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Обзорная экскурсия «Королевский путь»

5
1 отзыв
DariaTour
DariaTour – Гид из Кракова
Экскурсия ⛳ «Королевский путь» — для тех, кто хочет за короткое время осмотреть как можно больше достопримечательностей 🏛️ исторического центра Кракова.

Вы пройдёте дорогами польских вельмож на Вавельский холм, через Рыночную площадь, улицы Флорианскую и Каноническую.

Насладитесь восхитительными видами Старого Города.

За 3 часа успеете охватить все must-see и при желании заглянуть в самые интересные.

Например, в костёл Девы Марии с шедевральным алтарём или усыпальницу королей в Кафедральном соборе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-30 человек

  • €160 за экскурсию

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Обзорная экскурсия «Королевский путь»
Обзорная экскурсия «Королевский путь»

Что вы увидите

  • Флорианские ворота
  • Вавельский холм
  • Королевский замок
  • Рыночная площадь
  • ратуша
  • костел Девы Марии
  • университетский квартал
  • костел Францысканьцев
  • ул. Каноническая
  • Кафедральный собор
Экскурсия «Королевский путь» является пешеходной и включает в себя посещение главных достопримечательностей 🏛️ Старого города. Вы войдете в средневековый Краков через Флорианские ворота – главный въезд и пройдете по всему королевскому пути до Вавельского холма и Королевского замка. Во время экскурсии 🧭 Вы увидите: Рыночную площадь, ратушу, костел Девы Марии (возможно посещение интерьеров костела за дополнительную оплату), университетский квартал, костел Францысканьцев, ул. Каноническую, Кафедральный собор (возможно посетить королевскую усыпальницу и колокол Сигизмунда за дополнительную оплату).
Что входит
  • пешеходная экскурсия
  • услуги гида
Что не входит
  • билеты в туристические объекты на трассе
  • гастрономические оплаты
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Обзорная экскурсия «Королевский путь»
Обзорная экскурсия «Королевский путь»
Обзорная экскурсия «Королевский путь»
Обзорная экскурсия «Королевский путь»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
DariaTour
DariaTour
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