Экскурсия «Королевский путь» является пешеходной и включает в себя посещение главных достопримечательностей 🏛️ Старого города. Вы войдете в средневековый Краков через Флорианские ворота – главный въезд и пройдете по всему королевскому пути до Вавельского холма и Королевского замка. Во время экскурсии 🧭 Вы увидите: Рыночную площадь, ратушу, костел Девы Марии (возможно посещение интерьеров костела за дополнительную оплату), университетский квартал, костел Францысканьцев, ул. Каноническую, Кафедральный собор (возможно посетить королевскую усыпальницу и колокол Сигизмунда за дополнительную оплату).
Что входит
пешеходная экскурсия
услуги гида
Что не входит
билеты в туристические объекты на трассе
гастрономические оплаты
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.