Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ приглашаю вас в путешествие по старому Кракову. Вы увидите уникальные архитектурные шедевры бывшей польской столицы ⭐️ и познакомитесь с ее историей 📖 и современностью.

Вначале мы поднимемся на Вавельский холм и посетим замок 🏰 бывший на протяжении многих веков королевской резиденцией. Также вы сможете насладиться великолепной панорамой Кракова и услышите легенду о драконе некогда обитавшем у подножия Вавеля.

Спустившись с Вавельского холма, улицей Гродской мы пройдем на Рынок, где вы узнаете историю Мариацкого костела и некоторых других известных зданий, а также увидите необычное произведение современного искусства

Затем улицей Флорианской мы пройдем к бывшим городским фортификациям, где и завершится наша экскурсия. Кроме этого, вы выясните, где в Кракове можно выпить 🍹 прекрасный черный кофе и лучший в городе шоколад.