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В старом Кракове

4.6
34 отзыва
Александра Н.
Александра Н. – Гид из Кракова
Это путешествие по старому Кракову подойдёт всем, кто хочет быстро ознакомиться с городом.

Вы прогуляетесь 👣 по историческим улочкам Городская и Флорианская, послушаете истории 📖 и легенды от гида, а также увидите город 🏙️ с Вавельского холма.

В небольшой промежуток времени укладывается насыщенная программа и полезная информация про все главные достопримечательности 🏛️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €50 за экскурсию

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В старом Кракове
В старом Кракове

Что вы увидите

  • Вавельский холм, кафедральный собор и двор Королевского замка
  • Панорама на Краков
  • Улица Гродская с костелом св. Петра и Павла и костелом св. Андрея
  • Площадь Всех Святых
  • Рыночная площадь
  • Мариацкий костёл
  • Улица. Флорианская
Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ приглашаю вас в путешествие по старому Кракову. Вы увидите уникальные архитектурные шедевры бывшей польской столицы ⭐️ и познакомитесь с ее историей 📖 и современностью.
Вначале мы поднимемся на Вавельский холм и посетим замок 🏰 бывший на протяжении многих веков королевской резиденцией. Также вы сможете насладиться великолепной панорамой Кракова и услышите легенду о драконе некогда обитавшем у подножия Вавеля.
Спустившись с Вавельского холма, улицей Гродской мы пройдем на Рынок, где вы узнаете историю Мариацкого костела и некоторых других известных зданий, а также увидите необычное произведение современного искусства
Затем улицей Флорианской мы пройдем к бывшим городским фортификациям, где и завершится наша экскурсия. Кроме этого, вы выясните, где в Кракове можно выпить 🍹 прекрасный черный кофе и лучший в городе шоколад.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • входные билеты
Начало
🚩 у креста Катыньского, Grodzka 67
Место завершения
🏁 Барбакан у Флорианских ворот
В старом Кракове
В старом Кракове
В старом Кракове

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александра Н.
Александра Н.
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34 отзыва оставили туристы

Александра Н. проводит ещё 1 экскурсию

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