DariaTour проводит ещё 5 экскурсий

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Выставка в Вавельском королевском замке (на выбор)

DariaTour
DariaTour – Гид из Кракова
Предлагаем вам посетить крупнейший архитектурный комплекс Кракова и главный символ Польши – Вавельский королевский замок 🏰.

Выбирайте одну из шести выставок и отправляйтесь на индивидуальную прогулку 👣 по замку.

Посещение одной из выставок позволяет вам представить подробности былой жизни королевских монархов и погрузится в историческое прошлое Польши.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-9 человек

  • €87.5 за экскурсию

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Выставка в Вавельском королевском замке (на выбор)
Выставка в Вавельском королевском замке (на выбор)
Вашему вниманию предлагается 6 выставок на выбор в королевском замке в Кракове.
1. Репрезентационные королевские покои (1 час): главная выставка замка, которая включает в себя несколько комнат на первом этаже (жилые помещения королевских секретарей) и комнаты на третьем этаже дворца (тронный зал, бальный зал, рыцарский зал и др. ). Максимальная группа: 30 чел.
2. Личные королевские апартаменты (40-50 мин): включают в себя комнаты на втором этаже замка - личные комнаты королевского окружения, королевские спальни и комнаты для гостей. Максимальная группа: 10 чел.
3. Королевская сокровищница и оружейная палата (40-50 мин). Максимальная группа: 30 чел.
4. Искусство Востока (40 мин): экспонаты, представленные на выставке отражают особенность польского вкуса и обычаев, которые формируются под влиянием военных и торговых отношений со странами Ближнего Востока. Благодаря этим отношениям в польский быт проникали произведения художественного ремесла Турции, Крыма, Кавказа и Ирана - ковры, шелка и гобелены, оружия и доспехи, торжественные седла, которые стали объектами повседневного и церемониального использования знати и королевского двора.
Наиболее важной частью выставки (на втором этаже западного крыла замка) являются трофеи и памятные вещи, связанные с битвой под Веной (12 сентября 1683), когда польская армия во главе с Яном III Собеским победила турецкую армию во главе с Кара-Мустафой. Максимальная группа: 20 чел.
5. Потеряный Вавель (40-50мин): археологический и архитектурный комплекс, в котором находятся фундаменты построек 1000-летней давности:ротонда Девы Марии, св. Феликса и Адауктуса и остатки готического замка, остатки Ренессансовой королевской кухни 🥧, на выставке также представлены результаты археологических открытий на Вавельском холме, фрагменты архитектурных скульптур, украшения от средневековья до современного периода. Максимальная группа: 30 чел.
6. История 📖 Вавельского холма: постройки и оборона. Предлагаемый маршрут откроет образ Вавельского холма, его построек и укреплений. Вы увидите как сильно отличается он от сегодняшнего дня. Ведь в Средневековье Вавель был хорошо защищенной королевской резиденцией, где заседало большинство польских правителей и их свита. Максимальная группа: 30 чел.
Стоимость входных билетов на выставки.
Репрезентационные покои: взрослый: 5 евро, ребенок до 16 лет: 4 евро
Искусство востока: взрослый: 2, 5 евро, ребенок до 16 лет: 2 евро
Сокровищница и оружейная палата: взрослый: 5 евро, ребенок до 16 лет: 4 евро
Личные апартаменты: взрослый: 7, 5 евро, ребенок до 16 лет: 5, 5 евро
Потеряный Вавель: взрослый: 3 евро, ребенок до 16 лет: 2, 5 евро
История Вавельского холма: взрослый: 2, 5 евро, ребенок до 16 лет: 2 евро
Что входит
  • услуги русскоязычного экскурсовода
Что не входит
  • входные билеты в зависимости от выставки (стоимость см. в описании)
Начало и место завершения
🚩 Вавельский королевский замок в Кракове
Выставка в Вавельском королевском замке (на выбор)
Выставка в Вавельском королевском замке (на выбор)
Выставка в Вавельском королевском замке (на выбор)
Выставка в Вавельском королевском замке (на выбор)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DariaTour
DariaTour
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