DariaTour проводит ещё 5 экскурсий

Вашему вниманию предлагается 6 выставок на выбор в королевском замке в Кракове.

1. Репрезентационные королевские покои (1 час): главная выставка замка, которая включает в себя несколько комнат на первом этаже (жилые помещения королевских секретарей) и комнаты на третьем этаже дворца (тронный зал, бальный зал, рыцарский зал и др. ). Максимальная группа: 30 чел.

2. Личные королевские апартаменты (40-50 мин): включают в себя комнаты на втором этаже замка - личные комнаты королевского окружения, королевские спальни и комнаты для гостей. Максимальная группа: 10 чел.

3. Королевская сокровищница и оружейная палата (40-50 мин). Максимальная группа: 30 чел.

4. Искусство Востока (40 мин): экспонаты, представленные на выставке отражают особенность польского вкуса и обычаев, которые формируются под влиянием военных и торговых отношений со странами Ближнего Востока. Благодаря этим отношениям в польский быт проникали произведения художественного ремесла Турции, Крыма, Кавказа и Ирана - ковры, шелка и гобелены, оружия и доспехи, торжественные седла, которые стали объектами повседневного и церемониального использования знати и королевского двора.

Наиболее важной частью выставки (на втором этаже западного крыла замка) являются трофеи и памятные вещи, связанные с битвой под Веной (12 сентября 1683), когда польская армия во главе с Яном III Собеским победила турецкую армию во главе с Кара-Мустафой. Максимальная группа: 20 чел.

5. Потеряный Вавель (40-50мин): археологический и архитектурный комплекс, в котором находятся фундаменты построек 1000-летней давности:ротонда Девы Марии, св. Феликса и Адауктуса и остатки готического замка, остатки Ренессансовой королевской кухни 🥧, на выставке также представлены результаты археологических открытий на Вавельском холме, фрагменты архитектурных скульптур, украшения от средневековья до современного периода. Максимальная группа: 30 чел.

6. История 📖 Вавельского холма: постройки и оборона. Предлагаемый маршрут откроет образ Вавельского холма, его построек и укреплений. Вы увидите как сильно отличается он от сегодняшнего дня. Ведь в Средневековье Вавель был хорошо защищенной королевской резиденцией, где заседало большинство польских правителей и их свита. Максимальная группа: 30 чел.

Стоимость входных билетов на выставки.

Репрезентационные покои: взрослый: 5 евро, ребенок до 16 лет: 4 евро

Искусство востока: взрослый: 2, 5 евро, ребенок до 16 лет: 2 евро

Сокровищница и оружейная палата: взрослый: 5 евро, ребенок до 16 лет: 4 евро

Личные апартаменты: взрослый: 7, 5 евро, ребенок до 16 лет: 5, 5 евро

Потеряный Вавель: взрослый: 3 евро, ребенок до 16 лет: 2, 5 евро

История Вавельского холма: взрослый: 2, 5 евро, ребенок до 16 лет: 2 евро