан
«Улица Флорианская — королевский путь, по которому монархи въезжали в город»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€20 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в средневековый Краков: от Флорианских ворот до Вавеля
Пройдитесь по Королевскому пути, узнайте тайны Вавеля и Флорианских ворот. Откройте для себя средневековый Краков и его легенды
Начало: Ул. Флорианская 55 (Macdonalds)
«Флорианская — самая популярная улица Кракова»
17 дек в 11:00
18 дек в 08:00
€89 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Королевскому тракту и замку Вавель в Кракове
Пройдитесь по Королевскому тракту, откройте тайны Старого Кракова и насладитесь панорамой города с холма Вавель. Узнайте о жизни королей и творцов
Начало: Возле замка Вавель
«На Гродской улице вы познакомитесь с польскими особенностями украшения фасадов»
13 дек в 14:00
20 дек в 09:00
от €88 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
Прочувствовать непростую судьбу старейшего района города и пройти по следам героев «Списка Шиндлера»
Начало: У Старой Синагоги
«Прогулка начнётся с истоков Казимежа — на главной улице Шерока»
11 дек в 11:00
12 дек в 08:00
от €110 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья8 декабря 2025Татьяна - один из лучших гидов, с которыми была возможность участвовать в экскурсиях. Подача материала - отличная, без чрезмерного нагромождения дат и фамилий, но с интересными подробностями. Замечательно "слышит" своих клиентов, подстраивая подачу материала под интересы группы.
- ТТатьяна8 декабря 2025Спасибо Алексею за прекрасную экскурсию!!!! Легко и доходчиво, без лишней информации, но вместе с тем пройдясь по истории города и
- ВВероника4 декабря 2025По улочкам и площадям мы гуляли с Татьяной.
Татьяна интересный рассказчик и внимательный экскурсовод. Рассказывала об исторических вехах Кракова и при
- ННаталия26 октября 2025Экскурсия с Татьяной по центру Кракова была лёгкой, хорошо организованной и познавательной. Маршрут продуман так, чтобы увидеть главное и почувствовать
- ССергей12 октября 2025Несмотря на то, что это был уже не первый визит в Краков, Алексей сумел заново открыть для нас этот древний
- ЮЮлия17 сентября 2025Мы были в Кракове только один полный день. и я была очень рада,что заказала экскурсию с Татьяной! Так получилось,что мы
- AAleksei14 сентября 2025Татьяна провела замечательную экскурсию, было интересно и познавательно очень. Спасибо.
- ССоловьева13 сентября 2025Огромное спасибо гиду Елене за увлекательную экскурсию. Время пролетело незаметно.
Однозначно рекомендую. Надеюсь со временем посетить так же и другие маршруты.
- MMarina8 сентября 2025Недавно побывали в Кракове и решили записаться на экскурсию с Татьяной — и это было одно из лучших решений за
- ТТатьяна4 сентября 2025Прекрасная экскурсия с замечательной Татьяной! Всем рекомендую!
- ООльга1 сентября 2025Отличная экскурсия, очень интересно было слушать гида Татьяну. От всей души советуем.
- ЯЯрослав19 августа 2025Добрый день,были в Кракове проездом,экскурсию проводила гид Елена,на удивление был представлен формат экскурсии с акцентом на местные легенды,что очень порадовало,так
- ООльга9 августа 2025Спасибо за экскурсию с нами была замечательная гид 🙂
- RRashelle29 июля 2025Были очень благодарны Алексею за прекрасный тур. Уйма знания, внимание и понимание. Очень рекомендуем!
- ККирилл23 июля 2025Хочется выразить Татьяне огромна благодарность за такую замечательную экскурсию. Уже с первой минуты было понятно, что она заботится о нашем
- ИИрина18 июля 2025Экскурсия содержательная и очень интересная, были с ребёнком 9 лет, было тоже интересно. Маршрут был гибкий, гид подстраивалась под наш темп. Узнали много интересного и полезного. Однозначно рекомендую!
- AAnna15 июля 2025Хотим выразить огромную благодарность Тане, за проверенную пешую обзорную экскурсию, по старому городу Кракова. Настолько все было легко, интересно, по
- ААлександр23 июня 2025Отличная экскурсия, очень отзывчивый и весёлый гид! Время пролетело незаметно, и большое спасибо что экскурсия длилась дольше чем было запланированно, так как было очень интересно!
- ВВладимир15 июня 2025Отличный тур, видно, что Татьяна действительно любит и сопереживает истории Кракова.
При этом сам тур хоть и был рассчитан на 2.5 часа, продлился в итоге 3.5, и это было действительно здорово. Никто не торопился, не спешил, все, мне кажется, остались довольны.
- ННина7 июня 2025Мы хотим поблагодарить Алексея за прекрасную экскурсию. Интересный материал,помог нам разобраться во многих вопросах. Давал нам возможность отдыхать,не смотря на свое время. Благодаря Алексею,нам захотелось сюда снова приехать. 🙂
Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кракове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Кракове
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Кракову в декабре 2025
Сейчас в Кракове в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 4 экскурсии от 20 до 110. Туристы уже оставили гидам 216 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Кракова. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод