DariaTour – Гид из Кракова

Экскурсия ⛳ «Королевский путь» — для тех, кто хочет за короткое время осмотреть как можно больше достопримечательностей 🏛️ исторического центра Кракова.



Вы пройдёте дорогами польских вельмож на Вавельский холм, через Рыночную площадь, улицы Флорианскую и Каноническую.



Насладитесь восхитительными видами Старого Города.



За 3 часа успеете охватить все must-see и при желании заглянуть в самые интересные.



Например, в костёл Девы Марии с шедевральным алтарём или усыпальницу королей в Кафедральном соборе.